Pensaban que esta rara y diminuta flor se había extinguido desde la Primera Guerra Mundial; ahora es un símbolo de esperanza

Las flores de la falsa sirena tienen el tamaño de la cabeza de un alfiler. Crédito: Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Vermont

(CNN) -- Molly Parren estaba rastreando una tortuga de bosque en Vermont cuando sintió un olor sorprendente, pero familiar. La científica especializada en anfibios de la Agencia Estatal de Fauna y Flora Silvestres rastreó el olor hasta un raro ajo silvestre e hizo una foto.

Lo que no sabía en ese momento era que había encontrado no una, sino dos plantas raras, una de las cuales no se veía en el estado desde 1916.

Parren envió la foto a su colega Grace Glynn, botánica del estado de Vermont.

"Vi esta otra planta en primer plano, esta diminuta, pequeña planta que tenía un color muy diferente", dijo Glynn a CNN. "Inmediatamente supe que era floerkea. Falsa sirena".

Glynn buscaba esta planta "un poco obsesivamente", dijo. Por su naturaleza efímera, era fácil no verla. Su breve periodo de floración comienza en abril. Decir que sus flores blancas son pequeñas es quedarse corto: tienen el tamaño de la cabeza de un alfiler. En junio, la planta se marchita.

Según Glynn, sólo hay tres lugares históricos de floerkea en el estado. "He soñado con encontrarla porque es una plantita muy discreta con una visibilidad limitada y sabía que podía estar al acecho a plena vista. Nunca la había visto en persona, pero había mirado muchas veces las fotos", explica.

Cuando vio lo que Parren fotografió, Glynn "saltó y gritó".

Para germinar, la falsa sirena necesita un suelo abierto en las llanuras aluviales, lo que significa que este tipo de plantas son vulnerables a especies invasoras como la mostaza del ajo, la hierba canaria y el knotweed japonés, entre otras, explicó Glynn. Las especies invasoras "ahogan" los hábitats de las llanuras aluviales y dificultan la competencia de las plantas autóctonas.

La mayoría de las especies invasoras proceden de jardines, dijo Glynn. Pero no son la única amenaza para las plantas autóctonas.

El aumento de las inundaciones en Nueva Inglaterra es muy "preocupante porque puede estar alterando estos hábitats de un modo al que la floerkea y otras especies ribereñas no están adaptadas", dijo Glynn. La mayoría de las plantas de ribera han evolucionado para beneficiarse de las inundaciones invernales y primaverales, no de las estivales.

En verano, las plantas empiezan a reproducirse y florecer. Las inundaciones pueden dañar la planta durante ese proceso crítico, obligándola a empezar de nuevo. Glynn dice que esto es "realmente estresante", y aunque algunas plantas pueden ser capaces de rebrotar rápidamente y enviar nuevas flores, "después de varias temporadas sucediendo esto, se puede imaginar que puede ser demasiado estresante para las plantas y podrían morir o ser equipadas por invasoras".

El reto para las plantas es que no pueden huir de las malas condiciones, afirma Tim Johnson, director general de Native Plant Trust, una organización que —haciendo honor a su nombre— trabaja para restaurar las plantas autóctonas, educar a los propietarios e implantar especies autóctonas en el diseño paisajístico.

"Las especies y comunidades vegetales han evolucionado a lo largo de millones de años y han sido capaces de adaptarse a condiciones climáticas desfavorables o migrar lejos de ellas", explica Johnson a CNN. "Las especies que tenemos hoy son las supervivientes. Son las que han sido capaces de navegar en este proceso a lo largo del tiempo".

Johnson explicó que ciertas especies de plantas tienen una distribución más amplia que otras y que Vermont se encuentra en el límite del área de distribución de la falsa hierba sirena, por lo que el tamaño de la población no es tan grande como en otros estados, lo que la hace más rara.

Las plantas autóctonas han evolucionado en equilibrio con el resto del ecosistema. Los polinizadores y la fauna locales dependen de las especies autóctonas, y están tan amenazados por las plantas invasoras no autóctonas como los propios nativos.

"Algunos insectos autóctonos dependen de plantas hospedadoras o especies hospedadoras muy específicas para completar sus ciclos vitales", explica Glynn. "Y luego los pájaros dependen de (los insectos), y así sucesivamente, a lo largo de la cadena alimentaria".

Glynn explicó que gran parte del trabajo depende de los entusiastas, voluntarios y otros botánicos profesionales que le envían fotos y videos de sus observaciones. Todas las especies "tienen derecho a persistir en el paisaje, y por eso hacemos lo que hacemos", afirma Glynn.

El descubrimiento de la falsa alga sirena demuestra que hay motivos para esperar que el mundo pueda deshacer los efectos nocivos del cambio climático, dijo Johnson.

"Podemos pensar que lo hemos superado porque tenemos superordenadores en el bolsillo y aviones que nos transportan por todo el mundo, pero todo en nuestras vidas se ve facilitado por las plantas", dijo Johnson. "Son los principales productores de nuestro mundo. Las comemos. Las utilizamos como materiales de construcción. Producen el oxígeno que respiramos. Literalmente, no podríamos vivir sin ellas".

Vermont Fish & Wildlife rastrea cientos de especies de plantas en todo el estado y publica los resultados en su sitio web. Puedes informarte del avistamiento de una especie rara en Vermont respondiendo este formulario.