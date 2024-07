El juicio por asesinato contra Karen Read terminó en juicio nulo. Esto es lo que podría ocurrir a continuación

Karen Read habla el lunes con su equipo legal en el Tribunal Superior de Norfolk en Dedham, Massachusetts. (Crédito: Pat Greenhouse/Pool/The Boston Globe/AP)

(CNN) -- El juicio por asesinato contra Karen Read terminó en juicio nulo este lunes después de que los miembros del jurado no pudieran llegar a un veredicto unánime, prolongando un caso que ha dividido a una comunidad de Massachusetts en medio de acusaciones de encubrimiento por parte de la Policía y de conducta indebida en la investigación.

Aunque no se trata de una absolución, el resultado fue una gran ayuda para Read, acusada de atropellar ebria a su entonces novio, el agente de la Policía de Boston John O'Keefe, y dejarlo morir en una noche nevada de enero de 2022 frente a una casa en Canton, Massachusetts. La mujer, de 45 años, se había declarado inocente de los cargos de homicidio intencional sin premeditación, homicidio involuntario en estado de embriaguez y abandono del lugar de la colisión, y se enfrentaba a una pena de hasta cadena perpetua, si era declarada culpable.

Pero los fiscales de la Oficina del Fiscal del Distrito de Norfolk no lograron convencer al jurado de seis hombres y seis mujeres más allá de toda duda razonable. Durante los dos últimos días de las deliberaciones de cinco días, los miembros del jurado informaron repetidamente al juez que estaban irremediablemente estancados, diciendo en una nota final el lunes que sus perspectivas estaban "marcadamente divididas".

Ahora, los fiscales deben decidir si se replantean su enfoque. A medida que reconsideran su caso, pueden decidir presentar pruebas de manera diferente con la esperanza de asegurar una condena, o evitar un segundo juicio por completo y ofrecer un acuerdo de culpabilidad, dijeron expertos legales.

"Van a hacer una evaluación sobre lo que básicamente salió mal", dijo a CNN la abogada Misty Marris. "Vuelves atrás y haces el diagnóstico: ¿en qué falla la evidencia para cumplir con esos estándares desde la perspectiva del jurado?".

Esto es lo que podría ocurrir a continuación.

Los fiscales tienen la intención de volver a juzgar el caso

En una breve declaración este lunes, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Norfolk, Michael Morrissey, dijo que planea volver a juzgar el caso, que alegó que Read y O'Keefe habían tenido una discusión la noche del 28 de enero de 2022, antes de que ella lo golpeara con su SUV y huyera de la escena.

La pareja había estado bebiendo en dos bares con amigos, y luego fue a la casa de un colega de O'Keefe para una fiesta posterior, según muestran los documentos judiciales. O'Keefe fue encontrado a la mañana siguiente magullado y maltratado en la nieve, afuera de la casa en Canton.

Read y sus abogados, a su vez, habían presentado otra teoría: Read dejó a O'Keefe y se marchó, mientras que O'Keefe fue herido en una pelea con agentes fuera de servicio dentro de la casa, mutilado por el perro de los propietarios y arrojado a la nieve para que muriera. La Policía conspiró entonces para fabricar pruebas y mentir bajo juramento para proteger a los suyos e inculpar a Read, alegó su defensa.

Los documentos judiciales dicen que Read fue a buscar a O'Keefe a la mañana siguiente en la tormenta de nieve y encontró su cuerpo en el patio delantero de la casa de Canton.

Los fiscales rechazaron esa teoría, presentando pruebas de que la pareja mantenía una relación volátil. Los bomberos que acudieron la mañana del 29 de enero al lugar donde se hallaba el cuerpo de O'Keefe preguntaron por sus heridas y Read les dijo: "Lo golpeé, lo golpeé", según su testimonio. Además, el vehículo de Read tenía una luz trasera rota y se encontraron trozos de la misma en el lugar de los hechos.

Los abogados de Read señalaron el lunes que no rehuirían un nuevo juicio.

"No importa cuánto tiempo lleve, no importa cuánto tiempo sigan intentándolo, no dejaremos de luchar. No nos rendiremos", dijo Alan Jackson, uno de los abogados de Karen Read, en un video proporcionado por WCVB, afiliada de CNN, a las afueras del tribunal.

Los fiscales podrían replantearse el caso ...

La decisión de los fiscales de señalar rápidamente su intención de volver a juzgar el caso no fue inesperada, dijo Rosanna Cavallaro, profesora de Derecho en la Universidad Suffolk, de Boston.

"No quieren que se piense que han fracasado o que solo tienen un caso muy sólido", dijo. "Pero la realidad es, por supuesto, que lo que un juicio nulo significa es que el jurado no pudo ponerse de acuerdo, y no fueron persuadidos".

Pero antes de una conferencia sobre el estado de la causa, el 22 de julio, los fiscales realizarán una autopsia del caso, dijo Daniel Medwed, profesor de Derecho de la Northeastern University, y se harán una serie de preguntas.

