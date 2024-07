9 de cada 10 votantes dicen que hay diferencias importantes entre Biden y Trump. Estas son las más destacadas

Inmigración, tema central en la elección presidencial de EE.UU. 3:17

(CNN) -- Si hay algo en lo que los votantes estadounidenses están abrumadoramente de acuerdo es en que las elecciones presidenciales de este año presentan una dura disyuntiva. En la última encuesta de CNN, realizada por SSRS, el 91% de los votantes registrados dicen que ven diferencias importantes entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, superando incluso el 77% de los votantes que dijeron el otoño pasado que había divisiones significativas entre los partidos Demócrata y Republicano. Incluso entre los llamados "doblemente odiosos" -aquellos que tienen una opinión desfavorable tanto de Biden como de Trump- solo el 20% dice que los dos candidatos son prácticamente iguales.

Para obtener una imagen más amplia de cómo ven los votantes lo que está en juego en las elecciones, CNN pidió a los encuestados que nombraran la diferencia más importante que veían entre los dos candidatos. Como ponen de relieve los resultados, los contrastes que más se fijan en la mente de los votantes a menudo no se refieren en absoluto a cuestiones políticas. Mientras que algunos votantes mencionaron los temas que suelen encabezar las listas de los votantes este año cuando se les pide que elijan sus cuestiones más importantes -la economía, la inmigración o el compromiso con la democracia-, otros se centraron más en el carácter y los rasgos personales, con la honestidad, la capacidad para desempeñar el cargo y las motivaciones percibidas entre los rasgos más mencionados como factores distintivos.

Entre los que vieron diferencias significativas entre Biden y Trump, las distinciones mencionadas con más frecuencia fueron la honestidad y la integridad (17%), la capacidad para desempeñar el cargo o la aptitud mental (15%), el amor por el país o el patriotismo (10%), las motivaciones egoístas o percibidas como interesadas (10%) y la eficacia o el desempeño en el cargo (8%). Otro 8% se refirió a la protección de la democracia o la Constitución, el 7% a la inmigración y el 6% a la economía.

Las respuestas de los votantes a las preguntas abarcaron a menudo múltiples temas. Una parte no insignificante ofreció respuestas más vagas y algunos se limitaron a señalar que las creencias o políticas de cada candidato eran diferentes.

Los partidarios de cada candidato ofrecieron características significativamente diferentes de la contienda. Los votantes que apoyaron a Biden en un cara a cara con Trump a menudo plantearon la distinción en términos de carácter. Entre los que veían diferencias significativas de los candidatos, el 31% mencionó la honestidad o la integridad, mientras que alrededor del 18% citó motivaciones egoístas o interesadas, normalmente por parte de Trump, y el 15% la condena penal de Trump o los otros cargos a los que se enfrenta actualmente el expresidente.

"Trump es un canalla mentiroso y rastrero que solo se preocupa de sí mismo; Biden, creo, realmente se preocupa por el pueblo estadounidense", escribió una partidaria de Biden que respondió a la encuesta, una votante de Carolina del Sur de unos 70 años.

Otra partidaria de Biden, una votante de Florida de unos 20 años, escribió: "Uno es un delincuente convicto. Si nunca saldría con un delincuente, ¿por qué votaría a uno para presidente?"

Las encuestas de este año, incluida esta, revelaron sistemáticamente que la preocupación por la democracia ocupa un lugar destacado entre los temas electorales de los partidarios de Biden. Muchos también consideran que el apoyo a la democracia es el factor crucial que le diferencia de Trump: el 16% de los partidarios de Biden que ven diferencias entre los dos candidatos citaron la democracia y la Constitución como la diferencia más significativa. Otros expresaron su preocupación por el fascismo o dijeron que veían a Trump como especialmente peligroso para el país.

"Biden apoya y defiende nuestra Constitución, la democracia y el Estado de Derecho, mientras que Trump trabaja activamente para socavar y destruir nuestra Constitución, la democracia y el Estado de Derecho", escribió un californiano de unos 70 años. "Trump quiere eliminar todos los controles a su poder para tener un poder absoluto sin control para hacer lo que quiera a quien quiera".

Los partidarios de Trump, por el contrario, caracterizaron con más frecuencia el contraste entre los dos candidatos como uno de aptitud mental, o capacidad para manejar el trabajo, temas mencionados por alrededor del 24% de los que vieron diferencias importantes entre Trump y Biden.

"Joe Biden es el primer presidente en mi vida que no está mentalmente capacitado para ser nuestro presidente", escribió un texano de unos 70 años que dijo estar comprometido en apoyar a Trump este otoño. "En mi opinión no tiene ni [idea] de lo que está pasando en este país y no es capaz de tomar una decisión sensata en lo que respecta al mejor interés de EE UU".

Otro 15% citó el amor por el país, el patriotismo o los sentimientos de America First, y un 11% mencionó la eficacia o el desempeño en el cargo.

"Trump vio que la gente de Estados Unidos necesitaba ayuda y se desvivió por ayudar", escribió una treintañera de Connecticut que apoyaba a Trump. "Al principio no me gustaba Trump, pero una vez que tenemos a Joe, no hemos hecho más que sufrir".

Aproximadamente el 11% de los partidarios de Trump que vieron diferencias entre los dos candidatos mencionaron la economía o la inmigración, respectivamente. Ambos temas han encabezado invariablemente las listas de los partidarios de Trump cuando se les pide que elijan los temas electorales que consideran más importantes.

"Con Trump la gasolina y la comida eran más baratas", escribió una mujer neoyorquina de unos 20 años. "Con Biden no puedo permitirme vivir".

Algunos votantes describieron el contraste entre Biden y Trump en términos que fueron poco halagadores para cualquiera de los dos candidatos.

"Ambos son horribles, pero de maneras muy diferentes", escribió un habitante de Nuevo México de unos 30 años, quien dijo, planea apoyar al candidato independiente Cornel West. "Hay que obligar a Biden a jubilarse y hay que poner a Trump en prisión".

Algunos votantes fueron igualmente despectivos aunque hubieran optado por apoyar a uno de los candidatos del partido principal.

"Biden es un viejo senil y tonto. Trump es un patán, pero tiene las ideas claras", respondió un hombre de Virginia de unos 70 años, que dijo que apoyaba a Trump en gran medida como medio de oponerse a Biden.

Y un californiano de unos 20 años que dijo que apoyaba a Biden sobre todo como voto anti-Trump escribió: "Uno es un mentiroso coherente, el otro es un veraz incoherente".