Simulacro electoral en Venezuela: cómo será, dónde encontrar centro de votación y para qué sirve

Venezuela, en el conteo regresivo para las elecciones presidenciales 3:32

(CNN Español) -- A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela, este domingo 30 de junio el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará un simulacro en 1174 centros de votación.

Las elecciones presidenciales venezolanas están previstas para el 28 de julio y en ellas participan 10 candidatos, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, que aspira a su segunda reelección y a su tercer período de gobierno. González Urrutia, el candidato más fuerte de la oposición, cuenta con el respaldo de María Corina Machado tras haber sido inhabilitada por la Contraloría General de la República, con una sanción que la dirigente política considera ilegal e inconstitucional.

En la web del CNE se publicó la información sobre los centros de votación habilitados para este proceso, con la respectiva clasificación por estado, e indicando también el municipio y la dirección exacta del centro. En su mayoría son unidades educativas, seleccionadas de la lista de espacios que serán habilitados el 28 de julio para los comicios presidenciales.

Las 21.392.464 personas que conforman el padrón electoral en Venezuela de cara a las presidenciales podrán participar en el simulacro que tendrá lugar entre las 08:00 am y las 04:00 pm ET y, en esta oportunidad, al no estar habilitados todos los centros y a diferencia del día de las elecciones, pueden hacerlo en cualquier centro de votación.

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, informó que el 20 de junio se empezó a distribuir el material para el simulacro, cuya fecha definitiva se dio a conocer a fines de mayo, pese a que en el cronograma electoral original estaba previsto para el 16 de junio.

publicidad

Organizaciones de la sociedad civil como Voto Joven y la Red Electoral Ciudadana han exhortado a la participación. Explican que el simulacro electoral es un evento que permite poner a prueba el sistema electoral desde el punto de vista técnico y organizativo, y que la intención es identificar y corregir las fallas en el proceso. También consideran que es una oportunidad para que las personas se familiaricen con el proceso en general.

La oposición no ha llamado a sus seguidores a participar en el simulacro, pero sí informó que estarán monitoreando todos los procesos para observar y verificar que técnicamente se cumpla con lo que establece la normativa.

Para algunos partidos y, tradicionalmente, para el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, es una oportunidad para poner a prueba la maquinaria electoral prevista para el día de la elección. En este sentido Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña del candidato y presidente Nicolás Maduro, invitó este viernes a participar y dijo que van a probar sus estructuras 1x10, el programa lanzado en 2023 para “promover la eficiencia en la administración pública”, y su estrategia de movilización para el día de la elección.

Conozca los Centros de votación habilitados para el simulacro electoral de este 30 de junio haciendo clic aquí.