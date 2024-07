Sin lugar para la intimidad: Airbnb fracasa al no proteger a sus huéspedes de las cámaras ocultas

(CNN) -- Era una demanda más interpuesta por otra víctima cuyas vacaciones llenas de diversión se convirtieron en una pesadilla voyeurista: una mujer fue grabada en secreto desnudándose en una propiedad de alquiler, sus imágenes se almacenaron en la computadora de un presunto depredador sexual acusado de espiar a los inquilinos desprevenidos durante años.

Airbnb, una de las mayores empresas de alquiler a corto plazo del mundo, ya había experimentado este tipo de situaciones. Normalmente, la empresa trata de resolver los casos de cámaras ocultas de forma rápida y confidencial.

Pero este caso se desarrolló de forma diferente.

Un representante de Airbnb que testificó en una declaración judicial a principios del año pasado ofreció una rara visión del problema de las cámaras ocultas de la empresa: Airbnb ha generado decenas de miles de incidencias de atención al cliente relacionadas con dispositivos de vigilancia en la última década.

Durante las horas que duró la declaración, el empleado de Airbnb también reveló que cuando un huésped se queja de una cámara oculta, la empresa no avisa a la policía, ni siquiera cuando se trata de un menor. Sin embargo, la empresa puede ponerse en contacto con los anfitriones en relación con las quejas como parte de las investigaciones internas, una medida que, según los expertos en aplicación de la ley, podría obstaculizar las investigaciones penales porque da tiempo a los sospechosos para destruir pruebas.

Una investigación de CNN descubrió que Airbnb no protege sistemáticamente a sus huéspedes a pesar de saber que las cámaras ocultas son una preocupación persistente en su sector. Las estrategias corporativas de Airbnb, además, se han dirigido a evitar la regulación del mercado de alquiler a corto plazo para permitir a la empresa distanciarse de la responsabilidad de la seguridad y privacidad de los huéspedes.

La policía ha recuperado miles de imágenes de anfitriones de alquileres de corta duración. Cámaras ocultas colocadas en dormitorios y cuartos de baño muestran a los huéspedes durante sus momentos más privados: cambiándose de ropa, estando con sus hijos, incluso manteniendo relaciones sexuales, según la revisión de CNN de los registros judiciales y policiales, así como entrevistas con casi dos docenas de huéspedes que encontraron dispositivos de vigilancia en propiedades de alquiler a corto plazo o a los que la policía informó de que habían sido grabados en secreto.

Las víctimas dicen que viven bajo la sombra del miedo a que esos momentos privados se conviertan en material de consumo en Internet.

"No se trata de mi número de la Seguridad Social ni de mi dirección de correo electrónico. Este es mi cuerpo desnudo", dijo una mujer cuyo anfitrión la grabó en secreto teniendo relaciones sexuales con su marido en una casa de campo en Texas.

Airbnb declinó la solicitud de entrevista de CNN. Sin embargo, en una declaración escrita, un portavoz dijo que las quejas por cámaras ocultas son raras, pero cuando ocurren "tomamos medidas apropiadas y rápidas, que pueden incluir la eliminación de anfitriones y listados que violan la política".

El portavoz añadió que "las políticas de confianza y seguridad de Airbnb lideran el sector del alquiler vacacional e incluyen la comprobación de los antecedentes de los anfitriones y huéspedes residentes en Estados Unidos".

CNN descubrió que algunas de las políticas promocionadas por Airbnb van acompañadas de importantes cláusulas de exención de responsabilidad.

El sitio web de la empresa, por ejemplo, dice a los usuarios que no deben confiar en que sus comprobaciones de antecedentes identifiquen "todas las condenas penales pasadas o registros de delincuentes sexuales... u otras banderas rojas".

E incluso si Airbnb descubre que un usuario tiene antecedentes penales, las condenas por "asesinato, terrorismo, violación o abuso sexual de menores" no suponen automáticamente una exclusión en virtud de la política de la empresa.

El "salvaje Oeste"

Brian Chesky estaba desempleado cuando a él y a su compañero de departamento se les ocurrió la idea de Airbnb en 2007, mientras luchaban por pagar el alquiler en San Francisco. Por US$ 80 la noche, abrieron su casa a tres viajeros, ofreciéndoles colchones inflables, desayuno y Wi-Fi. Llamaron a su empresa Air Bed and Breakfast. Trece años después, la empresa salió a bolsa en la mayor OPI de 2020, con una valoración de US$ 47.000 millones.

