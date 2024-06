ANÁLISIS | Qué dijeron y qué no dijeron Biden y Trump a los latinos en el debate: estigmatización, inseguridad en la frontera y falta de soluciones

Los mejores momentos del debate entre Biden y Trump 7:53

(CNN Español) -- “Un plan concreto para la inmigración. Una solución”. “Ya estamos cansados de esta economía y queremos que cambie”. Esas dos frases pronunciadas por latinos en Los Ángeles ante la consulta de CNN resumen bien las expectativas de la población hispana de cara al debate presidencial de este jueves entre Biden y Trump. Sin embargo, después de una hora y 40 minutos del cara a cara entre ambos candidatos, hubo pocas respuestas para la población que representa nada menos que 14,7% del padrón electoral: unos 36,2 millones de personas habilitadas para votar, según un estudio de Pew Reasech de enero.

En una campaña presidencial tan reñida —49% de intención de voto de Trump contra 47% de Biden, de acuerdo a la última encuesta de encuestas de CNN del mes de junio— fue llamativa la ausencia de propuestas e iniciativas por parte de ambos candidatos para una población que en 2021 ya estaba compuesta por 62 millones de personas.

“Ambos candidatos son la metáfora de un imperio en decadencia. Y lo irónico es que lo único que hace al país fuerte son los inmigrantes. Los inmigrantes son el corazón vibrante de Estados Unidos”, dijo a CNN Pablo Alvarado, codirector de la Red Organizadora de Jornaleros del país.

La inmigración, reducida a un problema de criminalidad

Trump apeló en repetidas oportunidades a la crisis en la frontera y al ingreso de migrantes indocumentados, siempre vinculando el fenómeno con el problema de la criminalidad. Habló de “asesinos”, de “delincuentes” que habían huido de prisiones y de centros de salud mental, afirmó que la frontera estaba “abierta” y responsabilizó a los inmigrantes por quedarse con los empleos de otras minorías y por la destrucción de los servicios sociales. Además, volvió a decir que los indocumentados representan hasta “20 millones”, una cifra que no está debidamente documentada.

“Trump apela a una gran mentira sobre migración al hablar de ‘millones’ que vienen por la ‘destrucción’ de la seguridad social. La inmigración salvó a la seguridad social”, dijo Raúl Hinojosa, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles. Y añadió: “Trump está insultando a los migrantes”.

publicidad

Kaitlan Collins, de CNN, escribió durante el debate: “Trump repitió una de sus afirmaciones más frecuentes pero infundadas, sobre instituciones mentales de otros países que envían personas a la frontera sur de Estados Unidos”. CNN ha preguntado reiteradas veces sobre esa afirmación, pero su equipo de campaña nunca proporcionó las pruebas que lo respalden.

Los datos consultados por CNN sugieren que en 2023 Estados Unidos rondaba la tasa de delitos violentos más baja en más de 50 años en medio de un fuerte descenso de los homicidios. A pesar de algunos casos de personas indocumentadas acusadas de cometer delitos graves, las investigaciones no han encontrado ninguna conexión directa entre la inmigración y la delincuencia.

“Desde el comienzo del debate se notó la actitud arrogante y las mentiras que caracterizan a Trump, pero Biden no dio señales de estar al nivel de preparación y energía que se anticipaba”, opinó Armando Vázquez-Ramos, presidente del Centro de Estudios California-México.

Poco énfasis en las políticas orientadas a los migrantes

“Es interesante que los republicanos se enfocan en los cinco homicidios cometidos por inmigrantes indocumentados y se han dedicado a decir que hay una ola de asesinatos sin precedentes en la historia. Esto es una mentira”, dijo Alvarado.

La semana pasada, Biden anunció una orden ejecutiva que permitiría a ciertos cónyuges e hijos indocumentados de ciudadanos estadounidenses solicitar la residencia legal permanente sin salir de EE.UU. La medida proporcionará estatus legal y protección a unas 500.000 familias estadounidenses y a unos 50.000 hijos de inmigrantes menores de 21 años que no tengan ciudadanía y cuyo progenitor esté casado con un ciudadano estadounidense.

La decisión de Biden se ha combinado a su vez con la implementación de medidas más estrictas en la frontera entre Estados Unidos y México para limitar el ingreso irregular de migrantes que buscan pedir asilo. Sin embargo, y aunque fue uno de los ataques constantes de Trump durante el debate, éste no fue uno de los ejes del demócrata, sino que apenas hizo una mención al respecto.

