Maduro "no puede ganar la elección" presidencial en Venezuela, dice el opositor Leopoldo López

El líder opositor de Venezuela Leopoldo Lopez, en una fotografía de archuvo (Crédito: SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

(CNN Español) -- El líder opositor Leopoldo López afirmó este jueves que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "no puede ganar la elección" presidencial prevista para el próximo 28 de julio.

En entrevista con Alejandra Oraa para Café CNN, López señaló: "No hay manera de que Maduro tenga el apoyo para ganar la elección. El CNE puede dar unos resultados que son contrarios a lo que sea la expresión de los venezolanos de ese día y yo personalmente creo que eso va a ser difícil que se haga, sin que haya una reacción de los venezolanos".

López dijo que en Venezuela “no podemos hablar de unas elecciones libres y justas, porque no lo son”. Y agregó: “Inhabilitaron a nuestra candidata que ganó las primarias, los venezolanos que podían votar en el exterior no van a votar, han manipulado el registro electoral, hay total censura, hay opacidad con respecto al sistema electoral, no se han podido hacer las auditorías y te puedo dar una lista de 10 o 15 puntos más de por qué no es una elección ni libre ni justa”.

CNN está buscando una reacción del Consejo Nacional Electoral y de la presidencia de Venezuela ante estas declaraciones.

López dijo también que, de ocurrir un resultado positivo para Edmundo González, este tendría repercusiones en toda la región: “Existe una oportunidad clara, concreta, de que Venezuela logre iniciar la transición a la democracia y que eso tenga unas repercusiones muy positivas en toda la región, porque yo estoy seguro de que lo ocurre en Venezuela va a impactar positivamente a Cuba, Nicaragua, a toda la región, con una inyección de libertad, democracia y respeto a los Derechos Humanos”.

publicidad

A comienzos de junio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a los candidatos presidenciales a firmar un acuerdo para “respetar los resultados electorales”, que fue suscrito por Nicolás Maduro y otros candidatos, aunque no fue aceptado por Enrique Márquez, del partido Centrados y respaldado por el Partido Comunista de Venezuela, ni por Edmundo González, el principal candidato de la oposición, postulado por la Mesa de la Unidad Democrática.

González justificó su rechazo al acuerdo al sostener que es “un indicio del sesgo que caracteriza esta campaña desigual, donde el CNE debería actuar con la imparcialidad exigida por la Constitución y la ley. Un acuerdo nunca puede ser impuesto unilateralmente, sino que debe surgir de un diálogo respetuoso entre todas las partes”.

El presidente del CNE, Elvis Amoroso, ha rechazado cualquier acusación de parcialidad y ha acusado a los opositores de querer “desconocer, desestabilizar y sabotear este proceso electoral”. Sin embargo, agregó que “con ellos o sin ellos, aquí va a haber elecciones el próximo 28 de julio”.