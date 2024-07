Un policía mató a un adolescente de 13 años después de que los agentes dijeran que huyó y les apuntó con una réplica de una pistola

La policía investiga la escena de un tiroteo el viernes 29 de junio en Utica, Nueva York. WKTV

(CNN) -- Un agente en Utica, Nueva York, disparó y mató a un adolescente de 13 años este viernes por la noche después de que, según la Policía, huyó y les apuntó con una réplica de una pistola.

La víctima adolescente, identificada como Nyah Mway, fue abordada por tres policías este viernes por la noche después de que él y otro menor de 13 años coincidieran con las descripciones de sospechosos de robos, según un comunicado del Departamento de Policía de Utica.

Los policías patrullaban el área para ayudar con dos investigaciones de robo recientes en las que “los sospechosos fueron descritos como hombres asiáticos que blandían un arma de fuego de color negro y exigían y robaban por la fuerza propiedades de las víctimas”, se lee en el comunicado.

"Basándose en los factores de identificación enumerados del robo, los agentes se acercaron a Nyah Mway y al otro menor ya que coincidían con las descripciones de los sospechosos del robo y estaban en las inmediaciones del robo anterior casi a la misma hora del día", continúa.

La Policía también dice que Nyah Mway estaba violando las leyes de tránsito y vehículos de Nueva York al caminar por la carretera.

Según la Policía de Utica y las imágenes de la cámara corporal difundidas, cuando “los agentes intentaron realizar una detención ciudadana de los dos menores de 13 años” e intentaron cachear a Nyah Mway, “inmediatamente huyó a pie”.

Mientras huía, dijo la Policía, Nyah Mway sacó lo que parecía ser una pistola, pero luego se descubrió que era una réplica de una pistola de perdigones GLOCK y apuntó a los policías.

Uno de los agentes disparó su arma una vez y le dio al adolescente en el pecho “durante un forcejeo en el suelo”, dijo el jefe de la Policía de Utica, Mark Williams, durante una conferencia de prensa el sábado.

Los policías le dieron primeros auxilios “inmediatos” y lo llevaron al Hospital Wynn, donde murió, según Williams.

Los agentes involucrados en el incidente fueron identificados por el Departamento de Policía como Patrick Husnay, Bryce Patterson y Andrew Citriniti. Husnay fue el agente que disparó su arma de fuego y los tres están de licencia administrativa con sueldo, según la Policía.

CNN se comunicó con la Asociación Benevolente de la Policía de Utica para solicitar comentarios.

Imágenes de la cámara corporal publicadas por la Policía muestran una lucha caótica

Las imágenes de la cámara corporal publicadas por la Policía muestran a un agente diciendo que necesita cachear a los dos menores para asegurarse de que no tengan armas en su poder. Nyah Mway huye inmediatamente en el video.

Algunas de las imágenes fueron editadas para insertar un círculo rojo alrededor de la réplica del arma y las autoridades congelaron los cuadros donde el adolescente parece apuntar a los oficiales.

Los agentes creyeron que era una pistola, dijo la Policía, pero luego se determinó que era una réplica de una pistola Glock 17 Gen 5 con un cargador desmontable, informó The Associated Press.

La réplica del arma que porta el adolescente “es en todos los aspectos un arma de fuego de apariencia realista con marcas Glock, firmas, cargador desmontable y números de serie”, dijo el teniente Michael Curley, portavoz de la Policía, por correo electrónico a The Associated Press. "Sin embargo, en última instancia, solo dispara perdigones o municiones".

El video de la cámara corporal de la Policía muestra una escena caótica.

En las imágenes, Nyah Mway parece apuntar con la réplica de una pistola a la Policía mientras huye. Los agentes gritan "arma" y un agente taclea y golpea al adolescente. Mientras luchan en el suelo, otro policía dispara un solo tiro.

Los transeúntes le gritan a la Policía a lo largo de las grabaciones y, en un momento, un agente les grita: "¡Estamos tratando de salvarlo ahora mismo!".

El otro joven fue detenido en la parte trasera de un vehículo policial y no participó en el tiroteo, informó The Associated Press.

El Departamento de Policía publicó los videos de las cámaras corporales luego de una protesta pública cuando el tiroteo sacudió a Utica, una ciudad con una población de 65.000 habitantes. Es el hogar de más de 4.200 personas de Myanmar, según The Center, una organización sin fines de lucro que ayuda a reasentar a los refugiados, informó The Associated Press.

Nyah Mway, que según los medios locales era un estudiante de octavo grado en la escuela secundaria Donovan, fue identificado como un refugiado nacido en Myanmar y miembro de la minoría étnica karen, informó The Associated Press.

Según la Policía, hay dos investigaciones paralelas en curso sobre el incidente: una por parte del fiscal general del estado de Nueva York y otra por Estándares Profesionales del Departamento de Policía de Utica.

La tensión aumentó durante la conferencia de prensa

Una conferencia de prensa sobre el incidente terminó la madrugada del sábado después de que aumentaron las tensiones.

La conferencia se detuvo varias veces después de que los miembros de la audiencia abuchearan e interrumpieran al jefe de la Policía y al alcalde de Utica, Michael P. Galime.

Un intérprete tuvo dificultades para hablar debido a los repetidos estallidos de la audiencia.

Asistieron miembros de la comunidad, incluida la familia del joven, informó The Associated Press.

"Sé que hay muchas emociones en esta sala y mucha gente molesta", dijo el jefe de la Policía. "Pero nos están pidiendo que seamos transparentes, nos están pidiendo que seamos transparentes, y cuando nos gritan, se hace muy difícil hacerlo".

Un pequeño grupo también realizó una protesta frente a la comisaría de Policía de Utica el sábado por la noche. El cartel de un manifestante dice “Justicia para Nyah Mway. Por siempre 13”.

Galime se reunió durante más de dos horas con miembros de la comunidad el domingo para discutir el tiroteo.

Es “extremadamente trágico” ver que una parada policial termine como esta, dijo el alcalde, y agregó que la ciudad ha “trabajado muy duro para asegurarnos de que capacitemos, comprendamos y seamos completamente objetivos en la forma en que tratamos a nuestra comunidad”.

“Ahora se siente que posiblemente la Policía hizo algo por enojo y por subjetividad. Sé que estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que nuestros departamentos de policía y todo nuestro gobierno en su conjunto realmente traten a todos con objetividad”, dijo Galime.

Durante la reunión, los miembros de la comunidad hicieron preguntas y expresaron sus preocupaciones sobre temas como los procedimientos policiales durante las detenciones y el racismo.

“Les gustaría cambiar ahora mismo, de inmediato, pero entendemos que es algo que no puede suceder ahora mismo, de inmediato”, dijo Lupway Doh, líder de la comunidad karen, a WKTV, afiliada de CNN.

Paradise Afshar y Zenebou Sylla de CNN contribuyeron a este informe.