"Desde que cambié la ley, ¿qué ha pasado? La he cambiado de tal manera que ahora estamos en una situación en la que hay un 40% menos de personas que cruzan la frontera ilegalmente", dijo Biden. Es cierto que el número de encuentros diarios en la frontera sur de Estados Unidos descendió un 40% tras la acción ejecutiva del presidente que restringía el acceso al asilo a principios de este mes. Pero si bien ha habido una caída reciente en los cruces fronterizos, el número de personas que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México fue generalmente menor durante el Gobierno de Trump.

Solo una vez —en contraste con las muchas oportunidades en las que Trump habló de la crisis fronteriza y los “criminales” a los que Biden estaba permitiendo la entrada—, Biden reivindicó un acuerdo fronterizo bipartidario que negoció y que fue posteriormente anulado en el Senado. También criticó la política de separación familiar sucedida durante la era Trump.

“Hemos trabajado mucho por un acuerdo bipartidario. Redujimos la cantidad de personas que piden asilo y la patrulla fronteriza respaldó esa decisión. Cuando él fue presidente (en cambio) separó a las familias, puso a los niños en jaulas”, dijo Biden, durante la pregunta sobre política migratoria.

Con todo, las cifras de lo ocurrido durante el Gobierno de Biden no ayudan al candidato demócrata. En diciembre de 2023, el número de encuentros con migrantes que cruzaban a Estados Unidos desde México alcanzó el total mensual más alto registrado: 301.983, según estadísticas del Gobierno.

Joe Biden vs. Donald Trump: ¿quién se vio mejor en el debate? 5:38

Trump, por su parte, esquivó una pregunta de Jake Tapper que estaba orientada a saber si las deportaciones masivas a las que hacía referencia involucrarían a aquellos que han estado en Estados Unidos durante décadas, con empleos y cuyos cónyuges son ciudadanos estadounidenses.

“Ojalá Biden le hubiera dicho a Trump que un país fuerte no teme a los refugiados, sino que les da la bienvenida y gana fuerza con esa infusión”, dijo Alvarado. “Lo que me queda en el corazón es que los inmigrantes estamos solos y que debemos prepararnos para lo peor. (...) Me atrevo a decir que un gran segmento de latinos puede que se esté inclinando hacia Trump”, concluyó el analista Alvarado.

Armando Vázquez-Ramos lamentó que no hubiera a lo largo del debate ninguna referencia a México o a la diáspora mexicana en Estados Unidos —que representan el 60% del total de los hispanos en el país, de acuerdo con Pew Research Center—. “Claramente no contamos en la perspectiva de ninguno de los dos partidos”, indicó.

Economía, otra de las preocupaciones de los latinos

“Somos miles de personas las que estamos aquí queriendo salir adelante”, dijo otra de las personas de origen latino consultadas por CNN antes del debate. Su opinión se sumó a la de muchos otros, preocupados por la economía a la que describieron como “muy mala”.

“Teníamos la mejor economía de la historia hasta que llegó el covid” dijo Trump en el comienzo del encuentro. “Lo único que creó él —apuntando a Biden— fue trabajo para los inmigrantes ilegales”.

Alvarado desmintió esa afirmación del republicano. “Fueron los migrantes la razón por la cual la economía se ha recuperado significativamente”, dijo sobre el tema. “Fueron los migrantes como trabajadores esenciales quienes sostuvieron la economía durante la pandemia”.

Biden y Trump hicieron menciones a los impuestos, al empleo y a la inflación, pero ninguno de esos comentarios estuvo orientado específicamente a la población latina, que ha experimentado resultados mixtos en materia económica.

Aunque el desempleo se encuentra en mínimos históricos y los salarios reales están aumentando incluso pese a la inflación —de acuerdo a un reciente reporte de la asociación hispana Unidos US basado en una encuesta de noviembre de 2023— esas mejoras no alcanzan a los millones de migrantes latinos indocumentados que muchas veces no cuentan con la protección de estar registrados legalmente. Según la misma fuente, casi dos tercios de los latinos dicen que están muy preocupados por el aumento del costo de vida y el pago de su alquiler o vivienda.