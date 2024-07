Se instala juicio contra Keiko Fujimori y la Fiscalía de Perú solicita 30 años de prisión por varios delitos

Esto dijo Keiko Fujimori tras la liberación de su padre 3:17

(CNN Español) -- El Poder Judicial de Perú declaró instalado este lunes el juicio contra Keiko Fujimori por presuntamente cometer los delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en proceso administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia. Fujimori se ha declarado inocente de las acusaciones.

La hija del expresidente Alberto Fujimori, y tres veces candidata presidencial por el partido Fuerza Popular, asistió a la audiencia y es acusada junto a otros 45 investigados en el caso conocido como Cócteles.

Giulliana Loza, abogada de Fujimori, había solicitado a la jueza a cargo que el juicio no fuera instalado y que el proceso regresara a la etapa previa. Sin embargo, este pedido fue desestimado. Loza sostiene desde que representa a Fujimori que no podrán probarse los delitos de los que se le acusa a su defendida, y que lo único en lo que podría haber incurrido es en una falta administrativa.

CNN solicitó más comentarios sobre el asunto a Loza y está a la espera de respuesta.

La investigación llevada adelante por la Fiscalía se inició en 2017 en el marco de la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, a raíz de anotaciones encontradas en las agendas de Marcelo Odebrecht, expresidente ejecutivo de la empresa, en las que aparecía el nombre de Fujimori. La Fiscalía señala que la hija de Alberto Fujimori recibió dinero de esta empresa para sus campañas presidenciales y que lo ocultó al consignarlo como aportes de otras personas.

En 2016, Odebrecht llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. en el cual aceptó haber desembolsado unos US$ 788 millones en pagos indebidos para obtener contratos de obra pública en varios países de América Latina, incluyendo Perú. Sobre este país en particular, la compañía reconoció haber pagado sobornos a funcionarios gubernamentales por US$ 29 millones, entre 2005 y 2014.

La investigación concluyó en marzo de 2021 y el fiscal José Domingo Perez solicitó 30 años de prisión para la excandidata. Será el Poder Judicial quien determinará la inocencia o culpabilidad de Keiko Fujimori. La acusación incluye también al partido Fuerza Popular y pide su disolución en caso de una sentencia condenatoria.

En el marco de la investigación fiscal, Fujimori estuvo en la cárcel dos veces bajo la figura de prisión preventiva.

El juicio duraría como mínimo “unos buenos años”, dijo Loza al sitio RPP. Por lo que, en el caso de que Keiko Fujimori vuelva a postularse a la presidencia, lo haría en medio del proceso.

Sin embargo, este domingo Fujimori aseguró que le “encantaría” que su padre sea el candidato en las elecciones presidenciales de 2026, según dijo le dijo a Canal N.

Alberto Fujimori anunció en su cuenta de X el 19 de junio que se inscribió en el partido de su hija, Fuerza Popular. En una carta dirigida al diario El Comercio, y que también publicó en sus redes sociales, dijo: “Quiero volver a trabajar por todos los peruanos”.

Sobre si su padre podría volver a postularse, Keiko Fujimori dijo recientemente que "hay un debate legal” en torno al asunto y que “serán las instancias electorales las que finalmente definan esta posibilidad”.