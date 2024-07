ANÁLISIS | Biden lucha desesperadamente por salvar su campaña de reelección tras la debacle del debate

El presidente estadounidense Joe Biden mientras participa en el primer debate presidencial de las elecciones de 2024 con el expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump en los estudios de la CNN en Atlanta, Georgia, el 27 de junio de 2024. (Crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP vía Getty Images)

(CNN) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, libró una intensa batalla durante el fin de semana para salvar su candidatura a la reelección tras su desastrosa actuación en el debate, pero no pudo desechar las preguntas existenciales sobre su candidatura, que son más evidentes que nunca.

Biden está recluido con su familia en Camp David tras varios actos en los que trató de calmar el pánico entre los votantes demócratas, funcionarios y donantes después de que el debate multiplicara las preocupaciones de que es demasiado viejo para vencer al expresidente Donald Trump o para un segundo mandato. Su comportamiento débil e incoherente durante el evento del jueves por la noche en CNN creó un giro extraordinario en la campaña y lo dejó enfrentando llamados a ceder el escenario a un candidato más joven, a poco más de cuatro meses del día de las elecciones.

Los partidarios de Biden se pasaron el fin de semana arremetiendo contra los críticos de los medios de comunicación que le pedían que se apartara e insistiendo en que los primeros datos mostraban que el calamitoso resultado de Biden no había alterado la configuración fundamental de la carrera. Los grandes del Partido Demócrata, por su parte, se agolparon en las tertulias dominicales para tratar de desviar la atención de la confusa y penosa actuación de Biden en el debate y devolver el protagonismo a Trump.

"No juzguemos a una presidencia por un debate", dijo la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi a Dana Bash, de CNN, en "State of the Union". "Hablemos de lo que significa para la gente en sus vidas [...] la diferencia entre Joe Biden y el expresidente es tan clara". El representante de Carolina del Sur, James Clyburn, partidario de Biden desde hace tiempo, admitió ante Bash que su amigo tuvo un debate "malo", pero achacó la culpa a que Biden fue sobrecargado de datos por el personal.

La familia del presidente, que sería fundamental en cualquier decisión sobre el futuro de la campaña, cree actualmente que Biden debe permanecer en la carrera y seguir luchando a la espera de los datos de las encuestas, mientras se preparan para una cierta erosión de su posición, informaron el domingo MJ Lee y Jeff Zeleny, de CNN. Sin embargo, esa opinión podría cambiar si se produce una espiral descendente y se convence al presidente de que abandonar la carrera sería la mejor decisión.

La estrategia demócrata de control de daños consistente en argumentar que una mala noche no resta valor a los éxitos pasados de Biden, ignora la cuestión crítica con la que muchos votantes lucharon durante meses: ¿Está Biden demasiado mermado física y cognitivamente para servir otros cuatro años?

Los republicanos están redoblando la apuesta. "Todo EE.UU. lo vio. ¿Y saben quién más lo vio? Nuestros adversarios lo vieron. Putin lo vio, Xi lo vio, el ayatola lo vio", dijo el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, posible candidato de Trump a la vicepresidencia, en el programa "Meet the Press", de NBC, refiriéndose a los líderes de Rusia, China e Irán.

Los principales demócratas apoyan públicamente a Biden

De momento no hay señales de que el presidente, de 81 años, esté contemplando abandonar su campaña para dar paso a un apresurado intento del partido por encontrar otro candidato.

"Joe Biden no va a retirarse de esta carrera, ni debería hacerlo", dijo el gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, en el programa "Face the Nation", de CBS.

Dado que Biden es el posible candidato tras dominar las primarias demócratas, no hay forma realista de que el partido siga adelante a menos que el presidente decida que es el momento. Algunos líderes del partido temen que un nuevo concurso de designación de candidato en este momento pueda desencadenar una guerra civil interna que podría dar a Trump la presidencia. Mientras tanto, Biden insistió repetidamente en que está en condiciones de servir. Y cualquier demócrata emergente que diera el paso sería acusado de traición por muchos en el partido y arriesgaría sus propias carreras futuras.

