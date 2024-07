Encuesta de CNN: la mayoría de los votantes cree que los demócratas tendrían más posibilidades de quedarse en la Casa Blanca si Biden no es el candidato designado

Los medios estatales rusos critican a Biden por el debate presidencial 1:35

(CNN) -- Tres cuartas partes de los votantes estadounidenses dicen que el Partido Demócrata tendría más posibilidades de ganar la presidencia en 2024 si alguien que no fuera el presidente Joe Biden encabezara la elección, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS. Su índice de aprobación también alcanzó un nuevo mínimo tras un desempeño irregular en el primer debate de la campaña presidencial de este año.

En un enfrentamiento entre los presuntos nominados de los principales partidos, los votantes de todo el país favorecen al expresidente Donald Trump por sobre Biden por 6 puntos, 49% a 43%, idéntico a los resultados de la encuesta nacional de CNN de abril, y consistente con la ventaja que Trump ha logrado mantener desde el otoño pasado.

Hay algunos señales en la encuesta de que cada candidato ha consolidado el apoyo entre sus propios partidarios en los últimos meses, un período marcado tanto por la condena contra Trump por delitos graves en un tribunal de Nueva York y por el primer debate electoral general de la contienda; aunque los votantes independientes parecen cada vez más reacios a apoyar a cualquiera de los dos candidatos.

La encuesta también ubica a la vicepresidenta Kamala Harris a poca distancia de Trump en un enfrentamiento hipotético: el 47% de los votantes registrados apoyaría a Trump contra el 45% a Harris, un resultado dentro del margen de error que sugiere que no hay un líder claro en tal escenario. El resultado ligeramente más fuerte de Harris sobre Biden en la batalla contra Trump se debe, al menos en parte, al apoyo más amplio que recibiría por parte de las mujeres (el 50% de las votantes respaldan a Harris frente a Trump frente al 44% de Biden frente a Trump) y de los independientes (43% de Harris frente a 34% de Biden).

Varios otros demócratas han sido mencionados como posibles reemplazos de Biden en los últimos días, pero todos estarían detrás de Trump entre los votantes registrados, con niveles de apoyo similares a los de Biden. La lista incluye al gobernador de California, Gavin Newsom (48% Trump contra 43% Newsom), el secretario de Transporte, Pete Buttigieg (47% Trump contra 43% Buttigieg) y la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer (47% Trump contra 42% Whitmer).

La campaña de Biden ha insistido en que continuará con su candidatura, y si bien algunos expertos demócratas han discutido en privado la posibilidad de reemplazarlo como candidato, cualquier camino a seguir sería logísticamente difícil y políticamente arriesgado.

El apoyo a Biden entre los votantes demócratas aumentó hasta el 91% desde el 85% en abril, mientras que el 93% de los republicanos respalda a Trump (aproximadamente el mismo número desde abril). Trump mantiene una ventaja de aproximadamente 10 puntos entre los independientes (44% a 34% en la nueva encuesta), mientras que la proporción de independientes que no eligen a ningún candidato o dicen que no planean votar ha aumentado del 15% al ​​21%.

Tanto los partidarios de Biden como los de Trump son cada vez más propensos a decir que su elección es un voto afirmativo de apoyo en lugar de uno en contra del candidato del partido contrario, pero las elecciones siguen estando impulsadas más por sentimientos hacia Trump que hacia Biden. Dos tercios (66%) de los partidarios de Trump dicen que votan principalmente por él y no contra Biden (frente al 60% en enero), mientras que el 37% de los partidarios de Biden dicen que su voto es más por el presidente que contra su predecesor (frente al 32% a principios de este año).

Sin embargo, la mayoría de los demócratas y de los votantes registrados de tendencia demócrata (56%) dicen que el partido tiene más posibilidades de llegar a la presidencia con alguien que no sea Biden, mientras que el 43% dice que el partido tiene más posibilidades con él. La confianza demócrata en las posibilidades de Biden no ha aumentado desde que se aseguró la designación del partido en las primarias: en enero, el 53% sentía que el partido tendría más posibilidades si alguien que no fuera Biden encabezara la lista y el 46% se sentía más seguro con Biden.

Al mismo tiempo, los votantes alineados con los republicanos se han vuelto considerablemente más optimistas acerca de sus posibilidades de ganar con Trump que sin él: el 83% ahora dice que el Partido Republicano tiene más posibilidades de ganar con Trump, en comparación con el 72% que se sentía así en enero.

El índice de aprobación de Biden en la encuesta ha caído a un nuevo mínimo entre todos los estadounidenses (36%), y el 45% dice ahora que desaprueba firmemente su desempeño, un nuevo máximo en las encuestas de CNN.

Entre el público estadounidense en general, el índice favorable a Biden es de sólo el 34%, y el 58% lo ve de manera desfavorable. Y si bien muchos de los nombres demócratas que se barajan como posibles reemplazos de Biden son menos desagradables, ninguno comenzaría con un mayor favor del público, además de que son menos conocidos. Harris es la candidata más conocida, pero también la que está más hundida, con un 29% de imagen favorable, un 49% de imagen desfavorable y un 22% que no tiene opinión o no ha oído hablar de ella. Aproximadamente la mitad del público no tiene opinión sobre Buttigieg (50%) y Newsom (48%), y cerca de dos tercios (69%) no tienen opinión sobre Whitmer.

