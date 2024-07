Comer zanahorias puede ser una forma sencilla de obtener nutrientes beneficiosos, según los nutricionistas

¿Cuántas porciones de frutas al día son necesarias? 1:11

(CNN) -- Las verduras son excelentes no solo por su versatilidad (se pueden comer crudas o cocidas, enteras o picadas), sino también por sus beneficios para la salud. Sin embargo, quienes buscan incorporar más verduras a su dieta capaz pasan por alto a una en particular.

Comer tres porciones de zanahorias baby a la semana puede proporcionar un impulso significativo de nutrientes importantes que se encuentran en las verduras de raíz de color naranja, según un nuevo estudio inédito presentado el 30 de junio en Chicago en Nutrition 2024, la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Nutrición.

Encuestas realizadas por separado en 2015 y 2019 revelaron que solo 1 de cada 10 adultos estadounidenses consumía las 2 o 3 tazas de verduras recomendadas por día, según un informe de 2022 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) sobre el consumo de frutas y verduras. Esa estadística inspiró a la autora principal del estudio, Mary Harper Simmons, y a sus colegas a investigar una solución sencilla que pudiera aumentar la ingesta semanal de verduras de una persona.

“(Las zanahorias baby) son fáciles de llevar, quedan geniales con cosas como salsa ranch o hummus. Incluso he visto gente que las moja en mantequilla de maní. A algunas personas les gustan así”, dijo Simmons, estudiante de posgrado en nutrición en la Universidad Samford en Alabama. “Me gustaría mostrarle a la gente que es posible mejorar la salud con pequeños cambios (…) No tiene por qué ser un cambio drástico de la noche a la mañana”.

Para el estudio, una porción de zanahorias baby (cortadas en trozos más pequeños y que se venden comúnmente en los supermercados) contenía entre 8 y 12 zanahorias, el equivalente a 100 gramos o media taza, añadió Simmons.

El estudio aún no publicado analizó a 60 adultos jóvenes a quienes se les asignó o bien comer porciones de zanahorias tres veces por semana, o no comer zanahorias y en su lugar tomar un suplemento multivitamínico, o consumir una combinación de zanahorias y multivitamínico, o no consumir ni zanahorias ni suplemento como grupo de control.

Después de cuatro semanas, los investigadores encontraron que aquellos que comieron zanahorias tuvieron un aumento del 10,8% en los carotenoides en su piel, antioxidantes naturales que tienen beneficios para la salud, como prevenir la inflamación y promover la salud del corazón, según la Clínica Cleveland.

Además, los investigadores descubrieron que quienes solo tomaron el multivitamínico (que contiene el mismo carotenoide presente en las zanahorias) no notaron ningún cambio en los niveles de carotenoides. Pero quienes consumieron zanahorias y el suplemento notaron mayores beneficios y aumentaron sus niveles de carotenoides en la piel en un 21,6 %.

“La gente podría pensar: ‘Oye, estoy tomando un suplemento multivitamínico (con eso debería bastar)’, pero eso por sí sólo no aumentó la acumulación de carotenoides. Fue una combinación la que pareció aumentarla”, dijo el Dr. Suresh Mathews, el investigador principal del nuevo estudio y profesor y director del departamento de nutrición y dietética de Samford.

“La filosofía de “primero la comida” siempre funciona, pero para las poblaciones que no pueden consumir alimentos únicamente o que tienen limitaciones, la combinación de alimentos y suplementos parece tener un efecto aún mayor en este caso”, añadió.

Los beneficios de comer zanahorias y otras verduras

“El consumo elevado de verduras se asocia a todo tipo de efectos positivos para la salud: el riesgo de todo tipo de enfermedades crónicas se reduce con un mayor consumo de frutas y verduras”, afirmó el Dr. Sander Kersten, director de la división de ciencias nutricionales y profesor de la cátedra Schleifer Family de la Universidad de Cornell, que no participó en el nuevo estudio. Según los CDC, comer verduras puede proteger contra las enfermedades cardíacas, algunos tipos de cáncer, la diabetes y la obesidad.

Pero las zanahorias y otras verduras de tonos anaranjados y rojos, como la calabaza y la batata, son únicas porque tienen un alto contenido de betacaroteno, el carotenoide que el cuerpo convierte en vitamina A, dijo Kersten. Las verduras de hojas verdes oscuras, como la espinaca y la col rizada, también tienen un alto contenido de betacaroteno, agregó.

Según los Institutos Nacionales de Salud, la vitamina A es importante para mantener el corazón, los pulmones y otros órganos sanos y también para apoyar varias funciones corporales. La deficiencia de vitamina A no es común en Estados Unidos, pero las personas deberían tratar de comer frutas y verduras para aprovechar los beneficios de los alimentos naturales bajos en calorías y ricos en fibra, dijo Kersten.

El consumo de verduras de los jóvenes adultos

Si bien un recordatorio para incluir verduras en una dieta saludable es bueno para todos, Simmons dijo que el mensaje es particularmente importante cuando se trata de adultos jóvenes.

Según el informe de los CDC de 2022, alrededor del 7 % de los adultos de entre 18 y 30 años comen la cantidad recomendada de verduras, mientras que una Evaluación Nacional de Salud Universitaria de 2023 de la Asociación Estadounidense de Salud Universitaria encontró que aproximadamente 1 de cada 4 estudiantes universitarios encuestados dijo que comía tres o más porciones de verduras por día.

“Escuchamos lo que les decimos a los niños: ‘Come el arcoíris’, y creo que eso es válido para cualquier edad”, dijo Simmons. “Es bueno tener una variedad de colores en el plato, y si no puede ser cada vez que comes, al menos tener una variedad a lo largo del día y de la semana es definitivamente muy beneficioso para obtener todos esos nutrientes clave que nuestro cuerpo necesita para funcionar”.