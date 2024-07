¿Cuándo y dónde tocaría tierra el huracán Beryl y cuándo podría llegar a México?

Huracán Beryl avanza firme por el Caribe. ¿Cuándo tocará tierra? 3:14

(CNN Español) -- Beryl sigue su camino por el Caribe como un peligroso huracán mayor (categoría 3 o superior), luego de que, en un lapso de tan solo unas horas en la madrugada de este lunes, se degradara a un ciclón de categoría 3 y después evolucionara nuevamente a categoría 4, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Se espera que Beryl traiga consigo este lunes vientos potencialmente catastróficos, marejada ciclónica que amenaza la vida y olas dañinas mientras pasa por zonas de las islas de Barlovento, con el riesgo más alto para San Vicente y las Granadinas y para Granada, indicó el NHC en su advertencia número 11 sobre este ciclón. También se prevén fuertes lluvias e inundaciones.

El NHC señala que el huracán Beryl se seguirá moviendo en el Caribe. Haití y República Dominicana tienen en vigor alertas de tormenta tropical, mientras que la dependencia estadounidense recomienda a otros lugares como La Española, Jamaica, las Islas Caimán y el resto del Caribe noroeste que monitoreen la evolución de este ciclón tropical.

En el pronóstico de trayectoria del NHC para los siguientes días, se puede observar que Beryl podría llegar a México, específicamente a Quintana Roo, estado ubicado en el sureste del país.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México también indica en su previsión que Beryl podría impactar al país en los siguientes días.

Dónde tocará tierra el huracán Beryl

Se prevé que Beryl llegue a las islas de Barlovento como un huracán categoría 4 el lunes por la mañana, y dos de las zonas con mayor peligro ante su paso serán los países caribeños de Granada y San Vicente y las Granadinas, informó este lunes por la mañana el NHC.

Hay advertencias de huracán para la mayor parte de las islas de Barlovento, agregó el NHC.

El actual pronóstico del NHC sobre la trayectoria de Beryl muestra que este huracán azotará varias porciones de las islas de Barlovento desde la mañana de este lunes.

Cuándo podría llegar a México

Como puedes ver en la imagen anterior del NHC, la trayectoria muestra que Beryl llegaría a Quintana Roo, México, como un huracán menor a categoría 3 el viernes 5 de julio en la madrugada.

Pese a lo que indica este pronóstico, el propio NHC dijo el domingo que hay incertidumbre en las previsiones de días posteriores en esta semana, por lo que recomendó "no enfocarse en los detalles específicos del pronóstico de la trayectoria o la intensidad".

Por su parte, el SMN señaló la madrugada de este lunes (cuando Beryl se había degradado a huracán categoría 3) que "por el momento (el huracán) no representa peligro para el territorio mexicano".

Sin embargo, el SMN apuntó en su pronóstico de trayectoria lo mismo que el NHC: Beryl podría llegar como un huracán categoría 2 al sur de Quintana Roo.

La dependencia meteorológica mexicana agregó que, para el viernes 5 de julio a las 12:00 a.m., Beryl se ubicaría a 40 kilómetros al sur-sureste de Puerto Costa Maya, Quintana Roo. Es decir, estaría prácticamente frente a las costas mexicanas.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este domingo en una breve entrevista con medios de comunicación que su gobierno está siguiendo la trayectoria de Beryl para prevenir a la población mexicana en caso de que llegue al país.

"De acuerdo a los pronósticos, (Beryl) entraría (a México) hasta jueves o viernes, si es que no se desvía la dirección que trae. Todavía no sabemos su fuerza, se habla de categoría 3, (pero) tenemos que ver todavía. Deseamos (que no haya daños mayores) y de todas maneras vamos a prevenir", comentó López Obrador, según un video del medio local Reforma.

El NHC informó que, independientemente del desarrollo de Beryl, se producirán fuertes precipitaciones en varias partes de Centroamérica y México hasta principios de la próxima semana.

El jueves continuaría por el sur de Cuba, aunque en este punto el pronóstico es menos preciso.

Los expertos a lo largo de las costas del Golfo de Estados Unidos y México están monitoreando la situación, pero tomará unos días determinar exactamente a dónde irá o qué tan fuerte será.

Medidas de prevención

Las autoridades de Barbados dicen que se espera que la isla sienta el impacto de la tormenta tan pronto como el domingo por la noche. Su servicio meteorológico anticipa vientos con fuerza de tormenta, de 7,5 a 15 centímetros de lluvia, condiciones marinas "peligrosas" y tormentas eléctricas severas que pueden interrumpir los servicios de energía.

"Todos los preparativos regulares que hacemos para un huracán están en todo su despliegue", dijo el ministro del Interior e Información, Wilfred Abrahams, en un mensaje al público. "Tenemos menos de 48 horas hasta que esperamos ver los efectos de este sistema afectando a Barbados. Por favor, usen el tiempo muy sabiamente".

En San Vicente y las Granadinas, el primer ministro Ralph Gonsalves advirtió que Beryl podría golpear las islas el lunes por la mañana como un huracán de categoría 2. El servicio meteorológico pronostica vientos sostenidos de 119 a 177 km/h o más y precipitaciones de 10 a 15 cm.

"Kingstown se inundará una vez que este huracán esté en camino", dijo Gonsalves sobre la ciudad capital. "Normalmente, dos pulgadas (5 cm) de lluvia, lluvia sostenida, en un periodo de tiempo relativamente corto inundarán la ciudad. Cuatro pulgadas (10 cm), sin duda, inundarán la ciudad".

En Santa Lucía, el Gobierno advierte que el ciclón podría traer "chubascos de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento" a la región. El primer ministro Philip J. Pierre aconsejó a los residentes que hagan los preparativos necesarios y revisen sus planes familiares de emergencia.

El Gobierno de Granada declaró el estado de emergencia a partir de las 7 p.m. del domingo (hora local) en previsión de la llegada del huracán Beryl.

"Esto no es un simulacro", dijo el primer ministro de Granada, Dickon Mitchell, durante una rueda de prensa este domingo. "Tenemos que estar tranquilos. Tenemos que rezar. Pero lo más importante, necesitamos prepararnos".

La declaración durará siete días, a menos que se revoque antes si los daños causados por la tormenta son mínimos.