En la actualidad, Airbnb --cuya valoración es superior a la de Hyatt Hotels Corporation y Marriott International juntas-- sigue persiguiendo los beneficios de ser una cadena hotelera internacional al tiempo que asume pocos de los costos o responsabilidades.

A diferencia de los hoteles, Airbnb no controla las propiedades que anuncia ni emplea personal in situ como guardias de seguridad, recepcionistas o profesionales de la limpieza. En su lugar, deja en manos de los anfitriones los costos de mantenimiento y protección de los alquileres a corto plazo.

Y, mientras que los hoteles pueden ser considerados legalmente responsables de los huéspedes perjudicados en su propiedad, Airbnb a menudo no lo es. De hecho, Airbnb ha luchado contra esa responsabilidad en los tribunales, alegando que tiene poco control sobre lo que ocurre en sus alojamientos, a pesar de recaudar aproximadamente el 17% de cada reserva.

El multimillonario sector de los alquileres a corto plazo pinta un panorama de color de rosa con anuncios que destacan cómo compartir casa mejora la conexión humana y ofrece espacios íntimos y privados a los viajeros ocupados.

Sin embargo, los delitos violentos y la prostitución, así como las muertes de viajeros, han obligado a Airbnb y a sus competidores a estar repetidamente en el punto de mira internacional.

Uno de los problemas de seguridad que Airbnb y el resto del mercado de alquileres a corto plazo no han tenido en cuenta son las cámaras ocultas. Airbnb conoce el problema desde hace al menos una década y lo ha notificado repetidamente a sus accionistas en los informes anuales desde que la empresa empezó a cotizar en bolsa.

"Éramos conscientes de ello, nos llegaban muchos casos", afirma un antiguo empleado de Airbnb que pidió permanecer en el anonimato debido a un acuerdo de confidencialidad con la empresa. El empleado, cuyo equipo se ocupaba de cuestiones de seguridad y privacidad, dijo que las cámaras ocultas eran una de las principales preocupaciones del grupo.

A pesar de esas preocupaciones, la empresa permitió durante años la videovigilancia por parte de los anfitriones en las zonas comunes, si las cámaras se revelaban a los huéspedes.

Chloe LeBrument, que viajó a London, Ontario el verano pasado con su prometido para asistir a un festival de música, encontró una cámara oculta en un cargador en el dormitorio de un alojamiento de Airbnb.

"Estoy segura de que muchas, muchas personas salieron de la habitación sin tener ni idea de que... habían sido grabadas", dijo LeBrument, cuyo anfitrión ha sido acusado penalmente de voyeurismo. LeBrument dijo sentirse enfadada y decepcionada por la experiencia.

"Me sentí realmente asqueada", dijo.

En enero, CNN empezó a ponerse en contacto con antiguos empleados de Airbnb para preguntarles por las cámaras ocultas en ese sector. A principios de marzo, Saturday Night Live se burló de la omnipresencia de este problema en un sketch. Poco más de una semana después, la empresa anunció que prohibiría todas las cámaras en interiores a partir del 30 de abril. La empresa no dijo nada sobre cómo obligaría a los anfitriones a cumplir las normas.

"Puedes tener todas estas grandes reglas, pero si nadie está comprobando que las reglas se están cumpliendo... sigue siendo una especie de salvaje Oeste", dijo la abogada Bianca Zuniga-Goldwater, que representa a varias víctimas de cámaras ocultas en demandas contra Airbnb y Vrbo.

CNN revisó más de una docena de investigaciones policiales y demandas en todo Estados Unidos en las que se vieron implicadas al menos 75 víctimas y descubrió que Airbnb suele actuar con rapidez para contener las quejas de los usuarios y resolverlas fuera de los tribunales.





Una abogada dijo a CNN que Airbnb llegó a un acuerdo durante una llamada telefónica después de que ella les avisara de que iba a presentar una demanda en nombre de un huésped que dijo haber encontrado una cámara oculta en su habitación en un alquiler de Airbnb.

