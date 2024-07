Cómo el fallo de inmunidad de la Corte Suprema puede ayudar a Donald Trump a luchar contra todos los cargos criminales en su contra

Corte Suprema emite opinión sobre inmunidad de Trump 3:33

(CNN) -- Se espera que el equipo legal del expresidente Donald Trump utilice la histórica decisión de la Corte Suprema del lunes que le concede inmunidad presidencial parcial para atacar las pruebas en su contra en sus cuatro casos penales, según múltiples fuentes familiarizadas con su estrategia.

El equipo legal saludó la decisión de 6-3 redactada por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, como una "gran victoria", argumentando que proporciona nuevas vías para que Trump se defienda en los dos casos federales pendientes en su contra, así como en su procesamiento estatal en Georgia, e impugne su condena por 34 cargos de delitos graves estatales en Nueva York.

El histórico fallo del alto tribunal dice que Trump goza de inmunidad presidencial "absoluta" para "sus poderes constitucionales fundamentales", pero que "no goza de inmunidad por sus actos no oficiales, y no todo lo que hace el presidente es oficial".

Aunque gran parte de la atención se ha centrado en cómo el dictamen impide el enjuiciamiento por determinados actos, el equipo legal de Trump ve su mayor ventaja en la prohibición del tribunal de utilizar actos oficiales como prueba.

La mayoría dictaminó que no se pueden introducir pruebas sobre actos oficiales "ni siquiera en acusaciones que pretendan basarse únicamente en su conducta no oficial". El equipo de Trump confía en que ese lenguaje pueda utilizarse para socavar los cargos que sobreviven a los parámetros de inmunidad del tribunal.

Caso de los documentos clasificados de Mar-a-Lago

Los abogados de Trump creen que el fallo del tribunal podría tener el mayor impacto en el caso de los documentos clasificados de Mar-a-Lago, según una fuente.

En Florida, Trump fue acusado por un jurado investigador federal de más de 30 delitos graves de retención ilegal de información de defensa nacional y obstrucción por supuestamente intentar interferir en los intentos del Gobierno de recuperar los materiales.

Sus abogados planean argumentar que la opinión de la Corte Suprema requiere que el tribunal de distrito excluya las pruebas relacionadas con el tiempo que Trump estuvo en el cargo y cómo los documentos clasificados llegaron a su poder y supuestamente terminaron en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, en su casa en Mar-a-Lago y en al menos un espacio de almacenamiento. Argumentarán que se trata de actos oficiales que estarían protegidos por la inmunidad presidencial descrita en la opinión de Roberts, según una fuente familiarizada con la estrategia.

Jessica Levinson, profesora de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de Loyola, calificó la estrategia de "súper creativa", pero dijo que hay fallos en el argumento.

"No los culpo, por supuesto que deben hacer ese tipo de argumento", dijo Levinson. "Creo que tiene problemas, en el sentido de que Roberts no dijo que absolutamente todo lo que se hace mientras se está en el cargo es un acto oficial".

Levinson dijo que la cuestión inicial es cuando se trata de sacar documentos clasificados de la Oficina Oval, el argumento es si una persona tiene autoridad constitucional o estatutaria para hacerlo.

"Me parece que estira la opinión más allá de su punto de quiebre", dijo.

La jueza federal que supervisa el caso, Aileen Cannon, todavía tiene que escuchar los argumentos sobre si el caso puede ser desestimado por la inmunidad presidencial.

Cannon, que ha tardado meses en decidir sobre una serie de disputas previas al juicio, tampoco ha fijado aún una fecha para el juicio del caso.

Impugnación de la condena por pago de dinero por silencio en Nueva York

Los abogados de Trump ya han señalado que utilizarán la sentencia de la Corte Suprema en el caso Trump contra Estados Unidos para intentar anular su condena en Nueva York por 34 delitos graves relacionados con una trama de pagos de dinero por silencio a Stormy Daniels en un caso de antes de las elecciones presidenciales de 2016.

Este martes, el juez Juan Merchan retrasó la fecha de la sentencia de Trump del 11 de julio hasta septiembre para informar al tribunal sobre cómo creen que la decisión del tribunal se aplica al caso de Nueva York.

Se espera que el equipo legal de Trump utilice la opinión para impugnar pruebas específicas utilizadas en el juicio que podrían caer bajo "actos oficiales", incluyendo partes del testimonio de la exasesora de la Casa Blanca, Hope Hicks, y tuits de cuando Trump estaba en el cargo, según una fuente familiarizada con la estrategia legal.

