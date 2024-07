¿Qué tiendas, bancos y comercios abren y cierran en EE.UU. durante el 4 de julio? Horarios y más

Walmart es una de las tiendas que permanecerá abierta el 4 de julio de este año. (Joe Raedle/Getty Images Norteamérica/Getty Images)

(CNN) -- Los estadounidenses celebrarán el Día de la Independencia con barbacoas, fuegos artificiales y un día libre de trabajo para muchos empleados. El 4 de julio marca el nacimiento de la independencia estadounidense, el día en que el Congreso Continental adoptó la Declaración de Independencia en 1776.

Este año, el 4 de julio caerá jueves.

Esto es lo que estará abierto y cerrado:

Comercios minoristas

Los locales de Target y Walmart estarán abiertos durante su horario habitual. La mayoría de las tiendas de comestibles de Kroger, que incluyen Fred Meyer, Dillons, Food 4 Less, Ralphs y QFC, también estarán abiertas en su horario habitual el 4 de julio.

Sam's Club estará abierto de 8 am a 6 p.m. para socios Plus y de 10 a.m. a 6 p.m. para socios Club. Los almacenes de Costco estarán cerrados el 4 de julio.

Para aquellos que quieran más alimentos puntuales, la mayoría de las tiendas Whole Foods estarán abiertas en el horario normal, mientras que las ubicaciones de Trader Joe's cerrarán a las 5 p.m.

Asegúrate de consultar con los locales y restaurantes cuáles son los horarios del Día de la Independencia antes de visitarlos.

Servicios postales

El Día de la Independencia es un día festivo para el Servicio Postal de los Estados Unidos, por lo que no se recogerá ni se entregará correo.

No habrá servicio de recogida o entrega de UPS, aunque el servicio UPS Express Critical estará disponible. Asegúrate de consultar tu tienda UPS local, ya que es posible que los locales estén cerradas el 4 de julio.

La mayoría de los servicios de FedEx también estarán cerrados, aunque FedEx Custom Critical estará abierto para envíos importantes.

Servicios financieros

El 4 de julio es un feriado bancario para la Reserva Federal, por lo que la mayoría de las sucursales bancarias en todo el país estarán cerradas. El Nasdaq y la Bolsa de Nueva York también tendrán día libre.

Como siempre, estarán disponibles servicios de banca online y cajeros automáticos.

Oficinas del gobierno

Las oficinas gubernamentales no esenciales estarán cerradas el jueves, incluido el DMV y las bibliotecas públicas.