Airbnb trata de obligar a los denunciantes a someterse a arbitraje, un proceso que oculta los casos a la vista del público, según seis abogados que representaron a clientes en casos contra la plataforma de alquiler a corto plazo. Cuando se llega a un acuerdo, Airbnb ha exigido a los usuarios que firmen acuerdos de confidencialidad, que les prohíben discutir los detalles del mismo.

Airbnb dijo a CNN que el uso del arbitraje y los acuerdos de confidencialidad son prácticas habituales en el sector.

Un hombre, que fue grabado manteniendo relaciones sexuales con su mujer en un alquiler de Airbnb y recibió un acuerdo económico de la empresa, dijo que se sintió "sucio" al firmar un acuerdo de confidencialidad. "Nos amordazaron", dijo.

La declaración ordenada por el tribunal el año pasado, que formaba parte de un caso en curso contra Airbnb y de la que no se había informado anteriormente, debería haber detallado el alcance del problema de las cámaras ocultas de la empresa.

La empresa, a través de su representante, debía cumplir una orden judicial para cuantificar cuántas quejas o denuncias habían presentado a Airbnb personas que habían sido grabadas por dispositivos de vigilancia desde el 1 de diciembre de 2013.

La representante de Airbnb acudió a la mesa con una cifra. Su testimonio reveló que la empresa generó 35.000 incidencias de atención al cliente sobre dispositivos de vigilancia en la década anterior.

En la declaración, la representante de Airbnb trató de restar importancia al número de incidencias, declarando que podrían reflejar casos como el mal funcionamiento de la cámara del timbre de la puerta o una tableta con capacidades de grabación dejada sobre una mesa de café. La representante no proporcionó ninguna estadística que detallara el número de reclamaciones que sugirió que eran inocuas entre las 35.000 entradas.

El portavoz de Airbnb dijo a CNN que una sola denuncia podía crear varias incidencias. La compañía declinó especificar cuántas reclamaciones únicas ha habido.

CNN se puso en contacto con más de 130 antiguos empleados de Airbnb que se ocupaban de cuestiones de seguridad. De los 24 que respondieron, casi la mitad dijeron que no podían hablar de su experiencia debido a acuerdos de confidencialidad con la empresa. Los pocos que accedieron a ser entrevistados dijeron que una de las preocupaciones más comunes que escucharon provenía de huéspedes que temían estar siendo grabados clandestinamente.

"Nunca recibí una llamada por un timbre", dijo un exempleado.

"El momento más aterrador de mi vida" en Comfort, Texas

David Wyzynajtys y su novia nunca habían utilizado Airbnb antes de reservar un fin de semana romántico en julio de 2021. Cuando la pareja vio una propiedad remota en Texas Hill Country con numerosas reseñas positivas y un anfitrión que se había ganado el codiciado estatus de "superanfitrión" de Airbnb, la reservaron.

Pero cuando llegaron a la cabaña de Comfort, Texas y se cambiaron para pasar la noche, Wyzynajtys se dio cuenta de algo que lo aterrorizó: una cámara oculta conectada a la pared y apuntando directamente a la cama.

"Fue el momento más aterrador de mi vida", recuerda Wyzynajtys.

Wyzynajtys y su pareja abandonaron frenéticamente la propiedad y condujeron casi 16 kilómetros por una carretera oscura y sinuosa para registrarse en un hotel. Desconcertados, se pusieron en contacto con Airbnb a través del chat de atención al cliente para pedir que alguien les llamara.

Nadie lo hizo.

En cambio, la pareja recibió un mensaje de chat en la aplicación de Airbnb esa misma noche.

Según los registros judiciales, un representante de Airbnb pidió permiso para informar de su queja al anfitrión, un hombre llamado A. Jay Allee. "¿Te importa si nos ponemos en contacto con el anfitrión para conocer su versión de la historia?". Wyzynajtys recuerda que le preguntó el representante de Airbnb en el mensaje.

La pareja estaba temerosa de Allee: les preocupaba que pudiera estar observándoles a través de una transmisión en directo mientras descubrían el dispositivo y se apresuraban a marcharse. Para evitar un enfrentamiento, Wyzynajtys denegó la solicitud de Airbnb.

Wyzynajtys dijo que Airbnb fue "totalmente negligente o no se preocupó en absoluto".

Al día siguiente, Wyzynajtys se puso en contacto con las autoridades.