Ya en abril, el equipo de Trump solicitó retrasar el juicio hasta después de que la Corte Suprema se pronunciara sobre las demandas de inmunidad de Trump. Merchan denegó esa petición, pero el fallo parece cambiar el cálculo.

El equipo de Trump había dicho previamente que impugnaría su condena en apelación, y el nuevo dictamen ya ha proporcionado un indulto al expresidente en ese asunto.

Caso federal de subversión electoral

Una fuente familiarizada con la estrategia legal del equipo de Trump le dijo a CNN que confían en que la opinión del lunes resulte en que todo el caso de subversión electoral de 2020 presentado por el fiscal especial Jack Smith sea desechado.

Pero la Corte Suprema delegó a la jueza de distrito de Estados Unidos, Tanya Chutkan, que está supervisando el caso, para que determine cuáles acusaciones en la acusación de Smith serían excluidas bajo la decisión y la opinión dijo que se necesitarán informes adicionales para que el tribunal de primera instancia lo haga.

La decisión del alto tribunal podría socavar la parte de la acusación relacionada con la presión de Trump sobre los funcionarios del Departamento de Justicia, especialmente Jeffrey Clark, para que le ayudaran después de las elecciones. Ese tipo de instrucciones a sus subordinados en el poder ejecutivo serían inmunes a la acusación y no pueden formar parte del caso de los fiscales en adelante.

No se espera que los procedimientos en ese caso se reanuden hasta principios de agosto.

El equipo de Trump usará la opinión del tribunal para combatir pruebas en el caso como las reuniones que tuvo con sus principales asesores y el vicepresidente Mike Pence en un esfuerzo por socavar la capacidad de Smith para probar los cargos que siguen en pie después de que Chutkan complete su análisis.

Levinson dijo que el equipo de Trump está en un terreno mucho "más fuerte" aquí en este argumento.

"Leo a la mayoría como poniendo el pulgar en la balanza para que muchas de esas comunicaciones parezcan actos oficiales, y así exista al menos la presunción de inmunidad", dijo Levinson, la profesora de Derecho Constitucional.

Aunque la sentencia permite técnicamente que la acusación contra Smith siga adelante, lo que encarga a Chutkan hace cada vez más improbable que pueda iniciarse un juicio antes de las elecciones de noviembre.

Caso de subversión electoral en Georgia

El fallo del alto tribunal también podría afectar a los cargos de subversión electoral a nivel estatal a los que se enfrenta Trump en el condado de Fulton, Georgia.

El caso de Georgia ha estado en pausa y se encuentra en un limbo legal mientras un tribunal de apelaciones en el estado considera la tentativa de Trump y varios otros coacusados para descalificar a la fiscal de distrito Fani Willis, quien llevó el caso, por preocupaciones sobre presuntas faltas éticas.

El abogado principal de Trump en su caso de Georgia, Steve Sadow, argumentó en enero que los cargos deberían ser desestimados en virtud de la inmunidad presidencial.

Si finalmente se permite que Willis siga en el caso, se reanudarían los procedimientos en el tribunal de primera instancia, lo que significa que el juez del condado de Fulton, Scott McAfee, tendría que pasar por el mismo análisis sobre la inmunidad presidencial que la Corte Suprema de Estados Unidos está exigiendo en el caso federal de subversión electoral.

Los fiscales habían estado esperando a que la Corte Suprema se pronunciara antes de responder a la moción de Sadow.

Los abogados defensores en el caso de Georgia afirman que cualquier decisión de McAfee sobre la inmunidad presidencial sería susceptible de recurso, que podría llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Otras cuestiones, como la cláusula de supremacía, también podrían entrar en juego en la apelación.

Una fuente familiarizada con la estrategia del equipo de Trump dijo que si el caso de Georgia sigue adelante, probablemente ocurriría después de que los otros casos ya hayan sido litigados y el equipo tendría una hoja de ruta sobre cómo los jueces han aplicado la opinión de la Corte Suprema se aplicará a este caso.

"El caso de Georgia es en muchos sentidos un análogo estatal al caso federal, pero la cuestión de si Trump tiene o no inmunidad es una cuestión constitucional federal", dijo Levinson.

-- Zach Cohen, Devan Cole y Katelyn Polantz de CNN contribuyeron a este informe.