Los acontecimientos de los últimos meses han hecho poco por cambiar la imagen de Trump. Desde abril, Trump ha sido declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en su juicio por suplantación de identidad en Nueva York y ha tenido una actuación en el debate que fue ampliamente vista como una victoria (el 76% de los votantes que vieron o siguieron las noticias al respecto dicen que hizo el mejor trabajo en el debate de la semana pasada, mientras que sólo el 23% dice que Biden lo hizo). Pero su índice de aprobación sigue siendo muy negativo: el 39% tiene una opinión favorable de Trump y el 54%, desfavorable, casi los mismos números que desde el otoño pasado. El grupo de votantes que odian a ambos —aquellos que tienen una opinión desfavorable tanto de Biden como de Trump— sigue siendo prácticamente el mismo: el 18% entra en esa categoría, y se decantan a favor de Trump, 41% frente al 31%.

Por último, una comparación genérica para el Congreso en la encuesta sugiere una contienda casi igualada para la Cámara de Representantes: el 47% de los votantes registrados en todo el país elegiría al candidato republicano en su distrito, frente al 45% al demócrata.

Percepciones de Biden y Trump después del debate

Aproximadamente 9 de cada 10 votantes registrados en la encuesta (91%) dicen que existen diferencias importantes entre Trump y Biden, y cuando se les pide que nombren esas diferencias clave, los votantes mencionan la honestidad y la capacidad para poner el trabajo y el servicio al país por encima de sí mismos. Entre los partidarios de Biden, el 31% dice que la diferencia más importante tiene que ver con la honestidad y la integridad, mientras que la principal respuesta entre los partidarios de Trump es la idoneidad para el puesto (el 24% dice eso).

La encuesta también revela cómo ven los votantes las fortalezas y debilidades de cada candidato.

Los votantes parecen tener dudas importantes sobre el manejo de Biden de cuestiones clave y sus capacidades físicas y mentales. Confían en Trump más que en Biden en dos de los tres temas que consideran más importantes para la elección presidencial (Trump lidera en economía e inmigración por aproximadamente 20 puntos, y Biden tiene una ligera ventaja de 5 puntos en protección de la democracia). Cuando se les preguntó si ciertos atributos eran razones para votar a favor o en contra de cada candidato, el 72% de los votantes dice que las capacidades físicas y mentales de Biden son una razón para votar en contra de él y no a favor de él. Para Trump, las opiniones son ligeramente positivas: el 43% ve sus capacidades físicas y mentales como una ventaja y el 39% como una desventaja.

Más allá de las ventajas de Trump en materia de economía e inmigración, se confía más en el expresidente que en Biden en materia de política exterior (46% frente a 36%) y en el manejo de su papel como comandante en jefe (43% Trump frente a 35% Biden).

Los puntos fuertes de Biden están en el aborto y los derechos reproductivos (el 44% confía en Biden, contra el 32% en Trump) y la atención sanitaria (el 44% de Biden frente al 34% de Trump). Un número de los encuestados dice que no confía ni en Biden ni en Trump para unir al país (el 39% se siente así), mientras que el 31% dice que confía más en Biden para hacerlo y el 30% en Trump.

El comportamiento y el temperamento de Biden, un punto fuerte en su favor en las elecciones presidenciales de 2020, son netamente neutrales para él, aunque claramente negativos para Trump (el 41% lo ve como una razón para votar en contra de Biden y el 39% como una razón para votar por él), en comparación con el 57% que describe la conducta y el temperamento como motivo para votar contra Trump.

Convencer a los indecisos

El desafío principal del presidente Biden en su candidatura a la reelección sigue siendo ganarse a los votantes escépticos y persuadibles, y la encuesta sugiere que ni él ni Trump se los han ganado todavía.

Entre todos los votantes registrados, el 31% dice que podría cambiar de opinión de aquí al día de las elecciones, o bien afirma que no apoya a un candidato específico. Casi 7 de cada 10 votantes que ya han tomado una decisión se inclinan fuertemente por Trump: 53% a 45%. Para superar a Trump, Biden tendría que lograr el voto de una proporción significativa de estos votantes volátiles o indecisos, aunque actualmente se dividen entre el 39% de Trump y el 37% de Biden en un enfrentamiento bidireccional. El 8% dice que apoyaría a otra persona y el 14% que no piensa votar.

Estos votantes persuadibles tienen más probabilidades de que no les agraden ni Trump ni Biden (el 38% tiene una opinión desfavorable de ambos candidatos, en comparación con el 9% entre los votantes que han elegido), y es menos probable que vean diferencias importantes entre Biden y Trump (18% dice que son más o menos iguales, frente al 5% de los que han elegido).

Estos votantes también tienen más probabilidades de apoyar a un demócrata alternativo contra Trump antes que de elegir a Biden. En enfrentamientos hipotéticos, se dividen entre el 47% de Harris al 34% de Trump, el 42% de Newsom al 36% de Trump y el 42% de Buttigieg al 35% de Trump.

La encuesta de CNN fue realizada por SSRS del 28 al 30 de junio entre una muestra nacional aleatoria de 1.274 adultos, extraídos de un panel basado en probabilidades, incluidos 1.045 votantes registrados. Las encuestas se realizaron en línea o por teléfono con un entrevistador en vivo. Los resultados entre la muestra completa tienen un margen de error muestral de más o menos 3,5 puntos porcentuales. Para los resultados entre los votantes registrados, es de más o menos 3,7 puntos.

Edward Wu y Dana Elobaid de CNN contribuyeron a este artículo.