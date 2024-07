Petro responde a rumores de infidelidad en Panamá, rechaza los comentarios transfóbicos y dice que es heterosexual

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en el marco de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) el 24 de enero de 2023 en Buenos Aires, Argentina. (Crédito: Getty Images)

(CNN Español) -- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó este miércoles las publicaciones en redes sociales que sostienen, sin información confirmada, que es el hombre que aparece en videos paseando en Panamá de la mano de una persona no identificada que no es su esposa, Verónica Alcocer. Además, otros insinuaron que la acompañante sería una mujer transexual. Varias de las publicaciones estaban acompañadas de comentarios ofensivos y denigrantes contra el presidente.

El mandatario calificó los mensajes como transfóbicos y defendió su derecho a la intimidad. En principio, algunos usuarios en redes sociales dijeron que la mujer trans que supuestamente aparece en el video es una reconocida influencer colombiana. Pero la persona aludida negó públicamente, en varios medios locales, que se trate de ella.

Desde el lunes comenzaron a circular videos en los que se ve a una pareja caminando de manera cercana por la que sería una calle céntrica de ciudad de Panamá. Algunos usuarios de la red social X, antes Twitter, sostuvieron, sin información confirmada, que se trataría de Petro.

Petro, quien había guardado silencio frente a los rumores, fijó este miércoles un mensaje en su cuenta oficial de X con su descargo, en el que no desmiente que se trate de él. "Siempre he considerado que la intimidad es la ‘última ratio’ de la libertad, la última trinchera del ser libre, y conservaré este principio hasta que escriba de mí mismo o muera. Pero estos miles de mensajes transfóbicos que han estallado en manos de una sociedad de derechas, profundamente excluyente, ignorante y discriminatoria deben ser rechazadas por el presidente", escribió.

Por el momento se desconoce quién tomó las imágenes y CNN no ha podido confirmar su veracidad o su fecha de grabación.

publicidad

Durante el fin de semana el mandatario estuvo en Panamá, donde asistió a la toma de posesión de José Raúl Mulino.

"Todo progresista sabe que los seres humanos son iguales y que la lucha por esa igualdad implica la emancipación física y mental y por tanto, nadie que se considere así mismo humano, puede generalizar la transfobia en las mentes débiles ni la esclavitud y la discriminación. Esa acción no expresa animalidad sino brutalidad. Por eso asesinan al diferente y por millones. Por eso existieron y existen Nazis", sostuvo Petro en su publicación de este miércoles.

"Yo soy heterosexual, pero jamás escucharán o leerán de mí una palabra transfóbica. Porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano", concluyó el mandatario en su mensaje a la opinión pública.

La oficina de comunicaciones de la Casa de Nariño no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el tema y se ha limitado a responder a solicitudes de CNN que solo el presidente podría pronunciarse al respecto, tal como lo hizo este miércoles. Lo cierto es que esta situación ha generado todo tipo de debates sobre si la vida privada del presidente debe ser objeto de escrutinio público o si, por el contrario, pertenece a su esfera más íntima.

Algunos usuarios respondieron a la publicación de Petro y cuestionaron que no haya negado que es él quien aparece en el video.

Este martes, antes de conocer la postura del mandatario, el periodista y analista Melquisedec Torres publicó en su cuenta de X: "El Presidente está en todo su derecho de compartir su vida privada con quien le plazca. Pero si esa relación implica el uso de recursos públicos (avión, hotel, seguridad, desplazamientos), el país —los contribuyentes— tenemos derecho a saberlo. Y si esa relación genera una condición civil distinta para él y su nueva pareja, el país debe saber si hay cambio en la persona de la ‘primera dama’ pues ello nos obliga a altos costos oficiales. Estos son asuntos serios de Estado, por más escandalosos que parezcan". La oficina de comunicaciones de la presidencia sostiene que no habrá un pronunciamiento adicional al que hizo el mandatario este miércoles.

Por su parte, Cielo Rusinque, superintendenta de Industria y Comercio y una de las personas más cercanas al mandatario, ha defendido públicamente el derecho a la intimidad de Petro. "Acá el debate no es si es cierto un video, una foto o todo lo que inventan y denigran de la intimidad del Presidente, el punto es que la vida íntima siempre que en ella no se traspasen los límites de la legalidad no conciernen a nadie. Cada día caen más bajo, pero si caen tan bajo es porque de ilegal no tienen nada que endilgarle", sostuvo Rusinque en su cuenta en X.

La polémica está en pleno desarrollo a pocas semanas de que el mandatario cumpla dos años en el poder, que asumió el 7 de agosto de 2022. Una gestión que no ha estado exenta de escándalos de corrupción, como en los casos de supuestos malos manejos de millonarios recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el llamado a juicio de su hijo Nicolás Petro por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Petro Burgos, quien al comienzo de la investigación aceptó los cargos, luego desistió de la negociación de beneficios a cambio de la confesión y en la última etapa procesal ha sostenido que es inocente de los cargos por los que se le acusa. En ambos casos, el presidente Gustavo Petro ha pedido a la Fiscalía investigar los hechos y ha manifestado que se garantizará la independencia de la justicia.

El presidente Petro ha sufrido además reveses en la aprobación de varias de sus reformas sociales promovidas durante la campaña, entre ellas la reforma a la salud, por falta de mayorías en el legislativo.

En los últimos meses ha planteado la realización de una Asamblea Nacional Constituyente para buscar la manera de sacar adelante sus iniciativas. En medio de todas estas dificultades, el primer gobierno de izquierda en Colombia busca retomar la agenda, con varios cambios en ministerios como el del Interior, Agricultura, Transporte y Justicia para los dos años que quedan de su mandato.