Última hora del huracán Beryl, de categoría 4, en vivo: trayectoria, noticias y más

Un agente de viajes finalmente regresa a casa en EE.UU. después de capear la tormenta en Grenada

Elaine Pesto estaba de visita en Grenada por su trabajo como agente de viajes cuando el huracán Beryl azotó la zona.

Pesto, de 56 años, llegó a Grenada el sábado por la tarde con un grupo de otros siete agentes de viajes.

“Nos registramos y fue entonces cuando nos notificaron que probablemente debíamos irnos”, dijo Pesto a CNN.

Aunque el grupo intentó irse casi inmediatamente el sábado por la noche, los vuelos de regreso a EE.UU. eran extremadamente caros, por lo que decidieron capear la tormenta, dijo.

El domingo por la noche, la ansiedad de Pesto comenzó a crecer. La incertidumbre de esperar a que pase la tormenta fue la parte más “dolorosa” de la experiencia, dijo.

“Cuando estás en esa situación, cuando recibes esas órdenes, no importa si eres un viajero experimentado o no, te vas a poner ansioso”, dijo. “Sientes que se está acercando a ti. Fue un poco estresante”.

El domingo por la noche fue difícil conciliar el sueño, ya que Pesto se despertaba constantemente para verificar las actualizaciones de la tormenta. El lunes por la mañana, empezó a sentir las lluvias y los fuertes vientos de la tormenta que se aproximaba.

“Podía sentir que mi puerta corrediza de vidrio vibraba. Durante la tormenta, traté de trabajar. Trataba de no pensar en eso porque, de lo contrario, me quedaba sentada allí y pensaba: ‘Dios mío. Estoy en medio de un huracán’, y me preocupaba muchísimo”.

Por suerte, la marejada ciclónica no fue tan severa en el lado sur de la isla donde se estaba quedando, dijo.

El martes, finalmente pudo regresar a su casa en Estados Unidos.