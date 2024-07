Elecciones en Reino Unido en vivo: noticias de Rishi Sunak, Keir Starmer, resultado y más

Keir Starmer agradeció a los militantes y a los colaboradores de su campaña, pero aún no ha comentado los resultados de la encuesta de salida que le pronostica una amplia mayoría.

"A todos los que han hecho campaña por los laboristas en estas elecciones, a todos los que nos votaron y han depositado su confianza en nuestro Partido Laborista, que ha cambiado: gracias", escribió Starmer en una publicación en X.

To everyone who has campaigned for Labour in this election, to everyone who voted for us and put their trust in our changed Labour Party - thank you. https://t.co/q6yDNPnAbo

