¿Quién es Ariadna Montiel Reyes, quien se mantiene como secretaria de Bienestar de México?

(CNN Español) -- Ariadna Montiel Reyes permanecerá como titular de la Secretaría de Bienestar de México, dependencia que gestiona los programas sociales de la administración, en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, quien asumirá como presidenta el próximo 1 de octubre y confirmó este jueves su continuidad en el cargo.

"No solamente es una mujer honesta, de grandes convicciones, sino que es de una entrega que pocas personas tienen. Poca gente sabe, porque además no es protagónica, que ahora que fue el huracán Otis prácticamente vivió en Acapulco más de seis meses con el equipo de Bienestar. Me siento muy orgullosa de que siga desempeñando este cargo", dijo Sheinbaum este jueves al presentar a otros tres miembros que formarán parte de su futuro gabinete.

Montiel Reyes agradeció la designación en una publicación en X: "Agradezco a la presidenta electa, la Dra. @Claudiashein, por invitarme a ser parte de su gabinete y continuar como titular de la #SecretaríaDeBienestar, responsabilidad que he llevado a cabo de la mano de nuestro presidente, @lopezobrador_", escribió tras el evento de presentación.

¿Quién es Ariadna Montiel Reyes?

Ariadna Montiel Reyes tiene estudios de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, según dijo Sheinbaum durante la presentación, participó en el movimiento estudiantil de esta institución.

Comenzó su carrera política en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) como integrante de la corriente Izquierda Democrática Nacional del partido, de acuerdo con su perfil en el Sistema de Información Legislativa. Trabajó en diversas secretarías del partido en el entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México) hasta que en 2006 entró como senadora suplente al Congreso de México. De 2006 a 2012, durante la jefatura de Gobierno de Marcelo Ebrard, fue directora de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal.

En 2012 fue electa diputada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de la que fue secretaria de la Comisión de Gobierno y presidenta de la Mesa Directiva. De 2015 a 2018 fue diputada federal.

Cuando López Obrador llegó a la presidencia en 2018, fue designada como subsecretaria de la Secretaría de Bienestar, y en 2022 asumió como titular de la dependencia tras la salida de Javier May.

Durante su gestión al frente de la secretaría se encargó de programas como el de Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores y ahora también buscará enfocarse en un programa de ayuda a mujeres propuesto en campaña por Sheinbaum, destacó Montiel tras el anuncio de su continuidad en el cargo.

“Me da mucho gusto y agradezco esta oportunidad porque podremos sentar las bases de un programa que ayude a las mujeres, propuesta que la doctora Claudia Sheinbaum ha presentado en su campaña, el apoyo a las mujeres de 60 años. Es una reivindicación al trabajo de las mujeres y qué mejor que sea conducido por nuestra primera presidenta mujer en México", dijo.

Con información de Rocío Muñoz-Ledo