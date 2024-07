Marine Le Pen promete que la extrema derecha francesa frenará la ayuda a Ucrania y critica a Mbappé

(Crédito: Getty Images)

(CNN) -- Mientras Ucrania cede territorio a Rusia, el apoyo de uno de los más fuertes partidarios de Kyiv parece que flaqueará si la extrema derecha llega al poder en las elecciones parlamentarias francesas del domingo.

Marine Le Pen, figura detrás de los candidatos del partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional (Rassemblement National, conocido por sus siglas RN), prometió que un primer ministro de su partido impediría que Kyiv utilizara armas de largo alcance suministradas por Francia para atacar dentro de Rusia y obstaculizaría la sugerencia del presidente Emmanuel Macron de que podría poner botas francesas en suelo ucraniano.

“Si Emmanuel Macron quiere enviar tropas a Ucrania y el primer ministro está en contra, entonces no se enviarán tropas a Ucrania”, dijo a CNN. "El primer ministro tiene la última palabra".

Marine Le Pen concedió una amplia entrevista a Christiane Amanpour de CNN el jueves antes de la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias anticipadas de Francia, convocadas por Macron después de los impresionantes resultados de las elecciones europeas de mayo del RN.

Le Pen criticó ​​Kylian Mbappé —delantero estrella de la selección nacional de fútbol—, se negó a comprometerse a expulsar inmediatamente a los candidatos racistas de su partido y señaló un marcado cambio en el nivel de apoyo de Francia a Ucrania, en caso de ser elegida.

Al presentarse firmemente como parte de la corriente política francesa, Le Pen, tres veces candidata presidencial fracasada, mostró una figura segura y combativa, a días de lo que tal vez sea la mayor victoria política de su carrera.

Dado que las encuestas apuntan a que Agrupación Nacional tendrá la mayor parte de los 577 escaños de la Asamblea Nacional el lunes por la mañana, aunque potencialmente no logrará una mayoría absoluta, Macron probablemente les ofrecerá la oportunidad de elegir al próximo primer ministro del país. El joven discípulo de Le Pen y líder del partido, Jordan Bardella, ha dicho anteriormente que solo aceptará el cargo de primer ministro si Agrupación Nacional gana por un margen suficientemente amplio.

Incluso sin un primer ministro RN, cualquier acción legislativa en el parlamento francés tendrá que girar alrededor de un centro de gravedad de extrema derecha.

Si hay un primer ministro del RN, se establecería una tensa “cohabitación” con la presidencia centrista de Macron, especialmente en torno a políticas claves como el apoyo francés a la guerra de Ucrania contra Rusia.

Más allá de bloquear posibles despliegues de tropas en Ucrania —propuesto por Macron como una forma de aumentar la eficiencia de los instructores militares— Le Pen dijo a CNN que el permiso de Kyiv para utilizar misiles de largo alcance suministrados por Francia dentro de Rusia también sería rescindido.

Macron fue uno de los primeros líderes que permitió públicamente a Ucrania atacar objetivos dentro de Rusia con armas occidentales, preparando el terreno para que Washington hiciera lo mismo. Esto ha permitido a Kyiv atacar bases militares, formaciones y artillería rusas utilizadas para lanzar ataques contra Ucrania.

Aparte del despliegue de tropas, Le Pen dijo que su única “línea roja” en Ucrania era impedir que Francia se convirtiera en “cobeligerante” en el conflicto mediante el uso de misiles franceses de largo alcance contra objetivos en suelo ruso. La mayoría de los líderes occidentales actualmente no consideran que tales suministros constituyan cobeligerancia con Ucrania.

Le Pen: Mbappé representa a los franceses de origen inmigrante

Le Pen dirigió la mayor parte de su ira a sus compatriotas.

Hablando desde la sede de su partido en París, Le Pen arremetió contra la estrella del fútbol francés Mbappé, quien ha hecho repetidos comentarios en las últimas semanas aparentemente arengando a la extrema derecha.

Sin duda la estrella más brillante del fútbol francés actual, Mbappé se unió a una serie de celebridades esta semana para llamar a los votantes a movilizarse para mantener a la extrema derecha fuera del poder.

“Hay una emergencia. No podemos dejar nuestro país en manos de esta gente”, dijo Mbappé el jueves, tras la buena actuación del RN en la primera ronda. “Es realmente urgente. Creo que hemos visto los resultados, es catastrófico”.

