Galería adquiere el retrato más antiguo que se conoce de una primera dama de Estados Unidos

(CNN) -- La Galería Nacional de Retratos del Smithsonian de Washington adquirió la primera fotografía conocida de una primera dama estadounidense.

Se trata de un daguerrotipo en cuarto de placa de la ex primera dama Dolley Madison, esposa del cuarto presidente de Estados Unidos, James Madison, que data aproximadamente de 1846. Se une a una gran cantidad de otros retratos fotográficos tempranos en la colección de la galería, incluida la que se cree que es la fotografía más antigua de un presidente de Estados Unidos, un daguerrotipo de 1843 de John Quincy Adams hecho por Philip Haas, que fue adquirido por el museo en 2017.

El daguerrotipo de Dolley Madison, realizado por el artista y empresario John Plumbe Jr., muestra a la pionera primera dama cuando tenía más de 70 años. Plumbe, un inmigrante inglés que llegó a Estados Unidos en 1821, se dedicó profesionalmente a la fotografía unos 20 años después de su llegada, estableciendo estudios en más de una docena de ciudades antes de vender su negocio, en 1847. Además de su retrato de Madison, creó la primera imagen que se conserva del Capitolio de Estados Unidos.

La galería compró la fotografía de Madison por US$ 456.000 en una subasta de libros y manuscritos de Sotheby's, el 28 de junio, más de seis veces la estimación máxima del lote de US$ 70.000. Los fondos fueron aportados en parte por el secretario del Smithsonian, Lonnie G. Bunch III, y la Joseph L. and Emily K. Gidwitz Memorial Foundation Endowment, además de ayudas privadas. El catálogo de la subasta de Sotheby's describió la pieza como "una de las poquísimas fotografías que se conservan de la mujer que ha definido durante dos siglos lo que significa ser la primera dama de Estados Unidos de América".

"Este artefacto proporcionará al Smithsonian otra oportunidad de contar una historia estadounidense más robusta e iluminar el papel vital que mujeres como Madison han desempeñado en el progreso de la nación", declaró Bunch en un comunicado.

Muchos consideran que Dolley Payne Todd Madison, criada en una familia cuáquera de Filadelfia, inventó el papel de primera dama. Su extroversión, inteligencia y dotes de anfitriona ayudaron a su marido a crear amistades políticas estratégicas y a situar a la Casa Blanca en el centro de la sociedad de Washington.

Sus veladas de los miércoles se convirtieron en leyenda durante su mandato como primera dama. La Cámara de Representantes de Estados Unidos le concedió un escaño honorífico siempre que quiso asistir a las sesiones en el Capitolio. En su funeral, el presidente Zachary Taylor calificó a Madison como "la primera dama del país durante medio siglo", lo que supuso el primer uso de la expresión "primera dama".

El daguerrotipo fue el primer proceso fotográfico ampliamente difundido, inventado por su homónimo, Louis Daguerre, en 1839. El proceso consiste en pulir una lámina de cobre plateado y tratarla con vapores sensibles a la luz antes de exponerla a una cámara y, a continuación, extraer la imagen latente con vapor de mercurio y tratamientos químicos. Fue la forma más popular y accesible de hacer imágenes fotográficas en las décadas de 1840 y 1850.

