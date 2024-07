La persistente ola de calor en Estados Unidos bate nuevos récords, causa muertes en el oeste y se apodera del este

Altas temperaturas e incendios forestales en California 2:51

Los Angeles (AP) -- Una larga ola de calor que ya ha batido récords anteriores en todo EE.UU. persistió este domingo, horneando partes del oeste con temperaturas peligrosas que causaron la muerte de un motociclista en el Valle de la Muerte y, mantuvo el este caliente y húmedo.

Una advertencia de calor excesivo —la alerta más alta del Servicio Meteorológico Nacional— estaba en vigor para unos 36 millones de personas, o alrededor del 10% de la población, dijo el meteorólogo del NWS Bryan Jackson. Decenas de localidades del oeste y el noroeste del Pacífico igualaron o batieron récords de calor anteriores.

Muchas zonas del norte de California superaron los 43,3°C, y la ciudad de Redding alcanzó el récord de 48,3°C. Phoenix estableció este domingo un nuevo récord diario de temperatura mínima más cálida: nunca bajó de 33,3°C.

Este sábado y domingo se registraron una temperatura máxima de 54°C en el Parque Nacional del Valle de la Muerte, en el este de California, donde un visitante murió el sábado por exposición al calor y otra persona fue hospitalizada, según las autoridades.

Los dos visitantes formaban parte de un grupo de seis motociclistas que recorrían la zona de Badwater Basin en medio de un clima abrasador, dijo el parque en un comunicado.

La persona fallecida no ha sido identificada. El otro motorista fue trasladado a un hospital de Las Vegas por una "grave enfermedad causada por el calor", según el comunicado. Debido a las altas temperaturas, los helicópteros médicos de emergencia no pudieron responder, ya que las aeronaves generalmente no pueden volar con seguridad a más de 49°C, dijeron las autoridades.

Los otros cuatro miembros del grupo fueron atendidos en el lugar de los hechos.

"Aunque es un momento muy emocionante para experimentar temperaturas que podrían batir récords mundiales en el Valle de la Muerte, recomendamos a los visitantes que elijan sus actividades con cuidado y eviten pasar periodos prolongados fuera de un vehículo o edificio con aire acondicionado cuando las temperaturas son tan altas", dijo el superintendente del parque, Mike Reynolds.

El Valle de la Muerte ha alcanzado o superado los 51°C todos los días desde el 4 de julio y se espera que la racha continúe hasta el sábado.

Las autoridades advirtieron de que las enfermedades y lesiones causadas por el calor son acumulativas y pueden acumularse a lo largo de un día o varios.

"Además de no poder refrescarse mientras se conduce debido a las altas temperaturas del aire ambiente, experimentar el Valle de la Muerte en moto cuando hace este calor es un reto adicional por el pesado equipo de seguridad necesario para reducir las lesiones durante un accidente", dice el comunicado del parque.

Las altas temperaturas no afectaron a Chris Kinsel, un visitante del Valle de la Muerte que dijo que era "como el día de Navidad para mí" estar allí en un día de récord. Kinsel dijo que él y su esposa suelen venir al parque durante el invierno, cuando todavía hace bastante calor, pero eso no es nada comparado con estar en uno de los lugares más calurosos de la Tierra en julio.

"Para mí, ir al Valle de la Muerte en verano siempre ha sido un sueño hecho realidad. Durante casi toda mi vida he querido venir aquí en verano", dijo Kinsel, que visitaba la zona de Badwater Basin del Valle de la Muerte desde Las Vegas.

Kinsel dijo que planeaba ir al centro de visitantes del parque para hacerse una foto junto al cartel digital que muestra la temperatura actual.

Al otro lado del desierto, en Nevada, Natasha Ivory llevó a cuatro de sus ocho hijos a un parque acuático en Mount Charleston, a las afueras de Las Vegas, que este domingo marcó un récord de 49°C.

"Se lo están pasando en grande", dijo Ivory a Fox5 Vegas. "Yo también me voy a mojar. Hace demasiado calor para no hacerlo".

Jill Workman Anderson también estuvo en Mount Charleston. Allí sacó a su perro a dar un corto paseo para disfrutar de la vista.

"Podemos mirar hacia fuera y ver el desierto", dijo. "Además, hacía 15°C menos que en el noroeste de Las Vegas, donde vivimos".

Las Vegas alcanzó un máximo histórico de 49°C, lo que llevó a la oficina local del Servicio Meteorológico Nacional a compartir fotos de galletas cociéndose en un coche y lápices de colores derritiéndose.

La ciudad ha registrado temperaturas por encima de los 43°C durante cinco días consecutivos y se espera que la racha continúe al menos hasta este domingo, lo que supondría la racha más larga de días por encima de los 43°C que Las Vegas haya visto jamás.

