Eliminan a Iga Świątek de Wimbledon en una sorpresiva derrota en tercera ronda ante Yulia Putintseva

Iga Świątek sufrió una derrota en tercera ronda de Wimbledon. (Crédito: Clive Brunskill/Getty Images)

(CNN) -- La número 1 del mundo, Iga Świątek, se despidió de Wimbledon el sábado al sufrir una sorprendente derrota en tercera ronda ante la kazaja Yulia Putintseva, con lo que puso fin a su racha de 21 partidos ganados.

Świątek llevaba casi tres meses sin perder un partido, una racha que incluía una dominante victoria en el Abierto de Francia, y al principio parecía que la racha de la polaca iba a continuar cuando se llevó el primer set por 6-3. Pero Putintseva, número 35 del mundo, remontó y cedió solo tres juegos en los dos sets siguientes para sellar una victoria por 3-6, 6-1 y 6-2.

Posteriormente, Świątek admitió que sabe "lo que tengo que cambiar" en su preparación de Wimbledon tras otro torneo decepcionante en el que su mejor resultado sigue siendo alcanzar los cuartos de final en 2023.

"Mi tanque de realmente esforzarme al límite se vació de repente", dijo a la prensa, según Reuters. "Me sorprendió un poco. Pero sé lo que hice mal después de Roland Garros. No descansé bien. No volveré a cometer este error".

Świątek no jugó ningún torneo de preparación en césped después de su impresionante temporada en arcilla y añadió que en césped necesita "mantener la paciencia y aceptar algunos errores".

"Para mí pasar de este tipo de tenis en el que sentía que estaba jugando el mejor tenis de mi vida a otra superficie en la que como que lucho un poco más, no es fácil", añadió.

Su rival, Putintseva, por su parte, ha disfrutado de una temporada invicta en césped: ganó su primer título en esta superficie en Birmingham el mes pasado y alcanzó la cuarta ronda de Wimbledon por primera vez en su historia.

La habilidad de Putintseva sobre césped comenzó a vislumbrarse en el primer set, con golpes como un passing shot de revés cruzado perfectamente ejecutado que frustró a Świątek o una delicada devolución ganadora para salvar la bola de set.

Y aunque Świątek se mostró muy poderosa en el primer set, Putintseva continuó rompiendo el juego de la polaca e irrumpió con fuerza en el segundo para igualar el partido.

En el tercer set, se mantuvo constante y decidida, mientras que Świątek cometió varios errores no forzados, acumulando 38 al final, frente a los 15 de Putintseva.

"En algún momento estaba jugando sin miedo", dijo Putintseva a la prensa después. "Simplemente, puedo hacerlo, tengo que creer al cien por ciento, no tengo nada que perder, solo tengo que ir por ello. Mi entrenador también me dijo que, independientemente del golpe que hicieras, creyera al cien por ciento y fuera por ello".

Ahora se enfrentará a Jelena Ostapenko el lunes por un puesto en cuartos de final.

Por su parte, Novak Djokovic se sobrepuso a un comienzo lento para derrotar al australiano Alexei Popyrin 4-6 6-3 6-4 7-6 (7-3) y se enfrentará a Holger Rune en la cuarta ronda.