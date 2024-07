Qué dijo Sonia Sotomayor, la jueza de raíces latinas que cuestionó la decisión de la Corte sobre inmunidad

La composición de la Corte Suprema y la decisión sobre inmunidad de Trump 2:31

(CNN Español) -- Con su dictamen sobre la inmunidad presidencial del lunes 1 de julio, la Corte Suprema de EE.UU. concedió el deseo del expresidente Donald Trump de casi garantizar que su proceso penal por intentar anular las elecciones presidenciales de 2020 no irá a juicio antes de las elecciones de 2024 en noviembre. Sin embargo, la decisión de la Corte no fue unánime.

Escribiendo en nombre de los tres liberales del tribunal que votaron en disidencia, la jueza Sonia Sotomayor criticó a la mayoría por inventar una "inmunidad atextual, ahistórica e injustificable que sitúa al presidente por encima de la ley".

La jueza tomó la rara decisión de leer su desacuerdo desde el estrado el lunes, en un movimiento que deja en evidencia lo agraviado que está el bloque liberal del tribunal. Además, no terminó su disensión con el tradicional "respetuosamente". "Con temor por nuestra democracia, disiento", escribió al final de su disenso de 30 páginas.

Sotomayor —la liberal de mayor rango de la Corte, primera hispana y tercera mujer en formar parte del tribunal— dijo que, a partir de ahora, el presidente se parece más a "un rey por encima de la ley", y discutió la distinción entre actos oficiales y no oficiales de un presidente, en relación a la decisión que deberá tomar un tribunal de Washington en torno a qué actividad criminal de la que se acusa a Trump puede considerarse de esa forma.

La cuestión de determinar si las acciones de Trump eran "privadas" u "oficiales" era fundamental en la defensa del expresidente de que sus intentos por anular las elecciones de 2020 formaban parte de sus funciones oficiales como presidente y, por lo tanto, estaban sujetos a inmunidad judicial.

Pero Sotomayor explicó: "La mayoría respalda hoy una visión expansiva de la inmunidad presidencial que nunca fue reconocida por los Fundadores, ningún presidente en ejercicio, el Poder Ejecutivo o incluso los abogados del presidente Trump, hasta ahora. Las interpretaciones establecidas de la Constitución son de poca utilidad para la mayoría en este caso, por lo que las ignora. [...] De hecho, la línea divisoria de la mayoría entre conducta 'oficial' y 'no oficial' reduce la conducta considerada 'no oficial' casi a cero".

La mayoría "defiende de la boca para afuera" la idea de que los presidentes no están por encima de la ley, "pero luego procede a situar a los expresidentes fuera del alcance de las leyes penales federales por cualquier abuso de poder oficial".

Fue especialmente crítica con la decisión de no permitir a los fiscales utilizar cualquier cosa hecha por Trump que esté protegida por la inmunidad mientras intentan convencer a un jurado de que lo condene por actos no oficiales. "Esa postura", dijo la jueza, "no tiene sentido".

Según Sotomayor, además, la decisión permitirá a los presidentes, a partir de ahora, hacer lo que quieran. "El presidente de Estados Unidos es la persona más poderosa del país, y posiblemente del mundo. Cuando utiliza sus poderes oficiales de cualquier manera, según el razonamiento de la mayoría, ahora estará protegido de la persecución penal", expresó.

"¿Ordenar al Equipo Seal 6 de la Marina asesinar a un rival político? Inmune. ¿Organiza un golpe militar para aferrarse al poder? Inmune. ¿Acepta un soborno a cambio de un indulto? Inmune. Inmune, inmune, inmune", enumeró entre sus ejemplos de lo que a partir de ahora podrá hacer un presidente de EE.UU.

Y añadió: "Incluso si estos escenarios de pesadilla nunca llegaran a producirse, y rezo para que nunca lo hagan, el daño ya está hecho. La relación entre el presidente y el pueblo al que sirve ha cambiado irrevocablemente. En todo uso del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley".

Además, destacó que el problema no terminaba en la figura de Donald Trump, sus múltiples causas en la Justicia y en sus aspiraciones presidenciales: "En el futuro, sin embargo, todos los expresidentes gozarán de dicha inmunidad. Si el ocupante de ese cargo hace un uso indebido del poder oficial en beneficio propio, el derecho penal que el resto de nosotros debemos respetar no le proporcionará un respaldo".

Con información de Zachary B. Wolf, Yahya Abou-Ghazala, John Fritze y Devan Cole de CNN