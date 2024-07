El insoportable calor amenaza a millones de personas en Texas que siguen sin electricidad tras el paso de la tormenta Beryl

Destrucción y cortes de electricidad en Houston por Beryl 1:27

(CNN) -- Un calor amenazador para la vida se está apoderando del sureste de Texas, donde casi dos millones de hogares y empresas permanecen sin electricidad ni aire acondicionado tras la llegada a tierra de la tormenta Beryl, mortífera y destructiva.

Se espera que el restablecimiento de la electricidad en toda la región lleve días -y en algunos casos semanas- después de que Beryl arrasara el estado este lunes, inundando comunidades costeras, destrozando casas y derribando redes de tendidos eléctricos.

Las casas se han convertido en saunas y la comida languidece en frigoríficos calientes, ya que cerca de 1,7 millones de hogares y empresas siguen sin suministro eléctrico en el sureste de Texas, principalmente desde Galveston hasta el norte de Houston, según PowerOutage.us. El teléfono y el acceso a Internet también se han cortado en algunas comunidades, incluyendo Galveston.

"No hay WiFi, no hay electricidad y hace calor fuera. Es peligroso para la gente. Ese es realmente el gran problema", dijo el residente Robin Taylor a la AP. "La gente morirá con este calor en sus casas".

A Beryl se le atribuyen al menos 10 muertes en Texas y Luisiana, principalmente por árboles caídos. Sin embargo, dos muertes en el condado de Harris, en Houston, fueron consecuencia de intoxicación por monóxido de carbono, según informaron las autoridades de emergencias de Texas, lo que provocó advertencias sobre los peligros de utilizar generadores en zonas donde viven y duermen familias.

Habitantes de Texas, preocupados por el paso de Beryl 1:18

Se han abierto centros de refrigeración en toda la región a medida que las temperaturas se acercan a los 32°C y los índices de calor alcanzan los 40°C en algunas zonas. El índice de calor —una medida de cómo se siente el cuerpo bajo el calor y la humedad— alcanzará los 37°C por segundo día consecutivo para algunos.

La exposición prolongada al calor supone riesgos importantes para la salud de las personas que no disponen de refrigeración adecuada y puede ser especialmente peligrosa para los tejanos que trabajan al aire libre para retirar escombros o infraestructuras dañadas. El calor también presenta mayores riesgos para los ancianos, las personas con enfermedades crónicas, las personas sin hogar y los niños.

Los hospitales de Houston corren el riesgo de saturación, ya que son incapaces de dar de alta a los pacientes a los hogares sin energía, lo que llevó a funcionarios de la ciudad para organizar camas de desbordamiento en un estadio deportivo, el vicegobernador Dan Patrick dijo este martes.

Largas colas de coches y residentes serpenteaban fuera de los restaurantes de comida rápida, camiones de comida y gasolineras con la esperanza de conseguir unos minutos de aire fresco o un bocado para comer, según la AP. Dwight Yell, de 54 años, tenía electricidad en su casa, pero llevó a un vecino discapacitado, que no la tenía, a Denny's para comer algo, informa el medio.

Patrick dijo que ha hecho hincapié en CenterPoint Energy, la empresa de servicios públicos con la gran mayoría de los cortes en la zona, la importancia de restablecer la energía tan pronto como sea posible. La empresa calcula que alrededor del 80% de sus clientes en Houston están sin electricidad.

"Es duro pasar calor. Es duro no poder refrigerar nada y es duro no poder salir a buscar comida", dijo Patrick. "Me aseguré de que CenterPoint fuera consciente de ello y les pedí que hicieran todo lo posible para recuperar la electricidad lo antes posible".

Pero los funcionarios de CenterPoint dicen que podrían pasar varios días antes de que la energía se restablezca plenamente a sus clientes, aunque espera restablecer el servicio a 1 millón de clientes este miércoles por la noche. En la noche del martes, más de 1,3 millones de sus clientes seguían a oscuras.