"¿Qué funcionó, qué no funcionó? Si tuvieran que proceder de nuevo", dijo, "¿elegirían los mismos cargos? ... ¿Cambiarían su estrategia en algunos aspectos? ¿Dónde necesitan apuntalar su caso, quizá mediante una investigación adicional?".

Tal vez, dijo Medwed, los fiscales miren atrás y piensen que se extralimitaron al acusar a Read de asesinato, que requiere intencionalidad, y se centren en el otro cargo. "Podrían plantearse retirar el cargo de asesinato y optar por el de homicidio involuntario", dijo.

De hecho, Cavallaro dijo que la acusación contra Read y los cargos derivados de ella no cambiarían. Pero los fiscales podrían ofrecer otra narrativa que facilitaría que un segundo jurado condenara a Read por un tipo de homicidio menor que el homicidio no premeditado, como homicidio involuntario u homicidio imprudente.

Las historias que escuchó el jurado eran "binarias" y "polarizadas", dijo. Según los fiscales, Read quería matar a O'Keefe, mientras que la defensa argumentó que era inocente y que le habían tendido una trampa. "Es posible que la segunda vez, el Gobierno diga: 'Tal vez tengamos que dar al jurado esta posibilidad intermedia de que ella no quería matarlo'", dijo Cavallaro, además de alegar que Read tenía intención de asesinar a O'Keefe.

"Recoge la idea de que una persona razonable habría tenido más cuidado, y debido a tu falta de cuidado, a tu imprudencia, se produjo una muerte de la que eres responsable", añadió.

"Ese comportamiento es punible como homicidio, pero no como asesinato", dijo.

... u ofrecer un acuerdo

La ex fiscal general de Massachusetts, Martha Coakley, indicó en una entrevista con WCVB que los fiscales podrían retirar el cargo más grave de homicidio sin premeditación y agregó: "También pueden buscar un acuerdo de culpabilidad, que es algo de lo que supongo que al menos hablarán".

"Si yo fuera abogado defensor, le debes a tu cliente hablar y la Fiscalía podría hablar sobre si podrían reducir los cargos y llegar a algún acuerdo de culpabilidad", dijo Coakley.

En la nota final que los miembros del jurado dirigieron a la juez antes de que se declarara el juicio nulo, afirmaron que "algunos miembros" creían que los fiscales habían cumplido con la carga de la prueba, demostrando los cargos más allá de toda duda razonable. Pero "otros" consideraban que las pruebas no cumplían ese criterio.

Según Cavallaro, el lenguaje de los miembros del jurado indicaba que no se trataba de un único reticente, sino de varios jurados que no estaban convencidos, lo que la defensa consideraría una victoria. "Dado eso", preguntó, "¿hay alguna tentación de que [Read] se declare culpable?".

Medwed se hizo eco de esa idea, señalando que la defensa de Read se centró en su proclamada inocencia en la muerte de O'Keefe. Le sorprendería que Read estuviera interesada en declararse culpable de algo que incluyera admitir que causó la muerte de O'Keefe.

El testimonio del policía estatal parece ser clave

Una decisión clave podría ser si se presenta el testimonio de un investigador principal que tuvo que disculparse en el estrado por los textos sexistas y ofensivos que envió sobre Read en un chat de grupo privado, según WCVB. El policía estatal de Massachusetts Michael Proctor la llamó "chiflada", se burló de sus problemas médicos y dijo a sus compañeros de trabajo que no encontró "ningún desnudo" mientras buscaba pruebas en su teléfono, informó la emisora.

Proctor fue relevado de sus funciones el lunes tras la anulación del juicio, dijo el coronel de la Policía estatal John Mawn, en un comunicado de prensa.

"Esto sigue a nuestra decisión anterior de abrir una investigación de Asuntos Internos después de la información sobre conducta indebida grave que surgió en el testimonio en el juicio", dijo Mawn, añadiendo que la investigación está en curso.

CNN ha pedido comentarios a la Asociación de Policía Estatal de Massachusetts. Un abogado de Proctor dijo anteriormente que estaba cooperando con la investigación interna y dijo que sus mensajes personales no socavan la investigación sobre la muerte de O'Keefe.

No hay pruebas de que Proctor manipulara ninguna prueba, dijo el martes a Sara Sidner, de CNN, Julie Grant, presentadora de Court TV y ex fiscal federal. Pero, dijo, que su comportamiento y comentarios fueron "poco profesionales".

"La Policía del Estado de Massachusetts, hay que preguntarse si se sentían como si hubiera tenido algún papel en este jurado popular", dijo.

Aun así, los expertos que hablaron con CNN vieron el testimonio de Proctor como clave para el caso, lo que podría obligar a los fiscales a recurrir a él a pesar del aparente bagaje.

"Él es el investigador principal, lo que significa que su desempeño, su trabajo, sus esfuerzos son inherentemente relevantes para el caso", dijo Medwed, añadiendo que la defensa probablemente llamaría al policía para impugnar la investigación, incluso si los fiscales no lo hicieran.

"Simplemente no veo cómo el Gobierno puede evitarlo tanto como les gustaría", dijo Medwed.

-- Eric Levenson, Faith Karimi y Jean Casarez, de CNN, contribuyeron a este informe.