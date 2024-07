Cómo evitar el estereotipo del "estadounidense estúpido" al viajar al extranjero

Estados Unidos envía cada año a millones de turistas por todo el mundo para conocer lugares como la Plaza de los Héroes de Budapest, Hungría. (Crédito: Urbazon/E+/Getty Images)

(CNN) -- Si ves programas como "Emily in Paris", se te puede perdonar que pienses que el mundo está encantado con los estadounidenses que viajan al extranjero. Las meteduras de pata tontas, como confundir un urinario público con un monumento y hacerse selfies delante de él, resultan encantadoras en televisión.

Sin embargo, como estadounidense soltera que se mudó a Europa y metió la pata muchas veces, puedo asegurarte que al mundo real no le hace ninguna gracia.

Es una píldora difícil de tragar, pero tristemente, nos hemos ganado una reputación en todo el mundo por ser, bueno, "estadounidenses estúpidos".

¿Es ofensivo? Sí. ¿Podríamos enfadarnos por ello? Claro, pero con decenas de millones de estadounidenses que viajan al extranjero cada año, lo más probable es que nos encontremos en cualquier parte del mundo.

Por lo tanto, nuestra reputación es totalmente comprensible.

La realidad es que todos hacemos cosas "estúpidas", especialmente cuando estamos en lugares extranjeros y no conocemos las costumbres, culturas o entornos locales. Nadie es inmune a esta humillación, ni siquiera los genios eruditos.

Sin embargo, los viajeros inteligentes saben que hacer cosas "estúpidas" en el extranjero no sólo puede ser irrespetuoso y vergonzoso, sino que puede ponerte en riesgo de ser detenido, herido o víctima de un delito.

Por eso, en lugar de dejar que las etiquetas me perturben, elijo centrarme en cómo puedo convertirme en una viajera maestra. Después de más de 20 años explorando el mundo, creo que lo he conseguido.

He aquí mis 10 mejores consejos para evitar el estereotipo del "estadounidense estúpido" y convertirte en un "estadounidense inteligente" en el extranjero.

Lee las señales sociales

En la mayoría de los países, la gente es muy educada. Nunca te dirán que lo que estás haciendo es ofensivo o socialmente inaceptable. Lo más probable es que sonrían y asientan con la cabeza, antes de cambiar rápidamente de tema, huir o escabullirse.

Este comportamiento hace que la sociedad sea muy civilizada, pero si eres un neoyorquino de los que dicen las cosas como son, como yo, puede ser muy difícil captar las señales sociales.

Durante años, pensé tontamente que lo que decía o hacía interesaba de verdad a los que me rodeaban. No tenía ni idea de que me estaba avergonzando a mí misma y ahuyentando a la gente. Cuando conozcas a gente en el extranjero, intenta darte cuenta de si están realmente interesados (por ejemplo, si te hacen muchas preguntas de seguimiento, si te miran a los ojos, si desarrollan tus historias, si te piden que participes, etc.) o si sólo están siendo educados.

Si tu sentido arácnido empieza a cosquillear, probablemente sea el momento de cambiar de tema o pasar a una nueva actividad.

Baja el volumen

Es muy cierto que la mayoría de los estadounidenses tienen un maravilloso entusiasmo por la vida. No nos lo pensamos dos veces a la hora de charlar con amigos (o desconocidos) en el transporte público o de reírnos a carcajadas en la mesa. Es nuestra forma de ser amables.

Sin embargo, en muchos lugares del mundo, hablar alto se considera de muy mala educación y muy poco común.

No es raro visitar grandes ciudades y ver a gente viajando en completo silencio en un tren abarrotado. También te darás cuenta de que no puedes oír la conversación de la mesa que está sentada justo a tu lado en un restaurante.

Cuando me mudé por primera vez a Europa, la gente me preguntaba a menudo: "¿Por qué gritas?". Siempre me sorprendía. Yo hablaba con mi voz normal. No creía que estuviera gritando.

Resulta que sí gritaba, al menos en relación con los demás (imagínate lo traumatizados que estarían si realmente gritara).

Con los años, he aprendido a ser más consciente de lo que me rodea y a controlar el volumen en consecuencia. Es una habilidad con la que siempre lucharé, ya que mi nivel por defecto es aparentemente un nueve sobre diez para la mayoría, pero también es una habilidad que ha tenido un gran impacto positivo en mis relaciones profesionales, románticas y personales.

No me malinterpreten, cuando estoy en casa, en Nueva York, me desahogo y nadie se da cuenta. Sin embargo, cuando viajo al extranjero, siempre me cuido de mantenerlo, como si fuera un susurro.

Mézclate, evita llamar la atención

Normalmente, soy partidaria de la originalidad y de destacar entre la multitud. Sin embargo, cuando viajas al extranjero, incluso a un lugar que conoces bien, destacar es como llevar una señal intermitente que dice: "¡Soy un turista, ven a aprovecharte de mí!".

Ya sean carteristas, timadores o alguien más nefasto, siempre hay malos actores al acecho, en busca de nuevas presas.

