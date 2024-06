Esta será la trayectoria de la tormenta tropical Beryl, que podría convertirse en el primer huracán de la temporada

(CNN Español) -- El segundo ciclón de la temporada de huracanes del Atlántico se ha desarrollado y podría representar una rara amenaza en el comienzo de la temporada para partes del Caribe a lo largo de su trayectoria que avanza hacia el oeste, que se fortaleció rápidamente hasta convertirse en la tormenta tropical Beryl y que podría ser el primer huracán de la temporada.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó este sábado que la tormenta tropical Beryl continúa fortaleciéndose y que se espera que se convierta en huracán antes de alcanzar las islas Windward, parte de las Antillas Menores y ubicadas en el mar Caribe.

Beryl es el segundo ciclón tropical de la actual temporada de huracanes del Atlántico. La primera tormenta con nombre que impactó este año en el noreste de Estados Unidos y partes de Texas fue Alberto. En su paso por México tuvo un fuerte impacto. Alberto dejó al menos cuatro muertos.

8 am EDT June 28 - #95L - A tropical depression or storm will likely form east of the Lesser Antilles later today or Saturday. Also, there is a low chance of a tropical depression forming over the southwestern Gulf of Mexico and tropical Atlantic. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/WTLIR23rFI

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 28, 2024