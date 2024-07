A medida que Biden se aferra, algunos de los principales demócratas lo quieren fuera de la carrera esta semana

Analista de CNN dice que “hay pánico” entre los demócratas 1:27

(CNN) -- La resistencia se ha convertido en una parte tan importante de la psicología de Joe Biden como Delaware.



Pero a medida que el presidente y su círculo más cercano se atrincheran tras su desastrosa actuación en el debate de la semana pasada, un número creciente de líderes demócratas están diciendo que quieren que se haga a un lado por el bien del partido, y del país.

El representante demócrata Lloyd Doggett, de Texas, fue el primero en romper filas.

"Represento el corazón de un distrito del Congreso que una vez representó Lyndon Johnson. En circunstancias muy diferentes, tomó la dolorosa decisión de retirarse. El presidente Biden debería hacer lo mismo", dijo Doggett en su declaración del martes.

"Hay un grupo grande y creciente de demócratas de la Cámara de Representantes preocupados por la candidatura del presidente, que representan a una amplia franja de la bancada", dijo a CNN otro legislador demócrata de la Cámara de Representantes bajo condición de anonimato para hablar con franqueza. "Estamos profundamente preocupados por su trayectoria y su capacidad para ganar. Queremos darle espacio para que tome la decisión [de apartarse], pero expresaremos cada vez más nuestra preocupación si no lo hace".

La Casa Blanca tiene previsto reunirse el miércoles con gobernadores demócratas después de que algunos de ellos expresaran su preocupación por la actuación de Biden, según una fuente familiarizada con el asunto.

CNN habló con más de dos docenas de funcionarios demócratas actuales y anteriores, así como donantes y aliados de Biden desde hace mucho tiempo, todos los cuales hablaron bajo condición de anonimato para evitar enemistarse con Biden. Muchas de estas personas dicen que ya se hiceron a la idea de que el presidente debe abandonar su campaña, una decisión que algunos de ellos creen que debe anunciar su decisión esta semana.

Han evitado dirigirse directamente a Biden, con la esperanza de que él mismo tome la decisión, pero la paciencia se está agotando, según dijeron varios demócratas a CNN, en medio de señales de que Biden no ha tomado medidas para considerar seriamente las crecientes preocupaciones. Biden está dispuesto a viajar a los estados indecisos este fin de semana, según sus asesores, señal de que no tiene previsto cambiar de rumbo.

En un principio, había esperanzas de que la familia del presidente le convenciera para que se apartara de la contienda, dado lo mal que había ido el debate. Sin embargo, en un retiro de Biden el domingo en Camp David, se hizo evidente que la familia del presidente se unió en torno a su decisión de continuar su campaña, culpando al personal por sus errores.

"Una palabra que se conoce de Biden: testarudo", dijo un alto funcionario demócrata que ha apoyado públicamente a Biden en el pasado, pero que en privado piensa que necesita apartarse. "Están intentando darle el espacio necesario para que se dé cuenta del desastre que es esto".

Y aunque la campaña de Biden ha insistido en que el debate fue sólo una mala noche para el presidente de 81 años, los demócratas que quieren que se haga a un lado dicen que no fue un incidente aislado que pueda arreglarse.

"Esto no es como si Obama estuviera oxidado para un debate", dijo un alto funcionario demócrata, refiriéndose a la mediocre actuación del expresidente Barack Obama en su primer debate contra el oponente republicano Mitt Romney en 2012.

"[Biden] podría sobrevivir a esto si fuera el único incidente. Pero no será el único incidente", dijo un alto funcionario demócrata del Capitolio.

"Tenemos que ser honestos con nosotros mismos en que no fue sólo una noche horrible", dijo el representante de Illinois Mike Quigley a Kasie Hunt en "CNN This Morning" el martes. "Claramente tiene que entender, creo, a lo que está llegando es que su decisión no sólo afecta a quién va a servir en la Casa Blanca los próximos cuatro años, sino quién va a servir en el Senado, quién va a servir en la Cámara, y tendrá implicaciones para las próximas décadas".

Nunca ha habido tanto en juego

Las apuestas, ya de por sí excepcionales, se elevaron aún más después de que la Corte Suprema dictaminara el lunes que Donald Trump tiene derecho a una considerable inmunidad judicial, un hecho que, según algunos demócratas preocupados, hace más urgente que Biden se haga a un lado.