La policía obtuvo una orden de registro y allanó la propiedad de Allee, confiscando teléfonos móviles, computadoras y la cámara, que Allee había estado utilizando para grabar a los huéspedes durante gran parte de un año. Entre las más de 2.000 imágenes recuperadas, la policía identificó a más de 30 víctimas, entre ellas varios menores. Muchos huéspedes que reservaron la misma propiedad a través de Airbnb o Vrbo fueron captados en diversos grados de desnudez. Algunos fueron grabados manteniendo relaciones sexuales.

Allee fue acusado posteriormente de 15 cargos de grabación visual invasiva y se declaró culpable de seis de ellos.

Trece personas que se alojaron en la casa de Allee, entre ellas dos menores, demandaron a Airbnb ante un tribunal estatal de California en julio de 2022. Airbnb llegó a un acuerdo con los demandantes seis meses después. Una demanda contra Vrbo, interpuesta por tres parejas que se alojaron en la propiedad de Allee y que fueron grabadas manteniendo relaciones íntimas con sus parejas, está en curso.

Allee tenía el estatus de superanfitrión de Airbnb. Este rango, otorgado por el algoritmo de la empresa, proporciona mayor visibilidad y potencial de ingresos, según el sitio web de Airbnb. En la plataforma de Vrbo, fue designado de forma similar como "anfitrión premier".

Una de las víctimas de Allee dijo que el estatus de superanfitrión era una de las razones por las que él y su familia habían elegido la propiedad para su escapada de fin de semana.

"En cierto modo da a entender que mucha gente tiene buenas experiencias allí", dijo la víctima, que pidió no ser nombrada por motivos de privacidad.

Algunas de las víctimas que hablaron con CNN dejaron reseñas positivas de sus estancias, alimentando así el algoritmo para elevar el estatus de un anfitrión, solo para enterarse más tarde por las autoridades de que habían sido grabadas en secreto.

"Gracias por compartir tu hermoso rancho con nosotros", escribió una de las víctimas de Allee, que fue grabada teniendo relaciones sexuales con su pareja, en una reseña de Vrbo después de su estancia en 2020. "Pasamos un tiempo increíble para nuestro aniversario. Disfrutamos alimentando a los animales y sentados junto al fuego por la noche simplemente disfrutando del silencio. Volveremos a alojarnos aquí".

Un portavoz de Vrbo señaló que la compañía prohíbe cualquier cámara que capture el interior de una propiedad y que "la confianza y la seguridad son parte del legado de Vrbo". Vrbo no respondió a preguntas sobre Allee o sus políticas.

El teniente Butch Matjeka, de la oficina del sheriff del condado de Kendall, notificó a Airbnb su investigación sobre Allee en octubre de 2021, según consta en los registros policiales. Casi dos meses después, y cinco meses después de que Wyzynajtys encontrara la cámara, el anuncio de Allee seguía activo en el sitio de Airbnb, según una demanda contra la compañía.

"Desde el punto de vista de la aplicación de la ley, si te digo que estoy investigando, debes dejar de ofrecer el alojamiento de esa persona en tu sitio hasta el resultado de mi investigación", dijo Matjeka.

Las normativas son "malas para el negocio"

A principios de este año, los legisladores de la Unión Europea acordaron una normativa pionera para regular el sector del alquiler a corto plazo. Las nuevas normas exigirán el registro de los anfitriones, el intercambio de datos por parte de la empresa y el control de calidad de los anuncios. Airbnb calificó la normativa de "momento decisivo" para el sector y elogió el enfoque comunitario.

Sus elogios públicos contradicen el hecho de que Airbnb ha luchado contra las ciudades europeas por intentar regular el sector, dijo Kim van Sparrentak, miembro del Parlamento Europeo, que impulsó la legislación a través del órgano de gobierno.

"Airbnb es similar a otras empresas de economía colaborativa: a nivel municipal eso significa presentar demandas tan pronto como se propone cualquier regulación", dijo, refiriéndose a la estrategia de la empresa de luchar contra las regulaciones en los tribunales.

En Estados Unidos no existe una normativa federal similar. En cambio, corresponde a los gobiernos locales regular este sector en rápido crecimiento. En las ciudades que han conseguido introducir normativas, como exigir a los anfitriones que se registren ante las autoridades locales, a veces ha sido difícil conseguir el cumplimiento de Airbnb. Algunas de esas normativas podrían ayudar en las investigaciones penales.

