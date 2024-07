Jueza rescinde parcialmente el Acuerdo Flores que regula condiciones de los niños migrantes bajo custodia de EE.UU.

Video relacionado: para frenar migración irregular en el Darién, Panamá y EE.UU. firman acuerd 0:45

(CNN) -- Una jueza federal puso fin parcial a un acuerdo de décadas de antigüedad que supervisa las condiciones de los niños migrantes bajo custodia del Gobierno federal de Estados Unidos, según una orden judicial que entró en vigor el lunes.

El fallo de la jueza de distrito Dolly M. Gee pone fin, con excepciones, al Acuerdo Flores de 1997 –que ha establecido las normas nacionales para el trato humano de los niños bajo custodia de EE.UU.– en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), al tiempo que permite que el acuerdo permanezca en pleno vigor en el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Los niños migrantes no acompañados pasan por el proceso de inmigración mientras están bajo custodia del CBP antes de ser transferidos al cuidado del HHS, donde permanecen hasta que se reúnen con un patrocinador, como un padre o un pariente que se encuentre en Estados Unidos.

"Estamos profundamente decepcionados por la sentencia del Tribunal y nos preocupa que ponga en peligro a miles de niños", declaró Leecia Welch, abogada de los demandantes y subdirectora jurídica de Children's Rights.

El Gobierno de Biden argumentó en mayo que el HHS promulgó una normativa federal, conocida como "Regla fundacional del programa de menores no acompañados", que codificaba los requisitos del acuerdo, proporcionaba protecciones adicionales y respondía a cambios imprevistos, informó anteriormente CNN. La nueva normativa del HHS también entra en vigor el lunes.

Los abogados de los demandantes argumentaron que la regulación federal se quedaba corta a la hora de proporcionar a algunos niños migrantes, como los que se encuentran en instalaciones de seguridad media, las protecciones del Acuerdo Flores y no abordaba la falta de licencias estatales para los refugios de migrantes no acompañados en lugares como Texas y Florida, según la orden judicial.

"La normativa supuso un gran paso adelante, pero el hecho de que no tuviera en cuenta la falta de licencias estatales fue lo que nos preocupó seriamente. Además, el hecho de que las normas no protegen a algunos de los niños más vulnerables bajo la custodia de la ORR, los que están en lugares más restrictivos, que a menudo tienen un trauma más agudo y necesidades de salud mental", dijo Welch.

ORR se refiere a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, una agencia dentro del HHS.

La administración de Biden alegó que la nueva normativa federal exige que los centros de acogida de niños migrantes no acompañados "tengan licencia estatal o, si no la tienen... que cumplan los requisitos de licencia estatales", según los documentos judiciales.

CNN se ha puesto en contacto con el HHS para solicitarle comentarios y no recibió respuesta de inmediato, pero en abril, el secretario del HHS, Xavier Becerra, dijo que la nueva regulación federal "subraya el compromiso inquebrantable del HHS con la salud, la seguridad y el bienestar de los niños no acompañados bajo nuestro cuidado".

"Al mejorar el marco legal que rige el Programa UC (niños no acompañados), establecemos normas claras para el cuidado y trato de los niños no acompañados bajo custodia de ORR y el apoyo que reciben en su transición a nuevas comunidades", dijo Becerra en un comunicado de prensa emitido en abril.

El fallo de la jueza Gee permite a los abogados que representan a los demandantes, como Welch, tener acceso a las instalaciones del HHS y a la información sobre los niños que allí se encuentran bajo custodia, lo que deja la puerta abierta para que los abogados vigilen a los niños migrantes bajo custodia del HHS.

"Nuestro equipo hará que el Gobierno rinda cuentas de sus promesas de mantener a salvo a los niños en instalaciones sin licencia. Y si no proporcionan salvaguardias alternativas adecuadas a la concesión de licencias estatales en Texas y Florida no dudaremos en volver a los tribunales", dijo Welch, "para que se cumplan los requisitos estatales de concesión de licencias", según los documentos judiciales.

La administración de Trump intentó, pero no logró, rescindir el Acuerdo Flores en 2019, según documentos judiciales.

Según el fallo de Gee, el tribunal tiene el poder de modificar la orden si cambian las circunstancias, incluso si la nueva regulación federal se rescinde o se modifica por ser inconsistente con el Acuerdo Flores, lo que da a algunos abogados la confianza de que la orden tiene las barreras necesarias para proteger a los niños migrantes independientemente de quién ocupe la Casa Blanca.

"El hecho de que la orden mantiene la jurisdicción sobre el HHS y el DHS y mantiene nuestra capacidad de escuchar directamente de los niños me da la esperanza de que no importa lo que pase en noviembre, las protecciones fundamentales otorgadas a los niños inmigrantes bajo [el Acuerdo] Flores durante los últimos 27 años continuarán", dijo Welch.

Pero a algunos abogados y defensores de los inmigrantes les sigue preocupando que el fallo pueda significar que algunos niños inmigrantes detenidos por el Gobierno acaben en condiciones peligrosas.

"Habiendo pasado casi dos décadas abogando por los niños bajo custodia del Gobierno, he sido testigo en repetidas ocasiones de niños en condiciones peligrosas. La terminación prematura de Flores crea una situación en la que los niños no acompañados bajo custodia de Inmigración pueden terminar en condiciones peligrosas que pasen desapercibidas y no se aborden en los próximos años", dijo Neha Desai, directora sénior de Inmigración en el Centro Nacional para la Ley de la Juventud.