La decisión otorga al expresidente una importante victoria legal y "hace a Trump aún más peligroso", dijo un exfuncionario demócrata electo que ha apoyado a Biden durante años, pero que ahora quiere que ponga fin a su campaña.

Un asesor de Biden argumentó que la decisión, y los temores de cómo Trump podría ahora sentirse envalentonado para actuar si es reelegido, sólo fortalece el argumento de Biden para permanecer en la candidatura, ya que según ese asesor sigue pareciendo la apuesta más segura para derrotar a Trump.

Algunos líderes demócratas, incluido al menos un alto funcionario del gobierno de Biden, ya han empezado a debatir lo que consideran que sería un proceso doloroso para sustituir a Biden y elegir un nuevo candidato. Además de la vicepresidenta Kamala Harris, un puñado de gobernadores y legisladores esperan en la bancada demócrata. A sólo seis semanas de la Convención Nacional Demócrata y a menos de 130 días de las elecciones, quieren ponerse manos a la obra.

Ante el momento de mayor riesgo de su larga carrera, Biden redobla la apuesta. El presidente, que sigue pensando en sí mismo como el niño tartamudo tan pobre que tuvo que llevar tuercas y tornillos como gemelos a un baile en el noveno grado, sigue aferrándose a la esperanza de que ésta pueda ser la última vez que remonte tras haber sido descartado.

"Apuesta por sí mismo, y siempre tiene una visión a largo plazo, y no es un reaccionario como mucha de esta gente", dijo una persona con años de experiencia en la órbita de Biden.

Sin embargo, Biden no se ha puesto en contacto con los líderes del Partido Demócrata para tranquilizarlos o recabar su opinión, algo que muchas fuentes dijeron a CNN que les parecía sorprendente dadas las consecuencias del debate.

"Están equiparando este momento a todos los momentos que han superado antes, y no se dan cuenta de que es un momento totalmente diferente", dijo un operativo demócrata cercano a la campaña en referencia a Biden y su círculo íntimo.

Durante una recaudación de fondos en los Hamptons el sábado, Biden utilizó un teleprompter, algo que al menos un donante mencionó como preocupante. Por su parte, la primera dama, Jill Biden, se aferró a la mitología de la resiliencia de la familia Biden al presentar a su marido.

"La madre de Joe solía decir que Dios nunca nos da una cruz demasiado pesada", dijo. "Joe no es sólo la persona adecuada para el trabajo; es la única persona para el trabajo... La madre de Joe tenía razón, no hay cruz que no pueda llevar, que no cargue con ella por nuestro país y nuestra democracia".

El senador por Delaware Chris Coons, el aliado político más cercano a Biden, dijo a CNN que le gustaría ver al presidente contrarrestar la narrativa de ser demasiado viejo e incompetente para el puesto realizando más actos públicos, foros y entrevistas. Antes del anuncio de la entrevista de la ABC, asesores de la Casa Blanca dijeron el lunes que Biden estaba considerando una entrevista de alto perfil en los próximos días para ayudar a demostrar su aptitud para el cargo, con la esperanza de demostrar que su enérgico mitin en Carolina del Norte el día después del debate no fue simplemente una casualidad. Los asesores de campaña también están preparando un programa de viajes más intenso a los estados más disputados en julio.

Muchos líderes demócratas dudan de que Biden esté en condiciones de hacerlo, y consideran que su agenda aislada desde el domingo es una prueba de que están en lo cierto. Esa agenda se ajusta al modo general de Biden. Utilizando una métrica: Biden ha celebrado 36 conferencias de prensa desde que asumió el cargo, en comparación con las 64 de Trump a estas alturas de su presidencia, las 72 de Barack Obama a estas alturas de la suya y las 82 de George W. Bush a estas alturas de la suya.

Trump también ha estado fuera de la vista pública desde un mitin posterior al debate en Virginia el viernes y no tiene agenda para el resto de la semana. Los presentadores de una cadena de televisión local anunciaron que en el último momento canceló una entrevista tras el mitin después de que sus ayudantes le pidieran las preguntas con antelación. Se espera que pase gran parte de los próximos días en Nueva Jersey jugando al golf.