El presidente Joe Biden aprobó una declaración federal de emergencia por catástrofe que ayudará con algunos costes de recuperación, incluida la limpieza de escombros, según informó la oficina del gobernador de Texas, Greg Abbott.

Pero antes de que se pongan en marcha los esfuerzos de recuperación a largo plazo, muchos residentes frustrados están lidiando con la forma de hacer frente a sus necesidades inmediatas.

"Es catastrófico cuando pierdes todo lo que tienes en la nevera y vives de cheque en cheque", dijo a AP Lesley Briones, comisionada del condado de Harris.

Beryl se adentra en el noreste

Aunque Beryl se ha debilitado sustancialmente desde que azotó Texas como huracán de categoría 1, sus restos siguen planteando graves amenazas de inundaciones y tornados a medida que soplan a través del valle de Ohio y el noreste este miércoles.

"El miércoles, Beryl continuará hacia el noreste a través de Ohio y hacia Ontario y las precipitaciones aumentarán sobre las zonas del norte de Nueva York hacia Nueva Inglaterra", dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Más de 20 millones de personas están bajo alerta por inundaciones en partes del medio oeste y el noreste. Las alertas comenzarán a expirar en el medio oeste a finales de este miércoles, pero en Nueva Inglaterra durarán hasta este jueves por la mañana.

Fuertes lluvias y tornados son posibles en todo el noreste, con la mayor amenaza de tornados se extiende desde el norte de Pennsylvania hasta el sur de Nueva Hampshire y Vermont. Incluye Syracuse y Albany, Nueva York, y Scranton, Pensilvania.

Beryl provocó más de una docena de tornados en Texas, Arkansas y Luisiana el lunes y dos en Indiana y Kentucky el martes. El Servicio Meteorológico Nacional de Shreveport (Luisiana) emitió 67 avisos de tornado el lunes, la mayor cantidad emitida en un solo día.

La ola de calor del oeste se prolonga hasta la segunda semana

Las alertas por calor afectan a más de 130 millones de estadounidenses en ambas costas, pero lo peor del calor sigue afectando al oeste, donde las comunidades llevan al menos dos semanas cociéndose bajo altas temperaturas.

El calor extremadamente peligroso ha causado varias muertes en el oeste y persistirá en la región hasta este viernes, llevando las altas temperaturas hasta los 38 grados en algunas zonas, ya que las temperaturas alcanzan entre 5 y 15 grados centígrados por encima de la media en algunas zonas.

El Valle de la Muerte de California ha alcanzado o superado los 51°C todos los días desde el 4 de julio, y se espera que la racha continúe hasta el viernes, marcando su segunda racha más larga de días por encima de 51°C, por detrás de los 10 días de julio de 1913. En Nevada, Las Vegas alcanzó los 48°C este martes, lo que supone su cuarto día consecutivo batiendo el récord de temperaturas máximas diarias.

"La duración de varios días y las temperaturas nocturnas récord seguirán causando estrés por calor a cualquiera que no se refresque e hidrate adecuadamente", advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

El cambio climático de origen humano está provocando olas de calor mucho más frecuentes e intensas en todo el mundo, exponiendo a las comunidades a temperaturas cada vez más peligrosas. Cuando una persona es incapaz de enfriar su cuerpo en medio de un calor prolongado, corre el riesgo de sufrir daños en el cerebro y otros órganos vitales, así como otras enfermedades relacionadas con el calor, como el agotamiento por calor y la apoplejía.

El NWS de Houston ha aconsejado a los residentes que limiten las actividades al aire libre, que trabajen a primera o última hora del día, que lleven ropa ligera y protección solar y que vigilen a sus seres queridos, vecinos y mascotas.

-- Robert Shackelford de CNN, Joe Sutton, Sarah Dewberry y Fabiana Chaparro contribuyeron a este informe.