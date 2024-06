Esta sería la trayectoria de la tormenta tropical Beryl, que podría formarse sobre el Atlántico en las próximas horas

(CNN Español) -- Es probable que se forme una depresión o tormenta tropical sobre el océano Atlántico este viernes o el sábado, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

De formarse, sería el segundo ciclón tropical de la actual temporada de huracanes del Atlántico y se llamaría Beryl. La primera tormenta con nombre que impactó este año en el noreste de Estados Unidos y partes de Texas fue Alberto. En su paso por México tuvo un fuerte impacto. Alberto dejó al menos cuatro muertos.

8 am EDT June 28 - #95L - A tropical depression or storm will likely form east of the Lesser Antilles later today or Saturday. Also, there is a low chance of a tropical depression forming over the southwestern Gulf of Mexico and tropical Atlantic. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/WTLIR23rFI

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 28, 2024