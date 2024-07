Argentina parece burlarse del rapero Drake tras su victoria ante Canadá en la Copa América

La afición argentina invade Times Square para animar a Messi en la Copa América 0:59

(CNN) -- La selección nacional de fútbol de Argentina parece haberse burlado del artista de hip-hop Drake, después de que el país venciera a Canadá en la semifinal de la Copa América del martes.

En una publicación X, la selección argentina publicó una foto del equipo junto con la leyenda "no como nosotros, no con nosotros", en una aparente referencia a la canción "Not Like Us" del también rapero Kendrick Lamar.

La canción es parte de lo que se ha convertido en una disputa muy pública entre Lamar y Drake.

Horas antes del partido, Drake publicó una historia de Instagram con un recibo de apuesta de US$ 300.000 que le habría valido casi 2,9 millones en ganancias, según Bleacher Report.

La publicación de Drake incluía un pie de foto que decía: "Esto podría acabar con Messi" —en referencia a la superestrella del fútbol Lionel Messi— y un emoji de la bandera canadiense.

Argentina pareció darle un segundo golpe al rapero en otra publicación de Instagram que muestra al equipo junto con la leyenda: Un equipo que rompe cualquier apuesta.

Messi marcó un gol y Argentina venció a Canadá 2-0. Ahora se enfrentarán a Uruguay o Colombia en la final del domingo, que se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida.