Exportavoz militar de Israel culpa a Netanyahu por la "pérdida de confianza internacional" durante la guerra

Un vehículo del ejército israelí sale de Gaza desde una posición en el lado israelí de la frontera el 3 de julio. (Amir Levy/Getty Images)

(CNN) -- Un exportavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) criticó duramente la conducción de la guerra contra Hamas por parte del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la última señal de crecientes tensiones entre el ejército y el gobierno.

El teniente coronel Peter Lerner dijo que mientras hablaba con los medios de comunicación de todo el mundo en nombre de los militares, se dio cuenta de la "pérdida de confianza internacional en Israel y de la incapacidad del gobierno para mantener a lo largo del tiempo un apoyo generalizado a la guerra contra Hamas". Lerner sirvió en las FDI durante más de 25 años, más recientemente como portavoz durante la guerra, antes de dimitir el mes pasado.

Lerner habló en una extensa entrevista con el periódico israelí Haaretz.

"Netanyahu prometió una victoria completa sobre Hamas", dijo. "Pero en el ámbito internacional él y su gobierno nos llevaron a la derrota".

Lerner dijo a Haaretz que en los primeros días del conflicto, tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, "había un claro entendimiento de que Hamas es una organización malvada y peligrosa, y que Israel debía actuar contra ella".

Esa buena voluntad se erosionó rápidamente, dijo, en parte debido al inevitable sufrimiento de los civiles palestinos cuando las FDI comenzaron la invasión terrestre de Gaza. Pero también culpó al gobierno, diciendo que "no hay una estrategia política para la guerra, incluso después de nueve meses en los que estamos luchando en dos frentes".

Lerner dijo que a medida que las preguntas sobre cuáles eran los objetivos de la operación se multiplicaban, se dio cuenta "de que no tenía respuestas a estas preguntas, no porque aún no haya decidido, sino porque simplemente no se iba a decidir".

Dijo que se sentía como "un soldado que va a hacer guardia sin municiones… No tengo las municiones que necesito para afrontar las preguntas de los entrevistadores. Sólo tenía que decir que hablo en nombre del ejército y que estas cuestiones son responsabilidad del gobierno. Pero el gobierno tampoco tenía respuestas porque las mismas eran políticamente inconvenientes".

Lerner también criticó a los ministros que –sostuvo– redujeron la legitimidad de las acciones de Israel en Gaza.

"Hamas dañó casi todas las líneas eléctricas que conectan Gaza con Israel", dijo. "Tuvimos la oportunidad de ir y decir: 'Hamas está dañando a los ciudadanos de Gaza, y nosotros, Israel, intentaremos arreglarlo, pero sólo si detiene sus disparos'. Por el contrario, el entonces ministro de Energía, Israel Katz, hizo declaraciones de tinte populistas sobre el hecho de que les cortaría el suministro eléctrico y no les entregaría combustible".

Lerner citó un comentario de Netanyahu en 2016 de que el campo de la propaganda es muy simple: ¿Tenías las manos atadas cuando querías defenderte?.

Dijo que el Primer Ministro había reprobado esa prueba "estrepitosamente". Estados Unidos y el Reino Unido cancelan los envíos de armas, Francia nos prohíbe participar en una gran exposición armamentística. Retrasamos durante meses la entrada a Rafah. Este asunto requiere una comisión estatal de investigación, al igual que los fracasos del 7 de octubre".

Los comentarios de Lerner surgen tras múltiples relatos de tensiones entre Netanyahu y el liderazgo militar de Israel.

La semana pasada, Netanyahu rechazó la idea de iniciar un alto el fuego en Gaza mientras Hamas permanezca en el poder, después de que The New York Times publicara un artículo citando a seis funcionarios de seguridad actuales y anteriores que dijeron que una tregua daría tiempo a las tropas israelíes para prepararse para una posible guerra terrestre con Hezbollah.

Los funcionarios, la mayoría de los cuales hablaron de forma anónima para "discutir cuestiones delicadas de seguridad", también dijeron que una tregua sería la forma más eficaz de asegurar la liberación de los rehenes israelíes.

El exasesor de seguridad nacional israelí Eyal Hulata, quien según The Times mantiene comunicación regular con "altos funcionarios militares", habló oficialmente y dijo: "Los militares apoyan plenamente un acuerdo de rehenes y un alto el fuego... creen que siempre pueden regresar y enfrentarse militarmente a Hamas en el futuro".

En una declaración, Netanyahu dijo: "No sé quiénes son estas fuentes anónimas, pero estoy aquí para dejarlo inequívocamente claro: esto no sucederá. La guerra terminará una vez que Israel logre todos sus objetivos, incluida la destrucción de Hamas y la liberación de todos nuestros rehenes".

Ese informe llegó días después de que el principal portavoz militar de Israel, el contralmirante Daniel Hagari, dijera que Hamas no podía ser destruido y que cualquiera que afirmara lo contrario estaba "arrojando arena a los ojos del público", en una crítica implícita a Netanyahu, quien en repetidas ocasiones ha se comprometió a eliminar el grupo.