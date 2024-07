Para los demócratas, hoy es un día decisivo para el futuro político de Biden

¿Podrá Biden revertir su mala imagen? Especialista responde 3:26

(CNN) -- Los legisladores demócratas en la Cámara de Representantes mantuvieron este martes una reunión de dos horas en la Comisión Demócrata de Campaña del Congreso, en el contexto de un partido dividido sobre si el presidente Joe Biden debe seguir como candidato presidencial.

Numerosos de estos legisladores y otras personas cercanas a la Casa Blanca y a la campaña han declarado a CNN en los últimos días que las conclusiones que se extraigan de esta reunión --seguida por una reunión de los demócratas del Senado por la tarde-- probablemente sellarán el destino del presidente.

Dentro de la sala del Caucus Demócrata de la Cámara, los legisladores plantearon sus argumentos sobre el futuro de Biden, dijo un miembro a CNN.

Este miembro dijo que el liderazgo ha sido claro en que no quieren filtraciones para que los miembros puedan hablar libremente de qué hacer en el futuro.

Este miembro dijo que todavía no había consenso.

publicidad

Otro miembro demócrata que asistió a la reunión del partido dijo a CNN que había una sensación de "tristeza" cuando se le pidió que caracterizara el estado de ánimo.

El miembro dijo que hay legisladores en el interior que están planteando sus argumentos a favor de que el presidente Biden se haga a un lado y muchos que están abatidos de estar en esta posición.

El integrante dijo que la tristeza viene de "hablar de alguien a quien quieres que está en evidente declive".

Además, el representante Steve Cohen, al salir de la reunión, dijo que no había acuerdo sobre la viabilidad de Biden como candidato demócrata.

Dijo que nadie se pronunció en contra de Biden, pero afirmó que "hubo diferentes conversaciones sobre el proceso", y añadió que era la "típica conversación del Congreso".

Cómo llegaron los representantes a la reunión

Antes de la reunión, y consultado sobre qué espera que se consiga, el representante Bennie Thompson dijo: "¿Al final? Poner a todo el mundo de acuerdo. Pero hay que escuchar a todos".

Momentos después, el representante Mike Quigley --uno de los miembros que ha pedido a Biden que se aparte de la carrera-- argumentó con vehemencia que el presidente no puede ganar y que sus colegas deben reconocerlo.

Poco antes de la reunión, el congresista Jerry Nadler señaló ante CNN su apoyo al esfuerzo de reelección de Biden: "Que yo tenga o no preocupaciones no viene al caso. Va a ser nuestro candidato y todos tenemos que apoyarle".

El congresista neoyorquino fue uno de los varios miembros que dijeron que les gustaría que Biden se apartara de la campaña durante una llamada entre los principales demócratas, según fuentes, informó previamente CNN.

Por otro lado el representante demócrata Maxwell Frost, el miembro más joven del Congreso, dijo que se siente "muy tranquilo por el plan del presidente".

Frost dijo que mantuvo conversaciones con votantes jóvenes, durante las cuales dijo que escuchó preocupaciones sobre el Proyecto 2025 --un documento de medidas del conservador The Heritage Foundation para una potencial presidencia de Trump-- no sobre la edad de Biden. El expresidente Trump ha tratado de distanciarse del Proyecto 2025, afirmando que no sabe nada al respecto.

Frost dijo estar convencido de que Biden se asegurará un segundo mandato este noviembre y ayudará a los demócratas a recuperar el control de la Cámara de Representantes.

El demócrata también destacó la ligera agenda de campaña de Trump en los últimos días, diciendo: "He visto a Donald Trump en su culo paseando en un carrito de golf, faltando al respeto a la gente."

Con información de Owen Dahlkamp.