Cuando la ciudad de Nueva York promulgó el año pasado una ley que obliga a los anfitriones a registrarse ante la ciudad y prohíbe a las plataformas procesar transacciones para los anfitriones que no cumplan, Airbnb respondió presentando una demanda que calificaba las medidas de "extremas y opresivas" y dijo que las restricciones causarían a la compañía un "daño irreparable".

"Es malo para el negocio que sigan las regulaciones", dijo Murray Cox, quien dirige la organización de vigilancia sin fines de lucro Inside Airbnb. Cumplir con las reglas, dijo, a menudo significa excluir negocios de la plataforma de Airbnb, lo que reduce el resultado final de la compañía. "Se trata de codicia corporativa".

El arma legal elegida por Airbnb en su lucha contra la normativa, y al menos en un caso contra una huésped que alegó haber sufrido lesiones durante su estancia en un alquiler de Airbnb, se deriva de una ley de hace décadas conocida como Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones. Esta ley, a menudo esgrimida como defensa por gigantes tecnológicos como Facebook y X, establece que las plataformas no pueden ser consideradas responsables de los contenidos publicados por los usuarios.

Pero para Airbnb, el argumento no siempre ha resultado. El juez que preside el caso de Nueva York, por ejemplo, señaló que esta protección legal no se aplicaba a Airbnb porque la empresa gana dinero con las transacciones de reservas.

"Dicen que si vas a participar en la transacción, entonces (la Sección 230) no es una opción", dijo Cox.

Para Shannon Schott, una abogada de Florida que llegó a un acuerdo con Airbnb después de que su cliente dijera que había encontrado una cámara oculta en su alquiler, el uso que hace Airbnb de la Sección 230 debería preocupar a los usuarios que valoran su privacidad y seguridad.

"No están argumentando 'Esto no ocurrió, tu cliente no está lesionado'. Están argumentando: 'No somos responsables'", dijo Schott.

La diputada de Illinois Jan Schakowsky, que ha presentado una ley para frenar el uso de la Sección 230 por parte de las grandes empresas tecnológicas, argumentó que la plataforma sería más segura si Airbnb se viera obligada a asumir la responsabilidad de lo que ocurre en sus alojamientos.

En la actualidad, la Sección 230 se utiliza como una "tarjeta de salida de la cárcel", dijo la legisladora demócrata.

Promesas rotas

A escasos 30 kilómetros de la sede de Airbnb en San Francisco, una fiesta de Halloween de 2019 se volvió mortal en una propiedad alquilada en la rica comunidad californiana de Orinda. La gente huyó mientras sonaban los disparos, y cuando se calmó todo, cinco personas habían muerto. El crimen sigue sin resolverse.

La matanza llevó a Airbnb a reexaminar partes de su modelo de negocio, tomando medidas enérgicas contra las casas de fiesta y prometiendo verificar todos los anuncios y las identidades de los usuarios.

Chesky, CEO de Airbnb, prometió tras el tiroteo que "todas las casas y todos los anfitriones de Airbnb serán revisados con el objetivo de verificar el 100%" para finales de 2020.

Airbnb reveló en marzo que solo alrededor del 20% de sus listados de propiedades en todo el mundo habían sido verificados. Sin embargo, la empresa se ha jactado de que se verifica la identidad de todos los anfitriones, coanfitriones y huéspedes. Este logro viene acompañado de un gran descargo de responsabilidad: su insignia de verificación de identidad "no garantiza que alguien sea quien dice ser", afirma el sitio web de la empresa.

El proceso de verificación de identidad de Airbnb tampoco descubre necesariamente los antecedentes penales de un usuario. A principios de este año, los huéspedes de un Airbnb de las afueras de Melbourne, Australia se sorprendieron al enterarse de que el anfitrión con el que compartían su casa de alquiler era un delincuente sexual registrado. Según una noticia local que revisó el anuncio en su momento, Airbnb había verificado la identidad del anfitrión. Sin embargo, en el proceso de identificación no aparecieron los 11 cargos de agresión sexual a una persona con discapacidad mental, por los que el anfitrión pasó más de cuatro años en prisión. Airbnb dijo al medio de comunicación que suspendió la cuenta del anfitrión tras conocer la condena penal.

