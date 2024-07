Última hora del huracán Beryl y la depresión tropical Chris, en vivo: trayectoria, noticias y más

"Beryl se está acercando al sur de las islas de Barlovento y se espera que toque tierra en la próxima hora o dos horas", advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) en una actualización de la información este lunes de mañana.

Jul 1 10AM AST Position: #Beryl is nearing the southern Windward Islands and expected to make landfall within the next hour or two. This is an extremely dangerous and life-threatening situation. Take action now to protect your life! Visit https://t.co/tW4KeGe9uJ for more info pic.twitter.com/np3UjNI9oP

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 1, 2024