Chile descalifica dichos de Petro sobre el alcalde Jadue: “Es una imprudencia, un error muy grave”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso en el marco del Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo de 2024 en Bogotá, Colombia. Crédito: Diego Cuevas/Getty Images

(CNN Español) -- La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, descalificó este martes los dichos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien pidió a través de redes sociales la libertad para el político chileno Daniel Jadue, quien se encuentra en prisión preventiva. Según Petro, Jadue está “preso por la jurisprudencia de Pinochet impuesta a los seres libres”.

“Es una imprudencia, un error muy grave. Primero, está mal informado el presidente respecto a las características de nuestra institucionalidad, pero además eso no se hace. Un país no se pone a opinar de la institucionalidad de otro país democrático de la misma región. Nos parece que es parte de una relación sana entre naciones no hacer ese tipo de declaraciones”, dijo Tohá a CNN Chile Radio ―afiliada de CNN.

Jadue, perteneciente al Partido Comunista y alcalde de la comuna de Recoleta, actualmente está siendo investigado por el Ministerio Público por los delitos de administración desleal, estafa, fraude al fisco reiterado y un delito concursal.

Según la Fiscalía, entre 2020 y 2022, Jadue ―quien además de ser el alcalde de Recoleta era el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp)― habría realizado “una serie de actuaciones ejerciendo abusivamente sus facultades y actuando sin autorización ni conocimiento del directorio ni del resto de los socios, provocaron un aumento de su pasivo, morosidad y falta de liquidez, lo que derivó en un perjuicio patrimonial a la Achifarp, que implicó que se siguiera un proceso de liquidación forzosa en su contra”. De acuerdo con la acusación, este procedimiento determinó un total de más de US$ 1,3 millones en perjuicio de diversos acreedores.

Anteriormente, Jadue ha alegado completa inocencia de los cargos que se le acusan.

Este lunes, el canciller chileno, Alberto van Klaveren, informó que presentaron una nota de protesta a Colombia por los dichos de Petro.

“Se trata de declaraciones inaceptables e imprudentes, que desconocen la trayectoria democrática de nuestro país, así como la existencia de un Estado de derecho”, señaló el funcionario en su cuenta de la red social X.