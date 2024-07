Lula habló del intento de golpe de Estado en Bolivia: "Es imperdonable"

Lula da Silva fue recibido por el presidente Luis Arce en Bolivia.

(CNN Español) -- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó el lunes a Bolivia en una visita oficial y allí se refirió al intento de golpe de Estado ocurrido el pasado 26 de junio.

"Es imperdonable. O sea, gracias a Dios, creo que el pueblo boliviano garantizó la democracia y la solidaridad internacional fue muy importante. Es inimaginable que en pleno primer cuarto del siglo XXI uno piense que se va a resolver el problema dando un golpe de Estado, y que los militares podrían ser la solución. ¿Para qué? La solución está en el fortalecimiento de la democracia, en la participación de la sociedad civil y el voto de los electores", dijo el mandatario tras llegar a su hotel en la ciudad de Santa Cruz, reportó la Agencia Boliviana de Información (ABI).

"No hay ningún milagro, lo que existe es respeto a la democracia, que es un sistema que puede permitir la alternancia en el poder. El pueblo elige hoy a uno, mañana no le gusta, no lo elige a él, elige al otro y así sigue", agregó Lula, de acuerdo con la información de la agencia estatal.

Durante su visita oficial, este martes el jefe de Estado de Brasil se reunió con su par de Bolivia, Luis Arce, y también tenía previsto un encuentro con organizaciones sociales y empresarios para avanzar en agendas comerciales y diplomáticas.

El encuentro se produce luego del debut de Bolivia este lunes como país miembro del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que también reúne a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Estos países pueden acceder a la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, la eliminación de derechos aduaneros, el establecimiento de un Arancel Externo Común y la adopción de una política comercial común.

publicidad

“La incorporación de Bolivia como país miembro del Mercosur tiene un carácter estratégico porque significa ser parte de un importante espacio de integración regional, intercambio comercial, fortalecimiento productivo y nos convierte en un eje articulador en la región”, dijo Arce en una publicación de X el pasado 5 de julio.