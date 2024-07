Resultados de las elecciones legislativas en Francia, en vivo: la izquierda del Frente Popular frena a la ultraderecha

El primer ministro de Francia, Gabriel Attal, presentará su dimisión la mañana del lunes

El primer ministro de Francia, Gabriel Attal, dijo que presentaría su dimisión al presidente Emmanuel Macron el lunes por la mañana, de acuerdo con sus "principios".

En una rueda de prensa tras la proyección de resultados de las elecciones de este domingo, Attal dijo que reconocía que se trataba de una "situación política sin precedentes" que sumiría a mucha gente en la incertidumbre.

En su discurso, Attal continuó y dijo que no quería ver a la nación "dividida en tres bloques. Eso no es Francia, no es la política del pueblo francés".

"A partir de mañana tenemos que trabajar por un nuevo acuerdo político que implique a todos los franceses con valores claros y que garantice una unión y no ceda nunca a la división".

"Debemos, en todo esto, preservar nuestra humanidad, garantizar nuestra seguridad, estar al lado de los que creen en Francia", dijo Attal.

Actualmente no está claro quién asumirá el cargo de Primer Ministro, ya que ningún partido ha obtenido la mayoría absoluta.