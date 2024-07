Al menos 70 países tienen elecciones en 2024. Una guía en mapas y gráficos

(CNN) -- Mientras la carrera presidencial en Estados Unidos se intensifica, muchos otros países alrededor del mundo también están llevando a cabo elecciones cruciales en 2024. Más de 70 naciones, hogar de casi la mitad de la población mundial, ya han seleccionado o pronto seleccionarán a sus propios líderes en las urnas, según datos de la ONG Fundación Internacional para Sistemas Electorales.

Aquí hay un vistazo más de cerca a los países que celebran elecciones, en mapas y gráficos.

La India, el país más poblado del mundo, ya ha celebrado la elección más grande de este año. La nación del sur de Asia tiene más habitantes que la Unión Europea y los países de América del Norte combinados. La elección duró 44 días, con más de un millón de centros de votación y sus votantes representaron alrededor del 12% de la población mundial.

Los votantes en México, el segundo país más poblado de América Latina, eligieron a la primera presidenta del país, una de solo 26 líderesas en todo el mundo. Aproximadamente el 54% de los mexicanos votaron en lo que fue la elección más grande en la historia del país, con más de 98 millones de votantes elegibles, alrededor de 70.000 candidatos y más de 20.000 cargos públicos en las boletas.

En otras partes del mundo, más del 30% de las elecciones en 2024 se están celebrando en regímenes no democráticos —lugares donde las contiendas no son justas ni equitativas y donde los líderes a veces detienen a la oposición o arrestan a los manifestantes, entre otras prácticas no democráticas como el fraude electoral–.

Vladimir Putin, por ejemplo, no enfrentó oposición real en la elección rusa, en marzo de este año. Con la mayoría de sus posibles rivales muertos, encarcelados o exiliados, Putin ganó por un amplio margen con el 87,3% de los votos. El líder ruso está actualmente sirviendo su quinto mandato como presidente, y en 2020, logró enmendar la Constitución para eliminar los límites de mandato, lo que le permite potencialmente permanecer en el poder hasta 2036.

Irán celebró una elección la semana pasada que vio la participación más baja de votantes para una contienda presidencial desde que se estableció la República Islámica, en 1979. Ningún candidato recibió más del 50% de los votos en la primera ronda, por lo que se llevó a cabo una segunda vuelta, el 5 de junio, entre los dos principales candidatos: el legislador reformista Masoud Pezeshkian y el exnegociador nuclear ultraconservador Saeed Jalili.

Decenas de otros países importantes votan este año, incluidos Pakistán, Bangladesh y Francia. En la primera ronda de las elecciones francesas, la semana pasada, el partido de extrema derecha Agrupación Nacional, de Marine Le Pen, lideró en los votos parlamentarios, y la alianza Ensemble, del presidente Emmanuel Macron, quedó en tercer lugar. Aunque Agrupación Nacional cayó al tercer lugar en la decisiva segunda ronda, después de que los partidos centristas y de izquierda se unieron para evitar que el partido de extrema derecha tomara el poder, aun así ganó más escaños en el Parlamento francés que nunca antes, convirtiéndose en el partido más grande y parece probable que sea una fuerza poderosa en los próximos años.

En las recientes elecciones al Parlamento Europeo, los partidos de extrema derecha tuvieron un buen desempeño, además de que Agrupación Nacional que ganó siete escaños, fueron particularmente populares entre los jóvenes.

La participación electoral entre los jóvenes ha sido históricamente bastante baja. Por ejemplo, en las elecciones del Reino Unido, en 2019, solo el 47% de los votantes de entre 18 y 24 años participaron, en comparación con el 75% de los mayores de 65 años, según estimaciones de Ipsos Mori. La tendencia fue aún más pronunciada en Estados Unidos, donde solo el 28% de los votantes de entre 18 y 29 años participaron en las elecciones de 2018, según estimaciones de CIRCLE.

Un aspecto que podría influir en los votos de los jóvenes es que la edad media de los líderes nacionales actuales en todo el mundo es de 62 años, según el Centro de Investigaciones Pew. En 2023, el 76% de los estadounidenses de entre 18 y 29 años dijeron que Biden, de 81 años, es demasiado viejo para postularse a la presidencia, según una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de AP-NORC.

Hasta este punto de este año ya hemos visto muchas elecciones, pero la temporada está lejos de terminar, con muchos países todavía esperando ir a las urnas.