En declaraciones el mes pasado, a principios de la Eurocopa de fútbol 2024 en Alemania, el delantero, cuya familia proviene originalmente de Argelia y Camerún, enfatizó que no quería “representar a un país” que no encarnara sus “valores”.

Le Pen rechazó sus comentarios y calificó al futbolista de no ser representativo del país.

"Los franceses están hartos de que los sermoneen y aconsejen sobre cómo votar", dijo Le Pen a CNN.

“Mbappé no representa a los franceses de origen inmigrante, porque hay muchos más que viven con el salario mínimo, que no pueden permitirse una vivienda y no pueden permitirse la calefacción, que personas como el señor Mbappé sí pueden”, dijo.

Acusaciones de racismo

Si Agrupación Nacional gana los suficientes escaños en las elecciones del domingo, Le Pen puede esperar ver a su leal teniente Bardella instalado como primer ministro de Francia. Sin duda, habrá logrado llevar a su partido a la corriente política principal.

Después de haber ganado casi un tercio de los votos franceses emitidos en las elecciones al Parlamento Europeo en mayo, Le Pen se negó a ser etiquetada como política de “extrema derecha”, lo que, según ella, conlleva un estigma.

“No se corresponde con lo que somos. Y para nada a lo que es la extrema derecha en Estados Unidos”, afirmó.

El partido de Le Pen actualmente apoya poner fin al derecho automático a la ciudadanía para las personas nacidas en Francia de padres extranjeros y restringir severamente la ciudadanía por naturalización. Además, el partido propone restringir los derechos de los extranjeros a acceder a algunos servicios sociales, incluida la vivienda, dando acceso preferencial a los nacionales franceses.

La segunda promesa enumerada en el manifiesto de RN es una ley contra las ideologías islamistas, aunque no explica cómo.

Le Pen rechazó las acusaciones de racismo formuladas contra algunos de los cientos de candidatos que su partido presentó para las elecciones.

"Creo que en cualquier movimiento político puede haber lo que llamamos 'oveja negra'", dijo.

Un candidato, Florent de Kersauson, volvió a publicar una imagen promocional que mostraba a un niño mestizo como "falsa Bretaña", y otro, Daniel Grenon, supuestamente dijo que los norteafricanos no tienen lugar en los "lugares altos" en Francia durante un debate local grabado, según BFMTV, afiliada de CNN. Grenon ha afirmado que se trataba de una cita "errónea".

"No cuestiono la existencia de estos comentarios", dijo Le Pen, refiriéndose a las acusaciones formuladas contra sus candidatos. Prometió que la comisión de conflictos del partido abordara internamente las quejas, pero se negó a que esos candidatos fueran eliminados inmediatamente de la boleta. “Esa no es mi visión de la justicia”, dijo.

Lazos con Rusia

Cohabitar con el incondicionalmente proeuropeo Emmanuel Macron tendrá sus complicaciones para Agrupación Nacional, un partido profundamente anti-Bruselas.

Es probable que el primer puesto en la lista de sensibilidades sea la política exterior, en la que Le Pen y Macron rara vez coinciden. Sin embargo, un gobierno de extrema derecha sería una buena noticia para el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Le Pen ha caído en problemas en el pasado con respecto a Rusia. Se jactó de su admiración por Putin, se negó a condenar la anexión ilegal de Crimea por parte de Putin en 2014 e incluso obtuvo un enorme préstamo de un banco ruso.

Muchos tenían sospechas similares antes de la elección de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, guerrera cultural de extrema derecha, en 2022. Pero en el cargo, ha demostrado trabajar en equipo en el apoyo de Europa a Kyiv.

Sin embargo, todavía no existe tal absolución para Le Pen.

El miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia publicó una foto de Le Pen en X, afirmando que los votantes franceses buscan “una ruptura con el dictado de Washington y Bruselas”.

Presionada por la relevancia de la publicación, la respuesta de Le Pen puede indicar que ella siguió el enfoque de Meloni hacia Moscú.

“Es una forma de interferencia y, en ese sentido, lo encuentro inaceptable”, dijo Le Pen sobre la publicación.

Ya ha roto muchos moldes en su etapa en política; el peso del poder político real para RBN puede cambiarla aún más.

Henry Hullah de CNN contribuyó a este informe.