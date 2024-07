Así es Termeso, la ciudad oculta que Alejandro Magno no pudo conquistar

La antigua y bella ciudad de Termeso se encuentra en lo alto de las colinas de la costa suroccidental del Egeo turco. Recibe pocos turistas, pero es una maravilla arqueológica. Crédito: tegmen/iStockphoto/Getty Images

Termeso, Turquía (CNN) -- Alejandro Magno intentó conquistar Termeso, pero fracasó. Hoy, las increíbles ruinas desiertas de esta ciudad antaño poderosa, encaramada como un nido de águila fortificado en lo alto de las montañas del suroeste de Turquía, pueden ser conquistadas por cualquiera que esté dispuesto a hacer la caminata hasta allí.



Pero pocos lo hacen.

Termeso está vacía. Una espectacular joya arqueológica, conservada en aislamiento, vista sólo por unos pocos que hacen el viaje desde los balnearios de la cercana Antalya.

Es una pena para los que se lo pierden. Para los que lo exploran, es una gran ventaja. Pueden pasear solos por una de las ciudades antiguas más impresionantes de Turquía.

Es un lugar con una atmósfera increíble: historia y paisaje, vistas y silencio, naturaleza y destrucción, todo ello combinado para crear una de las grandes maravillas arqueológicas olvidadas del Mediterráneo.

Aquí, lentamente engullidos por la vegetación y desgastados por el tiempo, se encuentran gigantescos mausoleos, vastas cisternas subterráneas, templos, imponentes murallas y un impresionante teatro encaramado, como Machu Picchu, en la cima de una colina que ofrece vistas kilométricas a su alrededor.

A pesar de su vacío, es fácil llegar a Termeso. Solo toma unos 45 minutos en auto desde el centro de Antalya, plagado de tráfico, hasta las puertas del Parque Nacional del Monte Güllük-Termessos, un paraíso natural protegido que rodea las ruinas.

Tras pagar tres euros (unos US$ 3) en la entrada del parque, los visitantes se adentran otros 10 minutos en las colinas cubiertas de pinos y tojo por una carretera llena de curvas que alcanza los 1.000 metros sobre el nivel del mar.

Al final, la carretera desemboca en lo que parece un estacionamiento nada interesante con un baño público. En realidad, esto fue en su día un ágora gigante, o mercado de la ciudad, que en su apogeo, hace 2.000 años, habría estado repleto de comerciantes y ciudadanos.

Es aquí donde comienza la aventura de Termeso.

Y comienza con la muerte.

Saqueadores de tumbas

Ocultos por la vegetación, en un extremo del ágora, están los restos de piedra de lo que fue una gran calle que se alejaba por la ladera. En lugar de casas o tiendas, estaba flanqueada por las tumbas de los ricos y poderosos de Termeso. Hay esparcidos antiguos sarcófagos tallados con pistas sobre a quién contenían, como escudos y lanzas de guerreros. Algunos son pequeños, otros enormes, y ofrecen pistas sobre los niveles de riqueza o poder. Algunas están inacabadas y sus enormes pedestales sugieren lo que habría sido.

A lo largo de los siglos, los saqueadores han irrumpido en todas ellas, destrozando sus paredes o arrancando sus tapas, a pesar de haber estado cerradas con cierres metálicos. Las raíces de los árboles y las enredaderas de la hiedra también han atravesado la piedra.

"Los ladrones que trabajaban aquí lo hacían muy bien", afirma Önder Uğuz, profesor de arte que vive en Antalya y es guía autorizado de Termeso, ciudad que le cautivó desde que la visitó por primera vez como estudiante en 1996 ("¡Fue amor a primera vista!").

Llegar al corazón de la ciudad antigua implica una caminata cuesta arriba por un sendero frondoso que es un poco áspero y empinado en algunas partes. Los visitantes deben ir equipados con calzado resistente y soportar caminatas algo agotadoras por terrenos complicados. En verano, es mejor ir temprano, antes de que suban las temperaturas, y llevar agua.

Pronto se vislumbran las murallas de la parte baja de la ciudad, un primer indicio de lo bien defendida que estaba Termeso cuando se construyó, quizá en torno al siglo IV o V a.C., mucho antes de que los romanos aparecieran con los conocimientos de ingeniería que transformarían el mundo conocido.

Lo que plantea la pregunta: ¿cómo lo hicieron los habitantes de Termeso?

Uğuz se ríe de cualquier sugerencia de misterio. En su opinión, estamos demasiado atrapados en los logros de nuestra era tecnológica para apreciar siquiera las habilidades básicas de nuestros lejanos antepasados.

"Tú y yo no somos nada sin nuestras computadoras y las redes sociales", dice (poco después de tomar una foto para su propia cuenta de Instagram). "Si nos los quitan, estamos indefensos. Esta gente no. Trabajaron con piedra durante siglos. No tenían otra cosa. Construir cosas así era lo que sabían hacer".

Los habitantes de Termeso eran conocidos como Solyms, descendientes de los Luwians, una antigua civilización que se extendía por lo que hoy es Turquía, pero en gran parte ignorada por los estudiosos de la arqueología hasta las últimas décadas. A día de hoy, poco se sabe de los solyms o de cuándo construyeron su ciudad.

Pero está claro que sabían lo que hacían. La elección de su emplazamiento demostró su genio para el pensamiento estratégico. No sólo estaba en una importante ruta comercial, lo que le permitía enriquecerse con los bienes y los pagos de la gente que iba y venía del Mediterráneo, sino que su altitud y sus vistas dominantes la hacían fácil de defender.