Las temperaturas de tres dígitos fueron comunes en todo Oregón, donde se batieron varios récords, incluido el de Salem, donde este domingo se alcanzaron los 39°C, superando la marca de 37°C establecida en 1960. En la costa este, más húmeda, se registraron temperaturas superiores a los 38 grados, aunque no hubo avisos de calor excesivo para este domingo.

"Bebe mucho líquido, permanece en una habitación con aire acondicionado, aléjate del sol y vigila a tus familiares y vecinos", dice un aviso del servicio meteorológico para la zona de Baltimore. "Los niños pequeños y las mascotas no deben dejarse solos en los vehículos bajo ninguna circunstancia".

Se baten récords de calor en el suroeste

Raras advertencias de calor se extendieron incluso en elevaciones más altas, incluyendo alrededor del lago Tahoe, en la frontera de California y Nevada, con el servicio meteorológico en Reno, Nevada, advirtiendo de "importantes impactos de riesgo de calor, incluso en las montañas".

"¿De cuánto calor estamos hablando? Bueno, las temperaturas altas en todo (el oeste de Nevada y el noreste de California) no bajarán de 38°C hasta el próximo fin de semana", publicó el servicio en línea. "Y desafortunadamente, tampoco habrá mucho alivio durante la noche".

Más máximas extremas están en el pronóstico cercano, incluyendo posiblemente 54°C grados alrededor de mediados de semana en Furnace Creek, California, en el Valle de la Muerte. La temperatura más alta jamás registrada oficialmente en la Tierra fue de 56,6°C en julio de 1913 en el Valle de la Muerte, aunque algunos expertos discuten esa medición y dicen que el verdadero récord fue de 54°C, registrado allí en julio de 2021.

Tracy Housley, natural de Manchester, Inglaterra, dijo que decidió conducir desde su hotel en Las Vegas hasta el Valle de la Muerte después de escuchar en la radio que las temperaturas podrían acercarse a niveles récord.

"Simplemente pensamos, vamos a estar allí para eso", dijo Housley este domingo. "Vamos a vivir la experiencia".

Empiezan a acumularse las muertes

En el condado de Maricopa, en Arizona, donde se encuentra Phoenix, se han producido al menos 13 muertes confirmadas relacionadas con el calor este año, junto con más de 160 muertes sospechosas de estar relacionadas con el calor que aún se están investigando, según un informe reciente.

Esta cifra no incluye la muerte de un niño de 10 años la semana pasada en Phoenix, que sufrió un "episodio médico relacionado con el calor" mientras practicaba senderismo con su familia en South Mountain Park and Preserve, según la policía.

La crisis climática aviva el calentamiento del planeta

Junio fue el duodécimo mes consecutivo en el que la temperatura media mundial fue al menos 1,5 grados centígrados —casi 35 grados Fahrenheit— más cálida que en la época preindustrial, según los nuevos datos de Copernicus, el servicio de vigilancia climática de la Unión Europea.

El mes de junio de este año fue 1,5 grados centígrados más cálido que la media de los meses anteriores a la industrialización, cuando los seres humanos empezaron a quemar grandes cantidades de combustibles fósiles que calentaban el planeta. En los últimos 12 meses, el mundo ha sido, de media, 1,64 grados centígrados más caluroso que en la época preindustrial.

Además, el mundo registró el decimotercer mes consecutivo de calor récord, lo que significa que el mes de junio pasado fue el más caluroso de la historia, y que todos los meses anteriores también fueron los más calurosos de la historia. El fenómeno natural de El Niño contribuyó al calor récord, pero el cambio climático a largo plazo ha sido el principal impulsor del aumento de la temperatura durante el año pasado, según han demostrado análisis anteriores de Copernicus.

Junio, que marca el inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico, ha sido también el quinto mes consecutivo en el que las temperaturas oceánicas han batido récords mensuales, según Copernicus.

"Esto es más que una rareza estadística y pone de relieve un cambio importante y continuo en nuestro clima", declaró Carlo Buontempo, director de Copernicus. "Aunque esta racha de extremos termine en algún momento, es inevitable que se batan nuevos récords a medida que el clima siga calentándose. Esto es inevitable, a menos que dejemos de añadir GEI (gases de efecto invernadero) a la atmósfera y a los océanos."

En virtud del Acuerdo de París de 2015, los países acordaron limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados, pero preferiblemente a 1,5 grados. Aunque el objetivo de París se refiere al calentamiento a lo largo de décadas, y no de un solo mes o año, los científicos afirman que los sucesivos meses en los que se superan los 1,5 grados de calentamiento indican que el mundo se está acercando al umbral a largo plazo.

Según la ciencia, algunos ecosistemas de la Tierra alcanzarán puntos de inflexión de los que será difícil o imposible recuperarse una vez superado el umbral de 1,5 grados. Muchos otros ecosistemas y especies tendrán dificultades para adaptarse a un calentamiento cercano a los 2 grados.

-- Robert Shackelford, Rachel Ramirez y Angela Dewan de CNN han contribuido a este reportaje.