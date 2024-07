Sufrimiento en movimiento: Israel emite órdenes de evacuación en varios lugares de Gaza antes de operaciones militares

La destrucción en la costa de Gaza tras meses de guerra 3:13

(CNN) -- Una vez más, decenas de miles de personas en Gaza están en movimiento, mientras el ejército israelí emite nuevas órdenes de evacuación para varias áreas de la ciudad de Gaza.

Durante los últimos diez días, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron instrucciones para que cientos de miles de personas en Khan Younis en el sur, en Shujaya en el centro de Gaza y varios barrios de la ciudad de Gaza se trasladen.

Como consecuencia, aumentó el número total de personas desplazadas en Gaza, de 1,7 millones hace unas semanas a aproximadamente 1,9 millones ahora, según la ONU. Se estima que aproximadamente nueve de cada diez personas en Gaza son desplazados internos, muchos de ellos lo hicieron en múltiples ocasiones.

"El desplazamiento masivo fue impulsado principalmente por órdenes de evacuación emitidas por el ejército israelí, la destrucción generalizada de infraestructura pública y privada, el acceso restringido a servicios esenciales y el miedo persistente a las hostilidades en curso", según la evaluación más reciente de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés).

Se desconoce cuántas personas en la ciudad de Gaza acataron la última orden de evacuación. Muchos civiles temen abandonar cualquier refugio para emprender un viaje incierto hacia un destino aún más incierto y vivir en las calles o en las superpobladas e insalubres tiendas de campaña que surgen con cada orden de evacuación.

Las FDI dijeron que las órdenes de evacuación son necesarias para que los civiles no queden atrapados en sus operaciones militares en áreas donde Hamas busca restablecer su presencia. Insisten en que hacen todo lo posible para evitar víctimas civiles. Los combates continuaron en Shujaya durante los últimos 11 días.

Por su parte, Hamas dijo este lunes que las evacuaciones ordenadas por el ejército israelí amenazan con devolver el proceso de negociación al “punto cero”.

En un comunicado de prensa, Hamas dijo que "A la luz de las continuas amenazas del ejército de ocupación a grandes barrios de la ciudad de Gaza y exigen su evacuación, y las masacres, asesinatos y desplazamientos que está llevando a cabo", el jefe de su buró político, Ismail Haniyeh, había “establecido contactos urgentes con los hermanos mediadores”, en referencia a Qatar y Egipto.

Hamas dijo que había advertido sobre “las desastrosas repercusiones de lo que está sucediendo en la ciudad de Gaza, Rafah y otras áreas de Gaza; y señaló que esto devolvería el proceso de negociación al punto cero, y Netanyahu y su ejército tienen toda la responsabilidad por el colapso de este camino de negociación”.

El corresponsal de CNN en la ciudad de Gaza, Khader Al Za’anoun, dijo que a última hora de este domingo se había ordenado a la gente de los barrios de Tuffah, Ciudad Vieja y Daraj que se trasladaran a “refugios conocidos en el oeste de la ciudad de Gaza”.

Pero aseguró que la evacuación a gran escala se produjo en medio de ataques aéreos y con drones.

“Fue aterrador, la gente corría, algunos estaban en sillas de ruedas, todos en pánico sin saber dónde ir. Los fuertes bombardeos estaban cerca y el humo llenaba los cielos”, le dijo Al Za’anoun a CNN después de llegar a la zona del puerto.

Los ataques continuaron durante toda la noche, junto con repetidos disparos en las zonas donde la gente se refugiaba.

"Decidí esperar hasta mañana y no moverme debido al peligro de la situación", dijo Al Za'anoun.

Pero al amanecer los ataques aéreos tuvieron como objetivo un edificio alto cerca de donde él, su familia y muchas otras personas desplazadas se refugiaban.

“En ese momento, para proteger la vida de mi familia, decidí abandonar el lugar y evacuar hacia la zona portuaria al oeste de la ciudad en un trayecto lleno de peligros”.

Al Za’anoun envió fotografías de su familia caminando por calles en ruinas mientras él arrastraba un cochecito con sus pertenencias restantes.

La OCHA citó las palabras de una mujer, Sahar al Hajjaj, que salió de la ciudad de Gaza este lunes, y dijo que había buscado seguridad en un edificio dañado de la ONU. “Huimos sin colchones, ropa ni comida”, afirmó, “corríamos por la calle confundidos. Nuestros hijos se separaron de nosotros. No hay agua para beber ni pan”.

Las FDI le confirmaron a CNN que la orden de evacuación de partes de la ciudad de Gaza fue la tercera en los últimos diez días.

La OCHA estima que unas 80.000 personas se encontraban en la zona de Shujaya cuando llegó la orden de evacuación el 27 de junio. Otras 250.000 personas que vivían en el este de Khan Younis y Rafah, recibieron una orden de evacuación el 1 de julio.

Ese día, las FDI dijeron que las personas que se encontraban en los 71 bloques residenciales en el este de Khan Younis y Rafah debían evacuar inmediatamente hacia el oeste, a lo que definen como una "zona humanitaria" en Al Mawasi.

OCHA dijo que el área incluía centros de salud primaria y 14 cocinas de campaña, así como un centro de tratamiento de aguas residuales. Dijo que los desplazados internos “se trasladaron hacia el oeste de Khan Younis y Deir Al Balah, que ya están superpoblados y carecen de servicios básicos, infraestructura básica, materiales de refugio y espacios para alojar a la nueva tanda de desplazados internos”.

OCHA y otras agencias dicen que las órdenes de evacuación tuvieron un impacto importante en los pocos hospitales operativos en Gaza.

El 2 de julio, las autoridades israelíes aclararon que el Hospital Europeo de Khan Younis no estaba incluido en la orden de evacuación.