Incluso para algunos de los que siguen comprometidos con Biden, se ha instalado la sensación de que hay pocas posibilidades de que sea capaz de aguantar los cuatro años que supondría otro mandato. El debate ha conmocionado tanto a los demócratas que incluso algunos de sus incondicionales, como el senador Sheldon Whitehouse, dijeron el lunes a los periodistas locales en Rhode Island que quieren un informe más completo sobre la salud del presidente.

Del Ala Oeste a Wilmington

Mientras los altos mandos de la campaña de Biden intentaban el lunes "seguir tranquilizando a todo el mundo y absorbiendo las preocupaciones de la gente", dijo un asesor, se ha apreciado cada vez más el enfado y la preocupación que han expresado muchos demócratas.

"La gente del Ala Oeste y de Wilmington percibe la gravedad de la situación", añadió otro asesor.

Varios asesores de Biden dijeron a CNN que la campaña aún está trabajando para evaluar las verdaderas repercusiones del debate entre los votantes de los principales estados disputados, con la vista puesta en si Biden ha caído en un cara a cara con Trump o si se ha ampliado el campo de los estados indecisos. Varios demócratas comprometidos citan Minnesota y Virginia como indicadores importantes, así como la carrera por el Senado en Michigan. Los demócratas de la Cámara de Representantes están inmersos en sus propias encuestas, evaluando el daño.

A pesar de lo sombrío que está el ambiente entre algunos colaboradores, incluidos los que se sienten desanimados tras años de interiorizar una mitología relacionada con Biden, según la cual él siempre cumple en los momentos difíciles, otros esperan demostrar que se equivocan quienes nunca creyeron en él.

En respuesta al editorial de The New York Times del viernes, que pedía a Biden que abandonara la nominación, un asesor de Biden se puso en contacto con CNN para decir lo siguiente: "Esa m****a es como combustible en mis venas, me encanta". The New York Times no apoyó a Biden en 2020.

Sin solución clara

El mismo pequeño e insular círculo cercano que ha guiado a Biden hasta este punto está lidiando con los efectos colaterales. Pocos familiarizados con el funcionamiento de los miembros de ese círculo creen que sería posible forzar la salida de alguno de ellos.

Aun así, los principales colaboradores de la campaña de Biden y de la comisión nacional demócrata han pasado los días posteriores al debate en un constante ajetreo de llamadas. Varias personas implicadas afirman que muchas de esas llamadas han empezado mal pero han terminado al menos algo mejor. La campaña de Biden anunció el martes que junio fue el mejor mes de recaudación de fondos de su historia, con US$ 127 millones, casi un tercio de los cuales se recaudaron desde el debate.

El lunes por la noche, la presidenta de la campaña de Biden, Jen O'Malley Dillon, dijo a los miembros de la comisión nacional de finanzas de la campaña que el equipo tiene "una visión clara, no de color de rosa", según dijeron a CNN dos participantes en la llamada. No dijo nada sobre los planes de Biden, aparte de que iba a toda máquina.

Pero después de que varias llamadas anteriores con donantes se calentaran, la campaña restringió esa llamada de Zoom para que la única forma de plantear preguntas fuera en un chat moderado.

"Cada vez que se descarta a Joe Biden, demuestra que sus escépticos se equivocan. Tengo fe en que también lo hará esta vez", dijo Andrew Weinstein, un antiguo partidario y donante de Biden.

Phil Murphy, el gobernador de Nueva Jersey que llamó a Biden el "chico del regreso" en un acto de recaudación de fondos que organizó con el presidente el sábado por la noche, dijo que en su mesa tuvieron una conversación amplia y coherente que abarcó, según él, Ucrania, el Medio Oriente, el crecimiento salarial, la creación de empleo, un trato más eficaz con las empresas, y la ampliación de la educación preescolar y la universidad comunitaria.

"La historia de su vida, a cada paso del camino, incluso a través de la tragedia, es la historia de un hombre que ha sido descartado y tiene éxito contra todas las expectativas y todos los pronósticos", dijo Murphy. "Y está en otro de esos momentos".

-- Brianna Keillar, Jake Tapper y Annie Grayer de CNN contribuyeron a este reportaje.