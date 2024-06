Un sistema en el Atlántico central se fortalece hasta convertirse en la tormenta tropical Beryl. Supone una rara amenaza

(CNN) -- Una depresión en el Atlántico central se fortaleció hasta convertirse en la tormenta tropical Beryl, que se espera que se convierta en el primer huracán de la temporada cuando se acerque a las islas de Barlovento el domingo por la noche o este lunes, según el Centro Nacional de Huracanes.

La tormenta trae consigo un riesgo de fuertes lluvias, vientos huracanados y peligrosas marejadas y olas en el Caribe central y occidental.

"Es probable que se requieran alertas de huracán y tormenta tropical para porciones de las Antillas Menores el sábado temprano", dijo el centro.

El segundo sistema tropical de la temporada de huracanes en el Atlántico se ha desarrollado y podría plantear una rara amenaza a principios del periodo para algunas partes del Caribe a medida que avanza hacia el oeste.

La Depresión Tropical Dos podría azotar algunas partes de las Antillas Menores - la cadena arqueada de islas que forman una barrera rota entre el Atlántico abierto y el Mar Caribe - al final del fin de semana.

Quienes tengan intereses en las costas de EE.UU. y el Golfo de México también deben seguir de cerca la tormenta, pero habrá que esperar unos días para saber exactamente hacia dónde se dirigirá o con qué intensidad. La situación será más clara cuando se encuentre en el Mar Caribe a principios de la próxima semana.

El sistema tenía vientos de 35 mph este viernes por la tarde, informó el Centro Nacional de Huracanes, y se encontraba a unos 1.200 kilómetros al este-sureste de Barbados. Según el Centro Nacional de Huracanes, este viernes por la noche o el sábado por la mañana podría haber avisos de huracán o tormenta tropical en algunas zonas de las Antillas Menores.

Quite the active late June Atlantic Tropical Weather Outlook from the National #Hurricane Center with three potential areas being monitored for tropical cyclone formation in the deep tropics over the next 7 days. pic.twitter.com/fOj9PIHYUz

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) June 28, 2024