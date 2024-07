Grupos y calendario del baloncesto en los Juegos Olímpicos de París 2024

Así funciona el comedor de los Juegos Olímpicos en París 2:39 (CNN Español) -- El baloncesto de los Juegos Olímpicos de París 2024 ya tiene todo listo para dar inicio a las actividades, tanto en la rama femenina como en la masculina. En ambas ramas, se contará con tres grupos de cuatro equipos cada uno; es decir, en total son 12 selecciones masculinas y 12 selecciones femeninas las que jugarán en París 2024. Mientras que los 12 equipos femeninos ya estaban definidos desde que se realizó el sorteo de la fase de grupos en marzo, el cuadro de 12 selecciones masculinas se acaba de completar el domingo 7 de julio con las finales del Preolímpico de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA, por sus siglas en inglés). Calendario de los Juegos Olímpicos de París 2024: horarios, competiciones y fechas El d7 de julio se jugaron cuatro finales del preolímpico masculino para definir los últimos cuatro boletos a París. Las selecciones que ganaron y que jugarán los Juegos Olímpicos de 2024 son España, Puerto Rico, Grecia y Brasil. Con esto, es solo cuestión de tiempo para disfrutar del baloncesto en París. publicidad Grupos y calendario del baloncesto de París 2024 Baloncesto masculino Las 12 selecciones clasificadas a los Juegos Olímpicos están distribuidas en tres grupos: Grupo A Australia

Grecia

Canadá

España Australia vs. España - sábado 27 de julio - 11 a.m. de París (5 a.m. ET/Miami) Grecia vs. Canadá - sábado 27 de julio - 9 p.m. de París (3 p.m. ET) España vs. Grecia - martes 30 de julio - 11 a.m. de París (5 a.m. ET) Canadá vs. Australia - martes 30 de julio - 1:30 p.m. de París (7:30 a.m. ET) Australia vs. Grecia - viernes 2 de agosto - 1:30 p.m. de París (7:30 a.m. ET) Canadá vs. España - viernes 2 de agosto - 5:15 p.m. de París (11:15 a.m. ET) Grupo B Francia

Alemania

Japón

Brasil Alemania vs. Japón - sábado 27 de julio - 1:30 p.m. de París (7:30 a.m. ET) Francia vs. Brasil - sábado 27 de julio - 5:15 p.m. de París (11:15 a.m. ET) Japón vs. Francia - martes 30 de julio - 5:15 p.m. de París (11:15 a.m. ET) Brasil vs. Alemania - martes 30 de julio - 9 p.m. de París (3 p.m. ET) Japón vs. Brasil - viernes 2 de agosto - 11 a.m. de París (5 a.m. ET) Francia vs. Alemania - viernes 2 de agosto - 9 p.m. de París (3 p.m. ET) Grupo C Serbia

Sudán del Sur

Puerto Rico

Estados Unidos Sudán del Sur vs. Puerto Rico - domingo 28 de julio - 11 a.m. de París (5 a.m. ET) Serbia vs. Estados Unidos - domingo 28 de julio - 5:15 p.m. de París (11:15 a.m. ET) Puerto Rico vs. Serbia - miércoles 31 de julio - 5:15 p.m. de París (11:15 a.m. ET) Estados Unidos vs. Sudán del Sur - miércoles 31 de julio - 9 p.m. de París (3 p.m. ET) Puerto Rico vs. Estados Unidos - sábado 3 de agosto - 5:15 p.m. de París (11:15 a.m. ET) Serbia vs. Sudán del Sur - sábado 3 de agosto - 9 p.m. de París (3 p.m. ET) Stage is set. Are you ready? 🔥 #Paris2024 x #FIBAOQT pic.twitter.com/qIT4vy4kmd — FIBA (@FIBA) July 8, 2024 Cada selección jugará tres partidos en la fase de grupos (contra sus tres rivales en el grupo). Cuando todos los equipos hayan jugado sus tres partidos de grupos, se clasificarán a los cuartos de final de París 2024 los dos mejores de cada sector y, además, habrá dos boletos más para los mejores terceros lugares de toda la fase de grupos. Baloncesto femenino Para el baloncesto de mujeres, el formato es exactamente que el de los hombres: 12 selecciones ubicadas en tres grupos. Las dos mejores selecciones de cada grupo y los dos mejores terceros lugares de toda la fase de grupos tienen un lugar en la fase de cuartos de final de París 2024. Grupo A Serbia

España

China

Puerto Rico España vs. China - domingo 28 de julio - 1:30 p.m. de París (7:30 a.m. ET) Serbia vs. Puerto Rico - domingo 28 de julio - 9 p.m. de París (3 p.m. ET) Puerto Rico vs. España - miércoles 31 de julio - 11 a.m. de París (5 a.m. ET) China vs. Serbia - miércoles 31 de julio - 1:30 p.m. de París (7:30 a.m. ET) China vs. Puerto Rico - sábado 3 de agosto - 11 a.m. de París (5 a.m. ET) Serbia vs. España - sábado 3 de agosto - 1:30 p.m. de París (7:30 a.m. ET) Grupo B Canadá

Nigeria

Australia

Francia Nigeria vs. Australia - lunes 29 de julio - 11 a.m. de París (5 a.m. ET) Canadá vs. Francia - lunes 29 de julio - 5:15 p.m. de París (11:15 a.m. ET) Australia vs. Canadá - jueves 1 de agosto - 1:30 p.m. de París (7:30 a.m. ET) Francia vs. Nigeria - jueves 1 de agosto - 5:15 p.m. de París (11:15 a.m. ET) Canadá vs. Nigeria - domingo 4 de agosto - 1:30 p.m. de París (7:30 a.m. ET) Australia vs. Francia - domingo 4 de agosto - 9 p.m. de París (3 p.m. ET) Grupo C Alemania

Estados Unidos

Japón

Bélgica Alemania vs. Bélgica - lunes 29 de julio - 1:30 p.m. de París (7:30 a.m. ET) Estados Unidos vs. Japón - lunes 30 de julio - 9 p.m. de París (3 p.m. ET) Japón vs. Alemania - jueves 1 de agosto - 11 a.m. de París (5 a.m. ET) Bélgica vs. Estados Unidos - jueves 1 de agosto - 9 p.m. de París (3 p.m. ET) Japón vs. Bélgica - domingo 4 de agosto - 11 a.m. de París (5 a.m. ET) Alemania vs. Estados Unidos - domingo 4 de agosto - 5:15 p.m. de París (11:15 a.m. ET) Allez! 🔜 🇫🇷 The Women's Olympic Basketball groups are set for #Paris2024! 🔥 pic.twitter.com/0osYCk2oh2 — FIBA (@FIBA) March 19, 2024