Este sábado por la noche, en un acto de recaudación de fondos en Nueva Jersey, el presidente dijo que comprendía la preocupación, y admitió que "no había tenido una gran noche" en Atlanta y que caminaba más despacio y hablaba con menos soltura que antes. Pero prometió seguir luchando.

Por ahora, el equipo de Biden parece haber alejado el peligro inmediato para su campaña. Su recaudación de fondos sigue siendo sólida, con más de US$ 33 millones recaudados en los días posteriores al debate, según su equipo. Los pesos pesados dispuestos a salir en televisión para defenderlo demuestran que aún no perdió a su partido, aunque entre bastidores se esté produciendo un colapso total.

Pero cualquier mala serie de encuestas que demuestre que una candidatura a la reelección ya de por sí difícil se vio seriamente dañada por el debate podría desatar de nuevo el pánico. Y ningún presidente moderno o presunto candidato se enfrentó a algo comparable a las llamadas de los comentaristas de los medios de comunicación, normalmente amistosos, que ahora instan a Biden a anunciar que no aceptará la candidatura demócrata en Chicago, en agosto.

CNN informó este sábado que los donantes demócratas están divididos sobre si seguir con Biden o buscar otro candidato, por complicado que sea. Cualquier indicio de que el presidente podría acabar también con las esperanzas demócratas de mantener el Senado y recuperar la Cámara de Representantes podría reforzar los argumentos de quienes desean un cambio, especialmente después de una semana en la que la Corte Suprema demostró hasta qué punto un Gobierno conservador sin control puede remodelar la nación.

El máximo tribunal debe pronunciarse este lunes sobre la afirmación de Trump de que goza de inmunidad por sus acciones como presidente, en un caso que apunta a su creencia de que tendrá poderes casi ilimitados, si gana un segundo mandato. Biden puso las afirmaciones de que Trump destruiría la democracia en el centro de su candidatura a la reelección, pero su debacle en el debate solo está planteando nuevas preguntas sobre si la amenaza es tan grave que los demócratas deberían recurrir a una apuesta más segura.

Un indicio de movimiento contra Biden

Aunque las principales figuras del partido apoyan públicamente a Biden –hacer otra cosa se consideraría una traición–, muchos demócratas se sintieron profundamente conmocionados por el debate del jueves por la noche. Muchas personas del partido pasaron el fin de semana lamentando la situación en privado, según varias fuentes, y ahora ven las elecciones de noviembre con temor.

Sin embargo, solo un alto cargo insinuó entre bastidores un movimiento contra Biden. El representante de Maryland, Jamie Raskin, dijo a MSNBC que el partido estaba teniendo "una conversación muy seria sobre qué hacer". Raskin añadió: "Independientemente de lo que decida el presidente Biden, nuestro partido va a estar unificado, y nuestro partido también lo necesita en el centro mismo de nuestras deliberaciones en nuestra campaña".

Raskin continuó: "Tanto si [Biden] es candidato como si lo es otra persona, va a ser el orador principal de nuestra convención".

La campaña de Biden envió durante el fin de semana una serie de memorandos, llamamientos a la recaudación de fondos y declaraciones, insistiendo en que no renunciaría. "Joe Biden será el candidato demócrata y punto. Fin de la historia", escribió la campaña a sus seguidores en un correo electrónico. "Los votantes votaron. Ganó por abrumadora mayoría. Y si abandonara, daría lugar a semanas de caos, peleas internas por el puesto y un montón de candidatos que llegarían cojeando a una brutal lucha en el suelo en la convención, todo ello mientras Donald Trump tiene tiempo de hablar a los votantes estadounidenses sin oposición".

Sin embargo, la actuación de Biden fue tan pobre el jueves por la noche que dejó a Trump mucho tiempo para hablar a los votantes sin oposición, mientras el expresidente se salía con la suya con un torrente de mentiras. A menudo, Biden perdió oportunidades de machacar a Trump en temas demócratas clave, como el aborto, y volvió a centrar la atención en sus propias vulnerabilidades, como la inmigración.