Era muy tarde. La mayoría del personal médico y los pacientes ya se habían marchado. Un funcionario de la ONU, Jonathan Whittall, informó desde el hospital: "No hay pacientes, no hay equipamiento y ya no está operativo".

El Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Ghebreyesus, dijo en X que era “devastador ver fuera de servicio el hospital con capacidad de 650 camas en un momento en que se necesita con urgencia el acceso a la atención médica”.

El equipo de la Cruz Roja Internacional en el hospital, que realizó allí más de 3.000 cirugías desde que comenzó el conflicto, también se fue. La organización escribió en X: "Miles de familias han sido desplazadas nuevamente en Gaza al seguir instrucciones de evacuación. Esto impactó el funcionamiento del Hospital Europeo de Gaza".

Muchos de los que abandonaron el hospital europeo se agolparon en el cercano Complejo Médico Nasser, que alcanzó su capacidad máxima.

La OMS y otras agencias pudieron trasladar gran parte del equipamiento del Hospital Europeo a Nasser, incluidos ventiladores y máquinas de anestesia.

Sin embargo, el personal médico no sabe si tendrán que mudarse una vez más y cuándo será.

Ahora, uno de los principales hospitales de la ciudad de Gaza, el Bautista Al Ahli, también cerró sus puertas. La Iglesia Episcopal de Jerusalén, que dirige Al Ahli, dijo que después de varios ataques con aviones no tripulados en el área cercana este domingo, el hospital fue incluido en la "zona roja" para la evacuación.

“Como resultado, todas las personas vulnerables que se refugiaban en los terrenos, el personal y todos los pacientes tuvieron que abandonar la seguridad de los terrenos (...) Nuestro hospital ahora está fuera de funcionamiento en un momento en que sus servicios tienen una demanda muy significativa”, dijo la Iglesia en Facebook este lunes.

El arzobispo Hosam Naoum dijo que la diócesis protestó por el cierre en los términos más enérgicos posibles y apeló a las autoridades israelíes para que le permitieran reabrir. CNN se comunicó con las FDI para obtener una actualización sobre el estado del hospital.

OCHA dijo que “en la actualidad, sólo 15 de los 36 hospitales de Gaza siguen funcionando, aunque parcialmente, y la mayoría son sólo parcialmente accesibles para los pacientes”.

Después de la última orden de evacuación, CNN filmó el trayecto de la ruta principal de salida de la ciudad de Gaza – la calle al-Rasheed – hacia lo que las FDI describieron como “zonas seguras”. Estaba prácticamente vacía. Un corresponsal de CNN en la ciudad de Gaza, él mismo ahora desplazado, dijo que muchas personas habían tomado calles secundarias por temor a ser atacadas en la carretera principal.

Saleh era un joven que intentaba ir en dirección opuesta, a la ciudad de Gaza, y se describía a sí mismo como “harto de esta guerra, harto de todo”. Pero él y algunos otros que lo acompañaban se encontraron con tanques e infantería israelíes.

“Huimos de ellos, pero había un francotirador que empezó a dispararnos. Los soldados desmontaron los tanques y seguimos corriendo mientras los tanques nos perseguían”.

Saleh recibió una herida de bala en el estómago, pero escapó a la costa donde, según dijo, se escondió hasta que los tanques abandonaron la zona.

Además de los peligros obvios que supone trasladarse de una parte de Gaza a otra, los constantes desplazamientos hacen que a las agencias de ayuda les resulte más difícil centrarse en el suministro de alimentos. El Programa Mundial de Alimentos dijo este lunes que “casi medio millón de personas en Gaza enfrentan niveles graves de hambre. Debido al acceso poco confiable y limitado (a la comida), las familias a menudo no reciben las raciones completas ni con la frecuencia con que la necesitan”.

La OCHA dijo que las órdenes de evacuación complicaron el desafío logístico de distribuir la ayuda. Explicó que entre el 1 y el 4 de julio, sólo se facilitó una de las 13 misiones de asistencia humanitaria planificadas y coordinadas con las autoridades israelíes al norte de Gaza, mientras que las demás se impidieron o cancelaron. La situación en el sur fue mejor, con 43 de 55 misiones facilitadas por las autoridades israelíes.

El Consejo Noruego para los Refugiados dijo que cuando la gente huyó de Khan Younis la semana pasada, muchos pasaron la primera noche al aire libre, y durmieron junto a sus pertenencias.

"Otros caminaron distancias muy largas, llevaron a sus hijos y todo lo que podían cargar consigo", dijo Maysa Saleh, responsable de educación del NRC en Deir al-Balah.

“Todo se está tensa a su alrededor (…) la primera pregunta cada mañana es la misma: ¿qué vamos a comer hoy?”

"Las tiendas de campaña también prácticamente se agotaron", dijo Saleh. “El otro día vi una tienda de campaña hecha con sacos de arroz de tela vacíos y cosidos entre sí”.

"Hay tantos niños esparcidos por las calles que caminas y ves niños que viven allí porque ahora ese es su hogar".

La NRC se toma las estimaciones de la OCHA de que unas 250.000 personas huyeron de Khan Younis “principalmente a zonas occidentales superpobladas y a Deir al-Balah”.

Dijo que las órdenes de evacuación “carecen de garantías de seguridad, alojamiento adecuado o regreso una vez que terminen las hostilidades para quienes se ven obligados a reubicarse”.

La oficial superior de comunicaciones de la UNRWA, Louise Wateridge, describió su viaje a través de Khan Younis este lunes en una publicación en X.

“Hasta donde se puede ver, refugios improvisados, familias que recogen agua, niños que buscan en la basura cosas para comer, vender o quemar para cocinar”, escribió.