Al parecer, las comprobaciones de antecedentes van más allá de la verificación de la identidad e implican la búsqueda de información de los usuarios en bases de datos públicas. Las comprobaciones, que según Airbnb son realizadas por terceros, podrían notificar a la empresa los antecedentes penales de los usuarios. Sin embargo, la empresa no garantiza que se realicen a todos los usuarios del mundo. En su sitio web, Airbnb dice que puede realizar una comprobación de antecedentes si tiene al menos el nombre, apellidos y fecha de nacimiento de los usuarios con sede en EE.UU. que publican sus anuncios.

Aun así, la empresa advierte a los viajeros que no deben confiar en que sus comprobaciones de antecedentes revelen todas las condenas, registros de delincuentes sexuales u otras señales de alarma de sus usuarios.

Los contenidos digitales duran para siempre

Allee salió de la cárcel en febrero tras una condena de un año. Su abogado no respondió a las peticiones de comentarios.

La policía identificó a más de 30 presuntas víctimas que se alojaron en la casa de Allee, pero sólo pudo presentar cargos en relación con 15 de ellas.

Para algunas de esas víctimas, su breve estancia tras las rejas no era adecuada para el delito.

"Menos de un mes por cada víctima", dijo Wyzynajtys, el huésped que encontró la cámara oculta de Allee.

Sin embargo, la clemente sentencia de Allee no es inusual. En la mayoría de los estados, y a nivel federal, el voyeurismo por video es un delito menor, castigado con no más de un año de cárcel.

En 2022, el superanfitrión de Airbnb Peter Madden se declaró culpable de siete cargos de violación de la intimidad en relación con la grabación de cinco huéspedes en su propiedad de Maine, según el fiscal de distrito del condado de Cumberland.

Durante una entrevista con la policía, Madden negó inicialmente ser el propietario de la cámara, que estaba oculta en un radio reloj y apuntaba a la cama de sus huéspedes. Luego dijo que la había colocado allí por motivos de seguridad. Finalmente, Madden, cuyo abogado no respondió a las peticiones de comentarios de CNN, admitió que había estado grabando a huéspedes manteniendo actividades sexuales.

"Hay material de un par de parejas jugueteando o cambiándose", admitió cuando un agente le preguntó qué imágenes había captado la cámara.

"¿Es usted un voyeur?", le preguntó el agente, según una grabación obtenida por CNN. En respuesta, Madden se rió.

"Soy un artista", dijo. "Lo miro todo, lo estudio todo".

Madden cumplió 14 días de prisión.

Las víctimas, en cambio, sufren consecuencias más duraderas.

Todas las víctimas de Allee que hablaron con CNN, siete en total, dijeron haber sufrido traumas persistentes a raíz de su experiencia con Allee. También detallaron el miedo atroz a que sus imágenes, o las de sus hijos, acaben algún día en Internet, si es que no lo han hecho ya.

"Lo que se convierte en contenido digital es para siempre", dijo la mujer que fue grabada en secreto manteniendo relaciones sexuales con su marido en la casa de campo de Allee.

Una enfermera de cuidados intensivos que visitó la propiedad de Allee en plena pandemia de covid-19 sigue sufriendo "angustia social por la naturaleza personal de las grabaciones y la posibilidad de que se hagan públicas", según la demanda que presentó contra Vrbo.

Varias imágenes almacenadas en la computadora de Allee mostraban a la enfermera desnuda y manteniendo relaciones íntimas con su marido. Otras captaban a su hijo pequeño, según los registros policiales. Vrbo no respondió a las preguntas de CNN sobre el caso.

Una pareja que se alojó allí para celebrar un aniversario dijo sentirse "conmocionada y horrorizada" por la experiencia y preocupada por el hecho de que extraños hubieran visto imágenes de sus momentos privados. Una mujer dijo que ahora toma medicación para tratar los sentimientos de paranoia.

"Es una violación", declaró a CNN. "¿Quién sabe adónde han ido a parar esas imágenes y quién las ha visto?".

Créditos

Corresponsal jefe de investigación: Kyung Lah

Productora ejecutiva: Patricia DiCarlo

Redactor jefe: Matt Lait

Redactora jefe adjunta: Samira Jafari

Productora de video: John General

Productor supervisor: Logan Whiteside

Editor fotográfico: Austin Steele

Colaborador: Yahya Abou-Ghazala