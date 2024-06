Beryl, el primer huracán de la temporada atlántica de 2024, se acerca rápidamente al Caribe

(CNN) -- Beryl es el primer huracán de la temporada atlántica 2024, con vientos máximos sostenidos de 120 km por hora con ráfagas más fuertes, según una actualización de las 5 p.m. EST del Centro Nacional de Huracanes.

El huracán se encuentra a unas 1000 km al este-sureste de Barbados, moviéndose hacia el oeste a 35 km por hora, y se espera que continúe fortaleciéndose antes de llegar a las Islas Windwards este lunes temprano. Beryl es ahora la primera tormenta de intensificación rápida del año, habiendo acelerado de 56 km por hora a 120 km por hora en menos de 24 horas. La intensificación rápida se define como un aumento del viento de 30 nudos (56 km por hora) o más en un periodo de 24 horas.

El centro advirtió a primera hora de este sábado que era probable que la tormenta se convirtiera en un "peligroso huracán de gran intensidad" al acercarse a las islas de Barlovento el domingo por la noche o el lunes.

Beryl podría provocar fuertes lluvias, vientos huracanados y peligrosas marejadas y olas en el Caribe central y occidental.

"Se espera que Beryl se fortalezca rápidamente y se convierta en un gran huracán cuando llegue a las islas de Barlovento el domingo por la noche o el lunes, con vientos huracanados destructivos y mareas de tempestad potencialmente mortales", advierte el centro.

La pronta llegada del huracán es inusual: la fecha media del primer huracán es el 11 de agosto. La tormenta se ha intensificado por las temperaturas oceánicas excepcionalmente cálidas, impulsadas por la contaminación de combustibles fósiles que calientan el planeta.

Beryl podría azotar parte de las Antillas Menores - la cadena de islas que forman una barrera entre el Atlántico y el Mar Caribe - a finales del fin de semana. Barbados está bajo aviso de huracán y Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Granada están bajo vigilancia. Se han emitido alertas de tormenta tropical para Martinica y Tobago.

Los interesados en las costas del Golfo de México y EE.UU. también deben seguir la evolución de la tormenta, pero habrá que esperar unos días para saber exactamente hacia dónde se dirigirá o con qué intensidad. La situación será más clara cuando se encuentre en el Mar Caribe a principios de la próxima semana.

