La periodista cubana Alondra Santiago abandona Ecuador tras revocatoria de su visa permanente

La periodista cubana Alondra Santiago habla durante su programa de streaming en Quito el 25 de junio de 2024. (Crédito: Rodrigo Buendía/AFP/Getty Images)

(CNN Español) -- La periodista y actriz de nacionalidad cubana Alondra Santiago abandonó Ecuador, según dijo este viernes su abogado Carlos Soria a CNN, luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmara el martes la revocación de su visa de residente permanente por supuestamente haber cometido actos en contra de la seguridad pública y estructura del Estado.

“Alondra salió del país, ha dejado en manos de la defensa el patrocinio de esta locura. Dependiendo del resultado de las gestiones si la jueza acepta nuestra acción de protección pues se revertirá la decisión”, dijo Soria a CNN.

Además, el letrado indicó que la defensa tuvo conocimiento sobre alertas “de toda índole” en los últimos días que apuntaban a que la deportación de Santiago sería un hecho.

“Ella está muy afectada en su salud. Se le recomendó que salga del país. No comentaremos por ahora a qué lugar viajó por un tema de seguridad”, dijo Soria.

Este viernes, la periodista Alondra Santiago, quien conduce un programa de opinión en un canal digital en Ecuador subió un video en su red social X en el que informó sobre su decisión de salir del país.

“En las últimas horas he tomado la difícil decisión de salir de mi país, Ecuador, y no me voy deportada, me voy antes de forma legal, porque no seré parte del show que está haciendo el Gobierno, no seré parte de la cortina de humo que están poniendo para tapar su incompetencia (…) Hoy mi integridad física, emocional y mental están comprometidas”, precisó Santiago.

La Cancillería de Ecuador confirmó el martes a los periodistas que la resolución de revocar la visa a Santiago se basó en informes previos emitidos por el Ministerio del Interior y el Centro de Inteligencia Estratégica, aunque sin precisar cuáles fueron los supuestos actos en contra de la seguridad y estructura del Estado ecuatoriano. En el documento de notificación, la Cancillería indica que los informes de ambas instituciones se consideran “secretos”.

La decisión de la Cancillería se dio días después de que Santiago, subiera un video en sus redes sociales con una canción interpretada por ella en la que cantaba una crítica al Gobierno de Daniel Noboa usando partes del himno nacional de Ecuador.

Aunque el Gobierno no ha confirmado que su decisión tenga que ver con ese hecho, la noche del martes la Presidencia de la República dispuso de manera inusual a los medios de comunicación difundir una cadena nacional para reproducir el himno nacional. Al comienzo del video fue colocado un anuncio que decía “Por respeto al país”.

CNN consultó a la Presidencia si la orden de la cadena nacional tenía que ver con el caso de Santiago, pero no hubo una aclaración. CNN se volvió a contactar con la Embajada de Cuba en Quito y está a la espera de comentarios.

CNN se contactó el martes con Santiago, quien dijo que se encontraba en una "montaña rusa" tras recibir la notificación de la revocatoria de su visa.

"Sigo sorprendida como si estuviese en un estado de negación. Yo sí creo que van a proceder desde el Gobierno con la deportación, pero espero que desde la justicia no lo hagan", dijo en ese momento a CNN.

CNN ha consultado a la Presidencia, al Ministerio del Interior, al Centro de Inteligencia Estratégica y a la Cancillería para conocer más argumentos sobre su decisión, pero no ha recibido respuesta.

Organismos de defensa de la libertad de expresión han rechazado la decisión gubernamental a la que han calificado como “autoritaria”. Mientras que sectores políticos han indicado que, aunque no concuerdan con las acciones y la visión de la comunicadora Santiago, no están de acuerdo con una decisión a la que consideran “extrema” y con rasgos de intolerancia.