El feroz contraataque de la campaña de Biden, sin embargo, no responde a preguntas fundamentales planteadas tras un debate que hizo añicos la confianza de muchos de sus compañeros demócratas en la capacidad de Biden para derrotar a Trump.

El presidente estaba sometido a una presión extrema de cara al enfrentamiento porque las encuestas muestran desde hace tiempo que la mayoría de los votantes creen que es demasiado viejo para un segundo mandato que terminaría cuando tenga 86 años. Biden se volvió notablemente más frágil en los últimos años y parece una figura muy cambiada incluso desde que asumió el cargo en 2021.

Pero en lugar de acabar con esos temores, los exacerbó en un momento crucial de la campaña con más de 50 millones de espectadores. Y aunque Biden se recuperó con una sólida actuación en un acto de campaña guionizado en Carolina del Norte, el viernes, será imposible borrar la dolorosa imagen de un presidente presa de los estragos del tiempo en su enfrentamiento televisado con Trump. Los votantes vieron con sus propios ojos el reducido y conmovedor estado de Biden.

Una nueva encuesta muestra la creciente preocupación por la edad de Biden

La campaña de Biden negó durante mucho tiempo que la edad del presidente sea descalificante, a pesar de que es una de las primeras cuestiones que los votantes plantean fuera de la burbuja política de Washington. Los esfuerzos por proteger a Biden del escrutinio público corren ahora el riesgo de parecer un intento de ocultar al público su verdadera condición. El debate echó por tierra la credibilidad de los frecuentes intentos de quienes rodean a Biden de argumentar que, si bien a menudo se muestra inestable en público, a puerta cerrada es una fuerza dinámica que se desenvuelve intelectualmente a las mil maravillas entre sus jóvenes ayudantes.

La jefa de campaña de Biden, Jennifer O'Malley Dillon, llegó incluso a culpar a los medios de comunicación, y no al presidente, de los malos resultados de las próximas encuestas. "Si vemos cambios en las encuestas en las próximas semanas, no será la primera vez que las narrativas exageradas de los medios de comunicación causen caídas temporales en las encuestas", escribió, refiriéndose a los números del expresidente Barack Obama después de perder su primer debate contra el senador de Utah, Mitt Romney, en 2012. Sin embargo, la comparación es inexacta. Obama obtuvo muy malos resultados y sumió su campaña en una crisis. Pero nunca se puso en duda que no estuviera en condiciones físicas o mentales de servir otros cuatro años como presidente.

Una nueva encuesta de CBS/YouGov realizada tras el debate reveló que el 72% de los votantes registrados creen ahora que Biden no tiene la salud mental y cognitiva para ejercer como presidente. Es siete puntos más que semanas antes del debate. Solo el 28% de los votantes dijo que Biden debería presentarse a la presidencia. Un 46% de los votantes demócratas registrados pensaba que no debería serlo.

Por un lado, son cifras devastadoras para un presidente que vio erosionarse aspectos clave de su coalición, especialmente entre los votantes jóvenes, progresistas y de minorías, y que tiene un camino cada vez más estrecho en los estados disputados. Pero si hay un resquicio de esperanza para Biden, es que los votantes pensaron durante mucho tiempo que es demasiado mayor para presentarse y que está muy igualado con Trump en las encuestas nacionales, lo que plantea la posibilidad de que el dos veces procesado por un delito grave aleje a tantos votantes que el presidente todavía pueda ser visto como una mejor opción por muchos.

El director adjunto de campaña de Biden, Rob Flaherty, planteó esta cuestión en un correo electrónico dirigido a los partidarios de Biden, y señaló que "se recordó a la gente lo que odian de Donald Trump: que está trastornado, busca venganza y lo hace por sí mismo".

Flaherty también arremetió contra la "brigada de aprensivos" de los demócratas que piden a Biden que abandone y sugirió que a los votantes no les importan los análisis de las noticias por cable ni los "podcasters engreídos", una aparente referencia a los antiguos ayudantes de Obama en el podcast "Pod Save America", que fueron mordaces en sus críticas.