Por desgracia, los delincuentes suelen reconocer a los estadounidenses a la legua, ya sea por su acento (otra razón para bajar el volumen de la voz) o por su moda (pantalones caqui, camisas de golf, zapatillas deportivas, gorras de béisbol y calcetines blancos suelen delatarles).

En cuanto estos depredadores sepan que no eres de la ciudad, se abalanzarán sobre ti. Por eso es mejor mezclarse con los lugareños y evitar llamar la atención. No sólo te convertirás en un estadounidense inteligente, sino también en un estadounidense más seguro.

Sé curioso

A nadie le gustan los sabelotodos. Por eso, una de las mejores formas de ganarte a la gente y de disparar tus conocimientos es ser curioso. Sé una esponja y absorbe toda la información nueva que puedas. Interesarse de verdad por un país, su gente, su cultura y su vida cotidiana es una de las formas más halagadoras de mostrar respeto y conectar con una comunidad.

La juez Judy siempre dice: "Por algo tienes dos orejas y una boca". En otras palabras, escucha el doble de lo que hablas. Si sabes escuchar sin sentir la necesidad de hablar de "cómo hacemos las cosas en casa" o presumir de todo lo que has leído en un libro, harás amigos allá donde vayas.

De hecho, cuantas más preguntas hagas, más gente te considerará inteligente. Nadie espera que lo sepas todo. Es atractivo cuando puedes decir: "No sé nada de esto, por favor, cuéntame más". Demuestra humildad y abre la puerta a que otros compartan su sabiduría y sus historias contigo, lo que siempre te ayudará a crecer.

Así que intenta olvidar todo lo que sabes, abre tu mente y sé curioso. Si lo haces, la gente responderá con amabilidad, aprecio y creerá que eres muy sabio.

Sé listo en la calle

Cada ciudad tiene sus propias estafas, y es importante que leas cuáles son las más comunes en la zona que vas a visitar antes de viajar para que puedas ser inteligente en la calle.

Una de las estafas más populares es cuando un taxista toma el "camino largo" para llevarte a tu destino, acumulando una buena factura. No todas las ciudades tienen Uber. Los taxistas locales saben al instante si eres de la zona o no, simplemente por la forma en que haces la petición al entrar en su vehículo.

Cuando viajé a Roma por primera vez, me subí a un taxi y le pregunté al conductor: "¿Cuánto cuesta llegar a este hotel?". Me contestó: "80 euros". Inmediatamente le dije que parara. Saqué mis maletas, lo que le enfadó mucho, y salí de su automóvil. Después llamé al hotel e hice la misma pregunta. Me dijeron que no serían más de 5 euros.

En el siguiente taxi que cogí, le dije al conductor: "Por favor, lléveme a este hotel. Está al final de la calle, así que sólo debería costar unos 5 euros, ¿no?". Me contestó: "Sí", y nos pusimos en camino. Al hacerle saber que yo no era una "estúpida estadounidense", todos pudimos vivir felices para siempre.

La idea de esta historia es que hagas los deberes. Infórmate de antemano de los precios de los taxis, la comida, las tasas, las propinas, etc., para que no te timen ni se aprovechen de ti. Conoce los timos locales y aprende a rechazar a quienes se te acerquen con sus juegos.

Y, sobre todo, no dejes que tu entusiasmo por estar en un lugar nuevo te lleve a una falsa sensación de seguridad. Ten cuidado al conocer gente nueva, especialmente desde aplicaciones de citas. El peligro de los desconocidos es real.

Lee noticias locales

Estados Unidos es tan vasto que las noticias tienden a centrarse en lo que ocurre localmente en cada estado, con un toque de lo que sucede en el resto del país. Sin embargo, rara vez aparecen noticias internacionales.

Como resultado, muchos estadounidenses suelen tener poco o ningún conocimiento de lo que ocurre en el mundo, lo que contribuye injustamente al estereotipo del "estúpido estadounidense".

Por suerte, hay un remedio rápido y fácil. Si tiene previsto viajar al extranjero, simplemente lea los titulares de las noticias del país que va a visitar antes de viajar.

No es necesario que conozcas toda la historia del país, pero te será de gran ayuda saber lo básico: ¿Quién es el actual presidente o primer ministro del país? ¿Cuáles son los temas de actualidad y los principales titulares? ¿Cuál es el deporte nacional del país y cómo le va a su equipo? ¿Dónde está situado el país en un mapa y qué países lo rodean?

Tener esta información al alcance de la mano no sólo te hará parecer bien informado, sino que te ayudará a evitar que te dejen fuera de las conversaciones.

Aprende algo del idioma local

¿Necesitas hablar con fluidez cuando vayas al extranjero? En absoluto. ¿Necesitas aprender lo básico? Sí. Por supuesto.

En la mayoría de las grandes ciudades hay muchos angloparlantes, pero no siempre estarán cuando los necesites. Tanto si se trata de una emergencia como de poder pedir de un menú, es importante que conozcas algunas palabras y frases básicas que te ayuden a pasar el día.

Te recomiendo que empieces por: "Hola", "Adiós", "Gracias", "Por favor", "Ayuda", "Lo siento", "No hablo ___", "Soy alérgico a ___", "Me gustaría ir a ____", "Dónde está ___" y un puñado de tus comidas favoritas.

