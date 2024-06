Gran sismo de magnitud 7,2 sacude a Arequipa, Perú. No hay alertas de tsunami

Video capta el momento del sismo en Perú 0:59

(CNN) -- Un fuerte sismo de magnitud 7,2 sacudió la costa del sur de Perú durante la noche de este viernes a una profundidad de 28 kilómetros en el océano y a una distancia de 8 km de Arequipa, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGC).

Gustavo Adrianzén, el presidente del Consejo de Ministros, informó que no se han registrado víctimas mortales en Perú tras el fuerte sismo.

"Hasta esta hora no tenemos registrados víctimas fatales. Hubo daños, sí, hubo afectación hasta este momento menor y mediana en algunos inmuebles, pero no hay hasta este momento víctimas fatales que lamentar", dijo Adrianzén.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) dijo que "la amenaza de tsunami de este terremoto ya pasó". "Ya no hay amenaza de tsunami por este terremoto".

Adrianzén informó en la emisora local RPP que la alerta de tsunami fue descartada, aunque sí se espera oleaje anómalo en las costas.

publicidad

“Estoy en condiciones de advertir que lo que puede significar un tsunami a esta hora ha sido ya descartado, esto no significa por supuesto que no tengamos que ser testigos de algún oleaje anómalo, pero no va a haber un tsunami, esa es la información que hemos recibido. Así que por allí tranquilidad también a nuestras poblaciones del litoral. No va a haber tsunami”, dijo en RPP.

El ministro instó a la población de las zonas afectadas a mantener la calma y permanecer en lugares seguros, aunque ya se ha descartado la posibilidad de una alerta de tsunami.

Los residentes de Arequipa dijeron que sintieron un temblor muy fuerte y largo, las camas temblaron y la gente estaba "asustada". El temblor se sintió hasta la capital, Lima.

Más temprano, el sismo ocurrido en la región de Yauca, Caraveli, en Arequipa, generó alerta de tsunami en el litoral peruano. Otras réplicas magnitud 4 y 4,2 sacudieron la misma región horas después del sismo principal.

🚨.@DHN_peru reporta que sismo de magnitud 7.0 ocurrido a 54 km al SO de Yauca, Caraveli – Arequipa genera ALERTA DE TSUNAMI en el litoral peruano. pic.twitter.com/Wr638n3a7B — COEN - INDECI (@COENPeru) June 28, 2024

La alerta de tsunami —un escalón por debajo de una advertencia de tsunami— emitida por el Instituto Geofísico de Perú (IGP) significa que las autoridades deben activar protocolos para salvaguardar a la población debido a la "posible" ocurrencia de un tsunami.

La Presidencia de Perú dijo en X que el Gobierno está monitoreando la situación y evaluando los posibles daños.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que activaron los protocolos de emergencia y se encuentra monitoreando el estado de las carreteras, puertos y aeropuertos de la zona afectada en Arequipa.

Ante el sismo ocurrido hoy en Yauca, Caravelí - Arequipa, desde el Ejecutivo, junto a @indeciperu y los ministerios responsables, estamos realizando el monitoreo correspondiente para hacer la evaluación de daños y determinar las acciones a realizar. #PonlePunchePerú💪🏼 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) June 28, 2024

Anteriormente, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico dijo que se pronosticaban "olas de tsunami peligrosas en algunas costas" de entre 1 y 3 metros por encima del nivel del mar en las costas de Perú.

Esta noticia está en desarrollo