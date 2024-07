El equipo de Biden dice que dejará de sugerir preguntas a los entrevistadores

Joe Biden responde a las preguntas sobre su candidatura 1:19

(CNN) -- La campaña de Biden ahora dice que ya no sugerirá preguntas a los entrevistadores del presidente.

"Si bien los presentadores de las entrevistas siempre han sido libres de hacer las preguntas que quieran, de ahora en adelante nos abstendremos de ofrecer preguntas sugeridas", le dijo a CNN una fuente familiarizada con el equipo que coordina la agenda de Biden.

Esto se produce después de que Andrea Lawful-Sanders, locutora de radio de Filadelfia, le dijera a CNN que recibió una lista de preguntas recomendadas, de las cuales eligió cuatro. Ella fue una de las primeras entrevistadoras que habló con el presidente Joe Biden luego de su actuación en el debate, después de que sus aliados pidieran al presidente que participe en más compromisos que surjan improvisadamente.

"Las preguntas me fueron enviadas para su aprobación. Yo las aprobé", dijo Andrea Lawful-Sanders, presentadora de "The Source" en Filadelfia, durante una entrevista el sábado con Victor Blackwell de CNN en "First of All".

Cuando Blackwell le preguntó a Lawful-Sanders si la Casa Blanca le envió preguntas para su aprobación, ella dijo que sí. "Recibí varias preguntas, ocho de ellas, y las cuatro que fueron elegidas fueron las que aprobé", agregó.

Un informe de CNN aclaró después que fue la campaña de Biden la que manejó la entrevista.

Blackwell señaló que tanto Lawful-Sanders como Earl Ingram, presentador de "The Earl Ingram Show" en Milwaukee que también entrevistó al presidente esta semana, le hicieron a Biden "esencialmente las mismas preguntas".

Un portavoz de la campaña de Biden no negó este sábado que la campaña proporcionara preguntas, pero dijo que las entrevistas no estaban condicionadas a la aceptación de las preguntas proporcionadas.

"No es en absoluto una práctica poco común que los entrevistados compartan temas que preferirían. Estas preguntas fueron relevantes para las noticias del día: se le preguntó al presidente sobre este desempeño en el debate, así como sobre lo que había logrado a favor de los estadounidenses negros", dijo la portavoz Lauren Hitt en un comunicado. "No condicionamos las entrevistas a la aceptación de estas preguntas, y los anfitriones siempre son libres de hacer las preguntas que crean que informarán mejor a sus oyentes".

Las entrevistas se produjeron en un momento crítico para el futuro político de Biden, ya que un número creciente de funcionarios electos, donantes demócratas y partidarios expresan profundas preocupaciones sobre su edad y capacidad para cumplir un segundo mandato como presidente.

El viernes, Biden también respondió preguntas de los reporteros y se sentó con George Stephanopoulos, de ABC News, para una entrevista de 22 minutos centrada por completo en su edad y aptitud para el cargo. Volverá a responder preguntas de los periodistas durante la cumbre de la OTAN en Washington la próxima semana.

Biden, que se ha enfrentado a un enorme escrutinio esta semana, cometió algunos tropiezos durante su conversación con Lawful-Sanders.

"Estoy orgulloso de ser, como dije, el primer vicepresidente, la primera mujer negra, en servir con un presidente negro, orgulloso de haber estado involucrado con la primera mujer negra en la Corte Suprema", dijo durante la entrevista, que se grabó el miércoles y se transmitió el jueves.

El jueves por la noche, un portavoz de la campaña de Biden respondió que fueron "absurdas" las críticas a los errores del presidente. "Estaba claro a qué se refería el presidente Biden cuando hablaba de su historial histórico, incluido un número récord de nombramientos para la magistratura federal", dijo el vocero Ammar Moussa.

Los comentarios de Lawful-Sanders se produjeron después de que una cuenta de redes sociales de la campaña de Biden compartiera el lunes un video de un presentador de noticias local en Virginia diciendo que la campaña de Donald Trump se retiró de una entrevista después de hacer preguntas con anticipación. La entrevista estaba programada para llevarse a cabo alrededor del mitin del expresidente en Chesapeake, Virginia, el día después del debate.

"Queríamos escuchar más de Trump esta noche. Nuestro Mike Gooding tenía programado entrevistar al expresidente después del mitin", dijo el presentador de WVEC, Dan Kennedy. "Pero hace unos 15 minutos, el equipo de Trump canceló a Mike Gooding después de preguntarnos cuáles serían nuestras preguntas para el expresidente, diciéndole a Mike que no había más tiempo y que el expresidente solo quería hablar sobre el debate de anoche".

En una publicación en las redes sociales en la que compartió el video, la campaña de Biden se burló de Trump por retirarse de la entrevista: "Un Trump paranoico y abrumado cancela su entrevista televisiva después de preguntarle al reportero qué preguntas planeaba hacer".

Cuando CNN le preguntó el sábado si Trump se retiró de la entrevista, la campaña del expresidente ignoró la afirmación y, en cambio, criticó a Biden por supuestamente proporcionar preguntas a los entrevistadores con anticipación.

"El presidente Trump realizó un mitin en Virginia y luego participó en entrevistas locales que abarcaron numerosos temas, no solo relacionados con el debate", dijo el portavoz de la campaña, Steven Cheung. "Mientras tanto, Joe Biden y su campaña están intimidando a los medios de comunicación para que hagan preguntas preseleccionadas y aprobadas y traten de hacerlas pasar como si fuera un comportamiento normal. No lo es".

Aaron Pellish y Kate Sullivan de CNN contribuyeron a este informe.