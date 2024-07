La familia Biden está "totalmente de acuerdo" con que el presidente continúe en la carrera de 2024, dice una fuente

¿Podría Biden renunciar a la candidatura presidencial? 7:09

(CNN) -- La familia del presidente Joe Biden sigue apostando por su permanencia en la carrera para 2024, a pesar de las dudas sobre el futuro de su candidatura, según una fuente familiarizada con las ideas de la familia.

"No hay ningún cambio", dijo la fuente. "La primera dama está de acuerdo. La familia está totalmente de acuerdo".

La primera dama Jill Biden, la confidente más cercana del presidente, estaba de viaje en el disputado estado de Michigan antes de su regreso este miércoles por la noche. En Washington, mientras tanto, la Casa Blanca mantuvo públicamente que el presidente "en absoluto" se plantea dimitir, aunque Biden ha reconocido en privado que el próximo tramo de días es crucial para su campaña.

"Como se está hablando mucho por ahí, permítanme repetir lo que mi marido ha dicho clara y llanamente: Joe es el candidato demócrata y va a derrotar a Donald Trump, como hizo en 2020", dijo Jill Biden en la inauguración de una oficina de campaña en Traverse City, Michigan, según declaró a reporteros. "¿Están listos para ayudarme?".

"Joe ha sido derribado y descartado toda su vida, pero cuando lo derriban, se vuelve a levantar. Cuando no lo tienen en cuenta, trabaja más duro. Y eso es lo que está haciendo, pero necesita vuestra ayuda", añadió.

publicidad

La primera dama asistió a dos actos oficiales de la Casa Blanca en Middleville, Michigan, para destacar los programas de nutrición de verano y un campamento de verano de Hidden Helpers para niños de familias militares, así como a la inauguración de la oficina de campaña con Chasten Buttigieg, el esposo del secretario de Transporte Pete Buttigieg.

Así es el círculo íntimo de Joe Biden 2:44

Mientras el presidente se enfrentaba este miércoles a un creciente número de peticiones para que se haga a un lado como posible candidato presidencial del partido, un antiguo asesor de Biden dijo que el presidente y la primera dama no tomarían ninguna decisión importante sin consultar al otro.

"No toman decisiones importantes en ningún aspecto de sus vidas sin consultar al otro. Ella es una caja de resonancia de confianza para él, siempre quiere saber lo que piensa, cuál es su opinión", dijo el asesor.

La Casa Blanca respondió este miércoles por la noche a las críticas sobre el papel y la responsabilidad de la primera dama en el intento de su marido de salvar su candidatura.

"El presidente tiene un montón de asesores políticos, ese nunca ha sido su papel", dijo a CNN Elizabeth Alexander, asistente adjunta del presidente y directora de comunicaciones de la primera dama. "Por mucho que un equipo de marido y mujer tomen juntos decisiones que afectan a sus vidas, lo hacen sin duda, pero como ella ha dicho más veces de las que puedo contar, la política es el carril de él. Ella apoya su carrera y él la de ella".

Alexander lamentó la "tensión inherente" que han soportado anteriores primeras damas y que, en su opinión, se está amplificando en este momento para Jill Biden. "Apoyas, pero no puedes apoyar tanto que se cuestionen tus motivos", dijo. "La sociedad ha puesto a todas las primeras damas, incluida la doctora Biden, en una situación imposible, con Twitter/X magnificando esto con esteroides en el mundo de hoy".

Cuando se le preguntó sobre si Jill Biden oculta alguna dolencia de su marido, respondió: "No. Un rotundo no".

Un aliado del presidente y la primera dama dijo por separado a CNN que todos los llamamientos para que Jill Biden dé un paso al frente en este momento son ridículos. "Es injusto poner el futuro del Partido Demócrata en manos de una esposa; ella no ha sido electa, no es una asesora política profesional; no es una encuestadora, ni una directora de campaña", dijo la fuente.

Biden, según la fuente, seguirá siendo su mayor defensora, diciendo: "Llámalo ser una Mamá Osa o una Chica de Filadelfia: es dura y, por supuesto, defiende a su familia. Siempre lo hará".

¿Podrían los demócratas reemplazar a Biden como candidato? 2:13

Un segundo exasesor de Biden dijo que cualquier decisión sobre el futuro del presidente no sería tomada sólo por la primera dama, sino por el reducidísimo círculo íntimo de miembros de la familia, a saber, dijo esta fuente: Ashley Biden, Hunter Biden y Valerie Biden.

Se espera que los miembros de la familia Biden estén presentes en las festividades del 4 de julio en la Casa Blanca. Se espera que el presidente y la primera dama hablen juntos en un acto en Filadelfia este domingo y pasen el resto del fin de semana en su casa de Wilmington, Delaware. Es posible que otros familiares se unan también a la pareja en Delaware.

El presidente se reunió con sus hijos y nietos en Camp David a principios de esta semana, una reunión planeada desde hace tiempo para participar en una sesión fotográfica familiar, pero en la que surgió la cuestión del estado de su campaña presidencial. La familia animó al presidente a seguir en la carrera en los días posteriores a su vacilante actuación en el debate, según dijeron fuentes a CNN.

Tras pasar dos días en Camp David, el presidente y la primera dama regresaron a la Casa Blanca con Hunter Biden, su esposa Melissa y su hijo Beau. Hunter Biden acompañó a su padre mientras se reunía con el personal para preparar su discurso sobre el fallo del Tribunal Supremo sobre la inmunidad presidencial.

"Hunter volvió con él y le acompañó a esa reunión, a esa preparación del discurso. Y acabó pasando tiempo con su padre y su familia esa noche. Eso es básicamente lo que ocurrió", dijo el martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. "Estuvieron juntos en Camp David. Volvieron juntos".

El hijo del presidente, que recientemente fue declarado culpable de tres delitos graves por posesión de armas, también asistió este miércoles a una ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en la Casa Blanca.