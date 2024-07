Lo que sabemos sobre el grupo nacionalista blanco Patriot Front del que algunos de sus miembros marcharon en Nashville

Tres acusados por marchas de supremacistas blancos de 2017 en Virginia 2:06

(CNN) -- Con sus rostros ocultos tras telas blancas y gafas de sol, decenas de manifestantes marcharon este fin de semana por las calles del centro de Nashville al grito de "Sieg Heil" y "La deportación salva a la nación", según un comunicado del Partido Demócrata de Tennessee.

"Recuperemos América", rezaba una pancarta al frente del grupo. Detrás, manifestantes uniformados con camisas oscuras y pantalones de color caqui enarbolaban una plétora de banderas confederadas e históricas de Estados Unidos, con algunas de las banderas estadounidenses vueltas del revés.

Su atuendo y sus tácticas son distintivos del grupo supremacista blanco Patriot Front, al que se cree que están afiliados los manifestantes. Y no son más que parte de un cambio polifacético en la retórica política que supuestamente pretende remodelar drásticamente Estados Unidos durante este crucial ciclo de elecciones presidenciales.

Aunque "no se produjo ninguna actividad delictiva" durante la concentración de Nashville, según la Policía, la manifestación suscitó el desprecio de los críticos locales.

"Solo dos días después de celebrar la independencia de nuestra nación, supremacistas blancos tomaron las calles de Nashville portando banderas confederadas y coreando 'la deportación salva a la nación' y 'Sieg Heil'", dijo el Partido Demócrata de Tennessee en un comunicado publicado en X el sábado por la noche.

"Esto es contra lo que estamos luchando en Tennessee", dijo en el comunicado el presidente estatal del partido, Hendrell Remus. "Esto es contra lo que estamos luchando en Estados Unidos".

Aunque los transeúntes se quedaron atónitos al ver la manifestación nacionalista blanca en Nashville, las protestas vinculadas al Frente Patriota han surgido en todo el país, incluso en Boston el fin de semana del Día de la Independencia hace dos años. Esto es lo que sabemos sobre el grupo clandestino:

¿Cómo surgió Patriot Front?

Patriot Front "es un grupo de odio nacionalista blanco que se formó a raíz de la mortal manifestación 'Unite the Right' en Charlottesville, Virginia", según el Southern Poverty Law Center.

"La organización se escindió de Vanguard America (VA), un grupo neonazi que participó en la caótica manifestación", añade la web del SPLC.

La manifestación de 2017 se volvió mortal cuando la contramanifestante Heather Heyer fue asesinada. Más tarde ese mes, Thomas Ryan Rousseau, que lideró a los miembros de Vanguard America en "Unite the Right", cambió la marca del sitio web del grupo y lanzó un nuevo grupo llamado Patriot Front, según la Liga Antidifamación (LAD).

CNN se puso en contacto con un abogado que representó al líder de Patriot Front para que haga comentarios.

¿En qué creen los miembros de Patriot Front?

"Los miembros del grupo supremacista blanco Patriot Front creen que sus antepasados conquistaron América y se la otorgaron a ellos, y a nadie más", según la LAD.

"Patriot Front" se define a sí misma como una organización de "nacionalistas americanos", justificando su odio e intolerancia bajo el pretexto de preservar la identidad de América como "nación paneuropea", añade la ADL.

El manifiesto del grupo afirma que quienes en Estados Unidos no tienen ascendencia europea no son verdaderamente estadounidenses.

"Ser estadounidense es ser descendiente de conquistadores, pioneros, visionarios y exploradores. Esta identidad única nos fue dada por nuestros antepasados, y este espíritu nacional permanece firmemente arraigado en nuestra sangre", afirma el manifiesto del Frente Patriota.

"La nacionalidad no puede otorgarse a quienes no pertenecen a la estirpe fundadora de nuestro pueblo y a quienes no comparten el espíritu común que impregna nuestra gran civilización y la diáspora europea", añade el manifiesto.

A principios de este año, un abogado que defendía al grupo Patriot Front en una demanda civil dijo a un juez federal en un alegato oral que sus miembros no son supremacistas blancos. Más bien sugirió que son separatistas blancos del tipo "las buenas vallas hacen buenos vecinos", según una decisión escrita del juez. Tras revisar la página web y el manifiesto del grupo, que aboga por "la formación de un etnoestado blanco", la juez concluyó que "no puede inferir razonablemente que Patriot Front busque la separación por ninguna otra razón que no sea la supremacía blanca".

¿Cuáles son los objetivos de Patriot Front?

"Creo que cuando miras las acciones pasadas de Patriot Front, son variadas", dijo el exsubdirector adjunto del FBI Peter Strzok en 2022, poco después de que un grupo similar de manifestantes se manifestara cerca de un desfile del Orgullo en Idaho.

"Mucho de lo que hacen está diseñado para la imagen: para crear propaganda que puedan utilizar para difundir su mensaje y reclutar más seguidores", dijo Strzok a CNN.

"Así que, en el pasado, lo que hemos visto en muchas de sus actividades no es tanto la intención de cometer actos violentos como la de participar en protestas. Ciertamente, discurso de odio, sin duda, pero esto es mucho más un grupo que está diseñado para la imagen y para crear un espectáculo público".

Strzok dijo que el surgimiento de la "teoría del reemplazo" jugó a favor de la propaganda nacionalista blanca, y "creo que eso está alentando o aceptando un comportamiento del que en el pasado nos habíamos alejado".

Pero Strzok dijo que siempre hay una pregunta clave con tales grupos: "¿Existe un punto desencadenante en el que su intención sea pasar de la simple protesta a la violencia?".

¿En qué se diferencia Patriot Front de otros grupos nacionalistas blancos o supremacistas blancos?

Los miembros de Patriot Front son "comparativamente jóvenes", dijo Strzok.

"Una táctica central de Patriot Front son las 'manifestaciones relámpago', actos planificados en privado y sin previo aviso que permiten a los grupos promover sus creencias al tiempo que limitan el riesgo de exposición individual, la cobertura negativa de los medios de comunicación, las detenciones y la reacción pública", según la ADL.

"Estas manifestaciones relámpago se orquestan principalmente para una rápida oportunidad de foto y video que luego se convierte en contenido en línea".

Y Patriot Front "ha declinado participar en grandes concentraciones con otros grupos de odio, prefiriendo en su lugar trabajar con pequeñas secciones locales que permiten a Patriot Front seguir siendo el centro de atención al tiempo que controlan su mensaje y presentación", según el SPLC.

-- Alayna Treene, Steve Contorno, Kate Sullivan, Josh Campbell y Liam Reilly, de CNN, han contribuido a este reportaje.