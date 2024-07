Última hora del huracán Beryl en México, en vivo: trayectoria, noticias y más

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que comienzan a ocurrir condiciones de huracán en la Península de Yucatán, dentro de la zona de alerta.

Alerta a la población para que se refugien en un lugar seguro dado que las condiciones que se producen hoy son potencialmente mortales.

Mientras tanto el Conagua informó que se pronostica que toque tierra entre las 4:00 y 6:00 (hora central de México) de la madrugada del viernes como huracán de categoría 2 en Tulum.

4am CDT July 5th Key Messages for #Hurricane #Beryl:

Hurricane conditions starting to occur in the Yucatan Peninsula within the hurricane warning area. Please shelter in place as these life-threatening conditions occur today.

There is also an increasing risk of strong winds,… pic.twitter.com/0sxRr27paf

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 5, 2024