Claro que hay aplicaciones que pueden ayudarte, pero memorizar estas frases te ayudará mucho, no sólo en la comunicación, sino también en la cooperación.

Aunque no entiendas bien las palabras, la mayoría de la gente aprecia que al menos intentes hablar el idioma local. Demuestra respeto por el esfuerzo realizado y te sorprenderá la cantidad de puertas que te puede abrir.

Sé un embajador de tu país

En muchos sentidos, todos somos mini-embajadores de nuestro país cuando viajamos al extranjero. Para bien o para mal, nuestra forma de actuar se reflejará directamente, no sólo en nosotros, sino en todos los estadounidenses.

Sin embargo, hay algo en la naturaleza humana que hace que muchas personas actúen de manera diferente cuando viajan al extranjero. Es como si algo se activara dentro de sus cerebros y, de repente, se convirtieran en personas completamente diferentes que pueden hacer y decir cosas que nunca se plantearían hacer en su vida cotidiana.

Como puedes imaginar, esto puede llevar a situaciones desagradables (me refiero a los estadounidenses que fueron detenidos por dormir en la Torre Eiffel).

Aunque puede resultar tentador adoptar la actitud de "lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas" cuando se viaja al extranjero, te recomiendo que pienses en el viaje como si fueras un aficionado al deporte que va a ver a su equipo favorito en un partido fuera de casa.

Eres un invitado en su casa. No puedes esperar que el otro equipo tenga la misma comida, entretenimiento, transporte y hospitalidad. Tu apoyo a tu equipo puede ser un insulto automático al equipo anfitrión (aunque no sea tu intención insultarlo), y si no cumples las normas, te echarán del estadio.

Pero lo que nos une a todos es que compartimos el amor por este deporte. Lo mismo ocurre con los viajes. Recuerda que eres un invitado. Como cualquier buen visitante, debes asegurarte de causar una impresión positiva para que siempre te den la bienvenida.

No lleves mucha ropa interior

Una de las historias más divertidas que he oído nunca me la contó un amigo trompetista sueco. Se alojó con un estadounidense durante una gira. Dijo que el hombre abrió su equipaje y dejó al descubierto más de 50 pares de ropa interior.

El trompetista le preguntó: "¿Por qué has metido en la maleta tantos pares de calzoncillos para una gira de dos semanas?". El músico respondió: "No estaba seguro de si había lavadoras en Europa".

Historias como ésta nos divierten, pero mi amigo estaba fuera de sí. ¿De verdad creen los estadounidenses que Europa está atrasada? Pues parece que algunos sí.

Si viajas al extranjero, te sorprenderá saber que muchos países están mucho más avanzados que Estados Unidos en algunos aspectos. Por ejemplo, desde 1994 existe un tren de alta velocidad de 321 km/h que conecta Londres con París. Sin embargo, Estados Unidos aún no cuenta con una red propia de trenes de alta velocidad.

Gran Bretaña y la mayor parte de Europa utilizan desde 2007 el pago con tarjeta sin contacto para todo, desde la comida hasta el transporte.

Gotemburgo, en Suecia, es tan segura que las empresas exponen productos reales delante de las vallas publicitarias, y nadie roba los artículos. Y la lista continúa. La cuestión es que, para la mayoría de los viajes, no necesitará llevar 50 pares de ropa interior.

Gánales la partida con humor

Mi mayor arma secreta para evitar que me llamen "estadounidense estúpida" es llamarme primero a mí mismo "estadounidense estúpida" y reírme de ello.

Me explico. Como he dicho antes, acepto que todo el mundo haga estupideces, y yo no soy una excepción. He hecho muchas cosas realmente "estúpidas" al viajar en el pasado, y estoy seguro de que haré muchas más cosas "estúpidas" en el futuro.

No pasa nada. En el fondo sé que no soy una persona "estúpida".

Así que, en lugar de ofenderme o enfadarme, me río y hago que los demás se rían conmigo. Por ejemplo, siempre que no entiendo algo, tengo la confianza suficiente para decir: "Lo siento, sé que estoy siendo un estúpido americano, pero ¿podría ayudarme con esto?".

Creo que este enfoque desarma a la gente al instante. En lugar de frustrarse, se muestran dispuestos a ayudar. En lugar de abrir una brecha entre nuestras culturas, nos acerca.

Al adelantarse a ellos y pronunciar la frase "estúpido estadounidense" antes de que tengan siquiera la oportunidad de pensarla, se da la vuelta al guión y se aplica un poco de psicología inversa que hace que la gente piense y diga: "No, no eres estúpido. Estoy encantado de ayudarte".

Como mínimo, se reirán contigo, no de ti. ¿No me crees? Fíjate en cómo he utilizado esta misma técnica contigo al principio de este artículo. Créeme. Pon en práctica este consejo y nadie volverá a poner los ojos en blanco ni a dudar de tu inteligencia.

Nota del editor: Kim Davis es una presentadora de televisión, periodista y experta en marketing que se dedica a inspirar al público con sus historias de aventura, adversidad y éxito. Únete a Kim @kimdavisreal