Por eso, cuando Alejandro Magno se presentó en torno al año 333 a.C., fecha en la que Termeso apareció por primera vez en los libros de historia, fue incapaz de invadirla o bloquearla para que se rindiera, a pesar de sus múltiples intentos. Se dice que llamó a la ciudad un "nido de águilas".

Más tarde, los romanos tuvieron más éxito en el control de la ciudad. No por la fuerza, dice Uğuz, sino por medios más insidiosos, como ofrecer autonomía bajo la "protección" romana. "Los romanos eran como la mafia", sugiere.

Escuela de lucha

Subiendo por la ladera de una colina, por un sendero rocoso repleto de fragante salvia silvestre, hay más pruebas de lo sofisticada que pudo haber sido la vida en Termeso. A la izquierda, las ruinas de mármol del gimnasio de la ciudad, una especie de campus universitario para los soldados en prácticas, con baños y refectorio.

Una parte del edificio principal sigue intacta, y hay indicios de que su fachada estuvo atravesada por unos arcos impresionantes. En su interior había dos plantas, más una bóveda subterránea para almacenamiento. Delante está la palestra, una zona que se utilizaba para entrenamientos de lucha y combate y que hoy está llena de trozos de las tejas de terracota del gimnasio.

Por supuesto, la mayor parte está abandonada. Se cree que Termeso fue destruida por un terremoto cuya fecha exacta se desconoce, pero posiblemente del siglo IV o V. Lo que queda no es obra de una reconstrucción arqueológica. Es el estado genuino en que se ha dejado el edificio durante los últimos 1.600 años.

Aquí, el silencio y el vacío del lugar dejan volar la imaginación, devolviendo la vida a aquellos guerreros y permitiendo visualizar sus simulacros de batallas en un lugar que ha cambiado tan poco con el paso del tiempo.

Más arriba, las murallas de la parte superior de la ciudad ofrecen vistas dominantes del bosque que hay debajo y un buen punto de observación sobre cualquiera que intente acercarse sigilosamente para una invasión. Más allá hay más pruebas de civilización.

Hay restos de un sistema de drenaje de agua cubierto. Y para una ciudad que tenía pocas fuentes de agua, son uno de sus activos más impresionantes: gigantescas cisternas subterráneas de varias cámaras talladas a mano en roca maciza y revestidas de yeso.

Capaces de contener hasta 1.500 toneladas de agua, estos contenedores cavernosos habrían sido vitales para la supervivencia de una ciudad que disponía de pocas fuentes naturales de H2O, especialmente cuando Alejandro Magno montaba bloqueos. Hoy están llenos de columnas rotas y otros escombros, probablemente arrojados allí cuando se abandonó la ciudad. Se especula con que la escasez de agua podría haber motivado la decisión de trasladar la ciudad a otro lugar.

Tiendas de lujo

Cerca de allí, se encuentra el imponente muro exterior del bouleuterion o casa de la asamblea, que habría sido la sede del poder de la ciudad, otra ágora central que data de la época prerromana y las ruinas de una calle con columnatas que solía albergar las tiendas más exclusivas de la ciudad.

"Son los Campos Elíseos de Termeso", dice Uğuz. Al igual que el bulevar parisino de las tiendas de lujo, aquí era donde los ricos gastaban su dinero, explica. Aquí se vendían los mejores aceites de oliva, telas, artículos de cuero y artículos importados de todo el Mediterráneo.

Todo esto son espectáculos paralelos a la atracción principal de la ciudad: el teatro.

El teatro se alza frente a la montaña sagrada de la ciudad. Crédito: CNN

Tras una última escalada sobre enormes losas de mármol, la vista se abre a un panorama épico del gran espacio escénico, encaramado en el punto más alto de la ciudad.

El escenario es impresionante, con barrancos que caen en cascada a ambos lados. La caída en picada tras las paredes superiores del teatro es vertiginosa. Es un recordatorio de que hay que tener cuidado cuando se exploran ruinas que no tienen vallas de seguridad.

Con capacidad para unas 4.000 personas, el semicírculo de terrazas de piedra se enfrenta a las ruinas de lo que habría sido un escenario. Es probable que el teatro fuera anterior a la llegada de los romanos, pero fue actualizado posteriormente siguiendo el modelo romano.

En Termeso, la ubicación es especialmente significativa, ya que se encuentra frente a una montaña que fue sagrada para los habitantes de la ciudad. Es fácil entender por qué era un lugar tan sagrado, con vistas que, en días sin niebla, llegan hasta el puerto de Antalya.

Y, de nuevo, es un lugar para sentarse e imaginar cómo era la vida hace casi 2.000 años, cuando los romanos utilizaban estos teatros, según Uğuz, como herramienta de propaganda, una fuerza blanda para mantener a raya su imperio.

Como lecciones de historia, esto es bastante espectacular.

Uğuz (con quien se puede contactar por correo electrónico: onder.uguz@gmail.com) dice que nunca se cansa de explorar Termeso. También ofrece visitas a otros yacimientos arqueológicos más populares de la zona, pero la tranquilidad y belleza de esta antigua maravilla escondida le atraen una y otra vez. Le encanta contemplar las vistas desde las murallas superiores de la ciudad.

"Suelo sentarme allí con mi mujer, bajo un enebro en primavera, con un hermoso cielo azul y este gran paisaje", dice, y añade que, durante todo el año, la soledad que ofrece Termeso es también un atractivo.

"Para mí es perfecto. Sólo tú y la naturaleza; ardillitas y arqueología. Lo único que falta es una cerveza fría".