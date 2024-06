A los ladrones les encanta Lego. Los coloridos ladrillos de plástico son una mina de oro para los delincuentes

Los juegos de Lego suelen ser uno de los artículos más robados en las tiendas. (Crédito: Justin Sullivan/Getty Images)

(CNN) -- La base de fans de Lego, en la que confluyen niños, adolescentes y coleccionistas adultos, está viendo cómo algunos personajes desagradables irrumpen en ella, y por las razones equivocadas.

Los productos de Lego, especialmente los sets más caros, que oscilan entre los US$ 100 y los US$ 1.000 o más, son el blanco de robos tanto por parte de ladrones individuales como de grandes bandas de delincuencia organizada que se dedican a robar sets que están en las estanterías de las tiendas porque pueden reportar una buena ganancia en la reventa, tanto en los canales legales como en los ilegales.

Miguel Zúñiga, que gestiona Bricks & Minifigs, una franquicia de reventa de Lego en Lumita, en el condado de Los Ángeles, todavía lidia con el robo que sufrió el 18 de junio.

Ocurrió alrededor de las 5 a.m. del martes.

"Estaba durmiendo y el sistema de seguridad ADT me avisó. Luego llamó mi mujer. Fui directamente a las cámaras y vi que nos estaban robando", explicó Zúñiga a CNN.

Llegó a su tienda en 10 minutos, pero los ladrones se habían ido, con unos US$ 5.000 a US$ 7.000 en Legos, estima.

Expertos en delitos contra el comercio explicaron a CNN que los juegos de Lego robados son fáciles de revender, suelen ser difíciles de rastrear y pueden alcanzar un precio cercano al original si están en perfecto estado y sin usar. Incluso los juegos usados en buen estado pueden alcanzar el 50% del precio original.

En los últimos meses, los ladrones han robado Legos en varios estados.

A principios de este mes, la Policía de California detuvo a dos personas en relación con una red de robo al por menor que supuestamente robó miles de juguetes de Lego de varios minoristas del sur de California, según KABC, afiliada de CNN.

Los detectives de la Policía de Los Ángeles recuperaron más de 2.800 cajas de juguetes de Lego con un valor de venta al público de entre US$ 20 y más de US$ 1.000 por artículo, según un comunicado de la Policía.

En Filadelfia, la Policía registró una serie de robos de sets de Lego en los últimos meses en tiendas como Barnes & Noble y Target, con sets robados valorados entre US$ 250 y US$ 1.000 cada uno. Target dijo a CNN que no tenía ninguna información que compartir sobre los robos de Lego en sus tiendas. Barnes & Noble no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Al norte de la frontera, en Richmond (Columbia Británica), la Policía incautó en marzo un botín de más de 1.000 juguetes robados. Entre los artículos robados había juegos de Lego y otros peluches por valor de más de US$ 150.000.

Entre los productos más robados

Aunque es difícil obtener datos concretos, expertos afirman que los juegos de Lego figuran habitualmente entre los 10 productos más robados en el comercio minorista, junto con los jeans de marca, los bolsos, los zapatos de diseño, los productos de cuidado de la piel Olay y los productos de Apple.

"Lego es único. La marca siempre está renovando su oferta, siempre a la moda con vínculos con la cultura pop y sets de edición especial", dijo Read Hayes, criminólogo de la Universidad de Florida y director del Loss Prevention Research Council, entre cuyos miembros se encuentran Walmart, Target, Home Depot y Gap.

Hayes dijo a CNN que su equipo trabaja con la mayoría de los minoristas que venden productos de Lego, así como con los parques temáticos de Legoland. "La demanda siempre está ahí".

Como resultado, no solo hay un mercado para los productos de Lego robados, sino también un floreciente mercado de falsificaciones, especialmente en línea.

Casey Slaughter, capitán del Departamento de Policía de Wichita, Kansas, que dirige su oficina de delitos contra la propiedad, está muy familiarizado con los delitos de Lego.

"Vemos que los juguetes de Lego son uno de los artículos robados con más frecuencia en nuestra zona", dijo Slaughter a CNN. "Cualquier minorista que venda la marca es susceptible de sufrir robos de Lego, pero también tenemos un par de tiendas de segunda mano específicas de Lego que han aparecido como revendedores. Están en el punto de mira".

Es dinero fácil para los ladrones de Lego, dijo. "Es difícil rastrear de dónde han sido robados", añadió.

Entre el 8 de enero de 2024 y el 7 de mayo de 2024, la Policía de Wichita investigó 19 robos de Lego, según datos que el Departamento de Policía proporcionó a CNN. Los robos incluyeron sets basados en las películas de Star Wars, Indiana Jones y Volver al Futuro, indicaron los datos.

Lego remitió a CNN a los recursos en línea de su sitio web para enseñar a los consumidores a detectar las tiendas de Lego y los productos de Lego falsos.

En California, varias tiendas de Bricks & Minifigs han sufrido robos desde abril.

"Este es probablemente nuestro cuarto o quinto robo relacionado principalmente con Legos. Ocurren rápidamente, de 30 segundos a un minuto", dijo el capitán Calvin Mah, de la oficina de delitos graves del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, en una entrevista con CNN, refiriéndose al robo en la tienda de Zúñiga.

"Al ver el video de vigilancia, pude ver que se dirigían a juegos de Lego específicos. Sabían exactamente lo que buscaban. Querían los juegos de gama alta y de gran valor, los raros o coleccionables", afirmó.

Zúñiga se mostró sensible al hablar del robo con CNN.

Después de limpiar su tienda el día del robo, Zúñiga se fue a casa a ducharse.

"Cuando volví, envié una batiseñal a la comunidad para que viniera a apoyarnos en estos momentos de necesidad", dijo. Los clientes acudieron, algunos incluso donaron sus juegos de Lego. Compró juegos de Lego que estaban de oferta en el Target local para llenar las estanterías vacías.

"A las 9 a.m., el primer cliente que vino fue un anciano de 71 años que ha construido algunos de los juegos de Lego más caros", relató Zúñiga, con la voz entrecortada por los sollozos. "Es una leyenda local. Vino llorando".